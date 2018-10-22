Племяннице Шейк прочат славу супермодели

СЕГОДНЯ 18:55 2018-10-22T19:24:52+03:00

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Одна из самых востребованных и знаменитых на весь мир моделей — россиянка. Ирина Шейк - гордость своей семьи. Обычная девушка из маленького городка Челябинской области Еманжелинск покорила мировые подиумы и сердца миллионов мужчин планеты.

irinashayk Final touches before the grand opening tonight of @porcelanosa_grupo

32-летняя модель родилась в семье шахтера и учителя музыки. Отец Валерий Шайхлисламов умер от рака легких, когда Ирине было 14 лет. Мама Ольга воспитывала будущую знаменитость и ее старшую сестру в одиночку, перебиваясь на двух работах. Вот как она выглядела в юности. И понятно, что своей сногсшибательной внешности модель обязана матери.

irinashayk Мама Ирины Шейк.

В свое время Ирину во время учебы в челябинском колледже заметили и позвали в местное модельное агентство. А дальше был большой путь на вершину славы.

Старшая сестра Ирины Татьяна тоже могла бы стать моделью, но ее не взяли из-за роста. Она всего на 4 см ниже сестры (Ирина имеет 178 см роста), но это сыграло свою роль. Татьяна достаточно рано замуж, носит фамилию Петенкова.

tatianapetenkova Сестра Ирины Шейк Татьяна Петенкова.

Она впервые стала мамой в 22 года, у нее родилась дочь, которую Татьяна назвала в честь любимой сестры. Девочка не могла не унаследовать красоту своей мамы и бабушки.

Племянница Ирины Шейк, которую назвали в честь тёти.

Сама племянница знаменитой Шейк, разумеется, очень любит тетю. Мама девочки выложила фото подросшей дочери, которое произвело фурор. И тут же подписчики в один голос стали прочить девочке славу супермодели, назвав ее второй Шейк.

Напомним, Ирина Шейк впервые стала мамой в прошлом году. Модель родила дочь Лею де Сьен от голливудского актера Брэдли Купера. Пара вместе с 2015 года, но перестала скрывать свои отношения совсем недавно.

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