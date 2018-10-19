2018-10-19T07:58:54+03:00
Спорт

Россиийские футболисты отпраздновали жестом Дзюбы серебро Юношеской Олимпиады

В финальной игре турнира в Буэнос-Айресе наши проиграли Бразилии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сильнее сборной России на юношеской Олимпиаде оказалась только Бразилия.Сильнее сборной России на юношеской Олимпиаде оказалась только Бразилия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В последний день Юношеской Олимпиады, которая завершилась в аргентинском Буэнос-Айресе, сборная России по мини-футболу сыграла финальный матч против Бразилии. Наши на пути к финалу уже играли с бразильцами на групповом турнире, уступив 1:6.

В решающей же игре наши проиграли со счетом 1:4. Но все же смогли добыть серебряные награды. На Олимпиаде наши по пути к финалу последовательно победили Коста-Рику (6:1), команду Соломоновых Островов (10:4), Иран (2:1) и в полуфинале Египет 3:1.

В финале Россия играла против Бразилии. Фото: REUTERS

В финале Россия играла против Бразилии.Фото: REUTERS

После того, как завершился финальный матч, то на церемонии награждения российские футболисты, получив медали, изобразили ставший уже легендарным жест Артема Дзюбы. Вся наша команда приложила одну руку к голове, а второй - отдала воинскую честь. Этот жест, напомним, стал популярным во время чемпионата мира по футболу 2018 года. В первой игре турнира против Саудовской Аравии Дзюба, выйдя на замену в конце игре, забил гол. И после этого сразу же побежал к главному тренеру Станиславу Черчесову - "отдать честь". Наши выиграли 5:0, а данное празднование гола стало фишкой Дзюбы как на этом турнире, так и далее в карьере.

Сборная России после выигрыша второго места на юношеской Олимпиаде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России после выигрыша второго места на юношеской Олимпиаде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, сам форвард питерского "Зенита" заметил Артем этот жест молодых игроков сборной России по мини-футболу, написав у себя в "Инстаграме":

- Спасибо парни!!! Вы красавцы!!! Гордимся вами!!!

Напомним, что на этой Юношеской Олимпиаде сборная России заняла первое место в общем зачете. У нас 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых наград. У ставшего вторым Китая - 18 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых.

СПРАВКА "КП"

Кто выиграл серебро Юношеской Олимпиады

Вратари: Кирилл Яруллин ("Синара", Екатеринбург), Денис Субботин (МФК "Тюмень").

Полевые игроки: Камиль Герейханов (МФК "Тюмень"), Игорь Чернявский ("Газпром-Югра", Югорск), Павел Карпов, Максим Окулов, Павел Сысолятин (все - "Синара", Екатеринбург), Данил Карпюк ("Динамо", Московская область), Данил Самусенко ("Сибиряк", Новосибирск), Илья Федоров ("Красная гвардия", Москва).

Старший тренер: Сергей Скорович.

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