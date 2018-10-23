ВЦИОМ: водители поддержали бензин Евро-6 на заправках

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-22T19:38:39+03:00

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По данным исследования ВЦИОМ, две трети российских автомобилистов (68%) поддерживают появление на заправках бензина класса Евро-6. Лишь бы цена из-за этого не подскочила. 66% водителей сказали, что зальют в бак топливо с более высоким экологическим классом, если на одной заправке будет выбор между Евро-5 и Евро-6.

Одно плохо - в России бензин шестого класса мало где есть. Да и производитель всего один: «Роснефть». В апреле 2018 года в качестве эксперимента 95-й бензин Евро-6 начали продавать в Башкирии на заправках «Башнефти». Использование топлива улучшенного качества народ поддержал.

В сентябре регулярное производство началось на Саратовском НПЗ. Сейчас бензин шестого класса можно купить на 200 АЗС Краснодарского края.

- Понятно, почему переход на топливо Евро 6 начался именно в Башкирии, - рассказал член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии России и развитию ТЭК Рустам Танкаев. - Башкирские нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» по своему технологическому уровню очень продвинуты. Поскольку реконструкция продолжается, следует ожидать, что они выйдут и на более высокий уровень. Для этих заводов производство бензинов уровня «Евро 6» вполне естественно и технологически возможно. То же самое можно сказать и о Саратовском НПЗ, на котором производится сейчас топливо Евро-6 для Краснодарского края. Думаю, этот опыт будет изучен и начнет распространяться на другие регионы, прежде всего на мегаполисы.

- В Европе такого высокоэкологичного бензина нет, - рассказал вице-президент «Роснефти» по нефтепереработке Александр Романов. - А в России, пожалуйста, можно купить. Крупные города – это следующий шаг. И, как говорится, «далее везде». Благодаря масштабной реконструкции НПЗ и изменению технологии изготовления топлива, в том числе, компонентного состава, мы сумели разработать такой алгоритм производства, который позволил нам не только существенно улучшить экологические характеристики бензина, но и сделать это без ущерба для себестоимости производства.

В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что самым популярным брендом среди россиян является «Роснефть». И только на АЗС компании продается самый экологичный на сегодня бензин «Евро-6».

- Нужно понимать, что если в новый автомобиль сразу заправлять это (Евро-6 — Авт.) топливо, то двигатель прослужит дольше, — считает замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов.

Лабораторные проверки показали, что при использовании топлива Евро-6 на 12,5 % снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7 % - отложений в камере сгорания двигателя. «Роснефть» проводила испытания нового топлива на реальных работающих двигателях — с новым бензином ресурса моторов хватило на дополнительные 60 тыс. км.

Не забываем и про экологичность.

- Потребление 20 тыс. тонн в месяц бензина Евро-6 вместо стандартного К5 снизит выбросы угарного газа до 20% (до 3,8 тыс. тонн/год), - заявил Романов. - Снизится токсичность отработанных газов - до 4% меньше будет оксидов азота. Повышенный стандарт «Евро» - это, прежде всего, про экологию.

Напомним, что по нашим законам нефтеперерабатывающие заводы должны выпускать топливо не ниже пятого экологического класса. Требований по Евро-6 нет. «Роснефть» сейчас работает на опережение. Ужесточение экологических норм к топливу – это общемировой тренд. Учитывая это, через какое-то время бензин на всех НПЗ страны может стать Евро-6.

- Пока, конечно, еще далековато до того, чтобы мы повсеместно по стране перешли на Евро-6, - считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, - Мы после довольно сложных переговоров, убеждений, требований и введения ограничений перешли на Евро-5. Это произошло недавно. Решение стоило больших усилий и средств. Так что переход на Евро-6 пока больше лежит в разряде премиального сегмента, хотя сама тема правильная. И вообще для курортов применение более экологического топлива – прекрасная идея.