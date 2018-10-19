2018-10-19T17:07:53+03:00
Звезды

«Заведем собаку, чтобы сыновья не притащили домой игуану»: Тимур Родригез рассказал, как воспитывает своих детей

Открытие выставки «Неестественный отбор» британского фотографа-анималиста Тима Флэка прошло в Центре фотографии имени Братьев Люмьер
Алина ЧЕРНОВА
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Тимур Родригез со своими сыновьями Мигелем и Даниэлем. Фото: архив Тимура РодригезаТимур Родригез со своими сыновьями Мигелем и Даниэлем. Фото: архив Тимура Родригеза
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Гостем вернисажа стал Тимур Родригез со своими сыновьями Мигелем и Даниэлем.

- Сыновья очень просят нас завести домашнее животное, мечтают об игуане, которая вырастает до трех метров. Так что придется, видимо, быстро заводить пса, чтобы дома не появилась игуана, - смеется Родригез. - Наверное, в нашем доме больше всего книг о животных и дикой природе. Сын придумал игру, в которую с огромным удовольствием играет наша семья в поездках - «угадай животное». Мы с женой каждый раз терпим фиаско и не можем ответить на вопросы сына.

Работа фотографа-анималиста Тима Флэка

Работа фотографа-анималиста Тима Флэка

Мигель загадывает разные виды черепах, птиц, крокодилов, которых мы не знаем. Поэтому нам всем очень понравилась эта выставка, и мы очень рады, что приехал фотограф Тим Флэк, и можно с ним познакомиться. Я искренне не понимаю, как ему удается делать такие выразительные кадры, так ловить взгляд животного. Ведь зверя невозможно заставить посмотреть в камеру и позировать.

Работа фотографа-анималиста Тима Флэка

Работа фотографа-анималиста Тима Флэка

- Я надеюсь, что мои фотографии станут стимулом для детей и взрослых к общению с животными. Еще никогда человек и природа не были так разделены, и мне хочется донести до людей эту мысль, - сказал журналистам сам Тим Флэк.-Сегодня я был на экскурсии в Московском зоопарке, ему 150 лет, это один из старейших зоопарков в мире. Я увидел прекрасных фазанов и несколько уникальных видов птиц. Конечно, мне также показали ваших знаменитостей – жирафа и слона, который родился в зоопарке. Мне было бы интересно в дальнейшем посотрудничать с Московским зоопарком, возможно, у нас сложится совместный проект. Ведь зоопарки активно делают образовательные программы.

Работа фотографа-анималиста Тима Флэка

Работа фотографа-анималиста Тима Флэка

Работа фотографа-анималиста Тима Флэка

Работа фотографа-анималиста Тима Флэка

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