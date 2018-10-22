2018-10-22T19:24:52+03:00
Звезды

Племяннице Шейк прочат славу супермодели

Родная сестра Ирины еще назвала дочь в ее честь
Петр СИМОНОВ
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Племянница Ирины Шейк может пойти по стопам звездной родственницы.Племянница Ирины Шейк может пойти по стопам звездной родственницы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Одна из самых востребованных и знаменитых на весь мир моделей — россиянка. Ирина Шейк - гордость своей семьи. Обычная девушка из маленького городка Челябинской области Еманжелинск покорила мировые подиумы и сердца миллионов мужчин планеты.

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32-летняя модель родилась в семье шахтера и учителя музыки. Отец Валерий Шайхлисламов умер от рака легких, когда Ирине было 14 лет. Мама Ольга воспитывала будущую знаменитость и ее старшую сестру в одиночку, перебиваясь на двух работах. Вот как она выглядела в юности. И понятно, что своей сногсшибательной внешности модель обязана матери.

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Мама Ирины Шейк.
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В свое время Ирину во время учебы в челябинском колледже заметили и позвали в местное модельное агентство. А дальше был большой путь на вершину славы.

Старшая сестра Ирины Татьяна тоже могла бы стать моделью, но ее не взяли из-за роста. Она всего на 4 см ниже сестры (Ирина имеет 178 см роста), но это сыграло свою роль. Татьяна достаточно рано замуж, носит фамилию Петенкова.

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Сестра Ирины Шейк Татьяна Петенкова.
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Она впервые стала мамой в 22 года, у нее родилась дочь, которую Татьяна назвала в честь любимой сестры. Девочка не могла не унаследовать красоту своей мамы и бабушки.

Племянница Ирины Шейк, которую назвали в честь тёти.

Племянница Ирины Шейк, которую назвали в честь тёти.

Сама племянница знаменитой Шейк, разумеется, очень любит тетю. Мама девочки выложила фото подросшей дочери, которое произвело фурор. И тут же подписчики в один голос стали прочить девочке славу супермодели, назвав ее второй Шейк.

Напомним, Ирина Шейк впервые стала мамой в прошлом году. Модель родила дочь Лею де Сьен от голливудского актера Брэдли Купера. Пара вместе с 2015 года, но перестала скрывать свои отношения совсем недавно.

КСТАТИ

На кого похожа дочка Ирины Шейк и Брэдли Купера: Папарацци сняли актера на прогулке с ребенком

Ирина Шейк и Брэдли Купер на время переехали из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк: супермодель и голливудский актер взяли с собой годовалую дочку Леа. Пока Ирина занята делами, Брэдли отправился с малышкой на прогулку. Папарацци сфотографировали актера, шагающего с открытой детской коляской по нью-йоркским улицам. А заодно запечатлели наследницу звездной пары. Теперь у поклонников есть возможность сравнить: на кого похожа дочка Ирина и Брэдли — на папу или на маму (подробности)

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