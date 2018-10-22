Владимир Путин: Юридически Севастополь всегда был в составе России

СЕГОДНЯ 18:15 2018-10-22T18:17:13+03:00

Изменить размер текста: A A

- Этот год, конечно, был крайне удачным для Москвы, - мэр столицы Сергей Собянин начал свой доклад президенту с рекордов. - Мы побили несколько рекордов, многолетняя работа заканчивается уже вводом объектов. По вводу метро мы побили все рекорды, которые были и в наше время, и в советское время, и ввели 32 километра линий метро, 15 станций и два депо. Это, по сути, два огромных завода по эксплуатации метровагонов, метропоездов. Причем десять станций еще находятся в высокой степени готовности, они будут введены либо в конце этого года, либо в начале следующего года.

Московский градоначальник пообещал, что уже вскоре московская большая подземная кольцевая линия будет самой большой кольцевой линией метро в мире.

- Самая большая сегодня – порядка 57 километров в Пекине, а эта будет около 70 километров, - сказал Собянин. - Это большой проект, мы на всех стадиях уже обошли стройку, и первый пусковой комплекс был запущен в этом году.

Дорог в столице тоже ввели рекордное количество дорог – 127 километров.

Сергей Собянин во время встречи с президентом. ФОТО kremlin.ru

- Большая часть – сложнейшие инженерные сооружения: мосты, путепроводы, тоннели, мы идем по застроенной территории, - охарактеризовал сделанное мэр. - Это огромный вынос коммуникаций. Ввели несколько участков таких значимых проектов, как Северо-Восточная хорда, Северо-Западная хорда, Калужское шоссе, соединение Калужского и Киевского шоссе, то есть серьезные проекты. Уже есть заделы для дальнейшего движения вперед. То есть это не так, что мы чего-то специально под выборы сделали и на этом остановились.

- Как идет ваш проект по реновации жилья? - спросил Путин.

- Сложнейший, конечно, проект с точки зрения и технической реализации, и финансов, и объема, - признал Собянин. - Тем не менее мы за год уже серьезно продвинулись. В этом году передадим под реновацию около 1 миллиона квадратных метров. В следующем году будет одновременно строиться уже около 4 миллионов квадратных метров. Проект полностью обеспечен бюджетным финансированием.

- Вы традиционно Севастополю помогаете, я знаю. Как идет это сотрудничество на сегодня? - поинтересовался президент.

- Мы с Севастополем города-побратимы и во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали, - сказал мэр.

- Юридически он всегда был в составе России, - уточнил глава государства.

- Да, всегда. Мы рассматривали его как действительно город-побратим. Наметили целый ряд программ, связанных с оказанием Севастополю помощи в благоустройстве парков, скверов, дворов, улиц, ремонте и модернизации объектов соцкультбыта, школ, поликлиник, больниц. Эти проекты предполагаем начать реализовывать уже в следующем году. Мне кажется, наша задача – как раз заняться городской инфраструктурой, общественными пространствами, чтобы подтягивать до хорошего, высокого уровня.

- Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР, - добавил Путин. - Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе, про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.