Будет ли новое «обострение» бензинового кризиса

19 Окт. 16:01 2018-10-23T09:37:50+03:00

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Раньше паника у людей возникала из-за слухов о росте цен на гречку. Сейчас главный показатель благополучия – стоимость топлива. По данным ВЦИОМ, 42% жителей России – автомобилисты. Поэтому за ценами на заправках следит чуть ли не пол-страны. Эксперты пугают неизбежностью роста цен на бензин в следующем году. Главный вопрос, на сколько? Но чтобы на него ответить, нужно разобраться с причинами.

ОПЯТЬ АКЦИЗЫ

Счетная палата прогнозирует скачок цен на бензин после Нового года. Причиной, по мнению аудиторов, может стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года. Это такие косвенные налоги на товары массового потребления.

В проекте бюджета сказано, что акциз на бензин вырастет в 1,5 раза - с 8200 рублей до 12 300 рублей за тонну. На дизельное топливо — с 5600 рублей до 8500 рублей за тонну. Поскольку бизнес всегда включает эти налоги в конечную стоимость товара, цены на заправках вырастут. В среднем, на 4 рубля за литр.

- Это не новость. И все экспертное сообщество предупреждало, что если акцизы будут расти, цены последуют за ними. Счетная плата просто подтвердила эти выводы, - говорит Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. – В 2018 году летом принимались решения по снижению акцизов на фоне волнообразного роста цен на рознице. Это подействовало. Но в следующем году ситуация может повториться.

Напомним, в мае этого года автомобилисты хорошо прочувствовали, что такое «рост акцизов на бензин». Из-за высоких налогов топливо на АЗС прибавляло в неделю по рублю и в течение месяца ушло за 45 рублей за литр. Тогда договариваться с нефтяниками пришлось индивидуально. Их пригласили на совещание к вице-премьеру Дмитрию Козаку и потребовали заморозить оптовые цены. Взамен правительство снизило-таки налоги. Цены перестали расти. Эксперты говорят, что история может повториться и в следующем году.

ХОРОМ ОТРИЦАЮТ

В правительстве уверены, что ничего подобного не произойдет. В этом вопросе царит удивительное единодушие.

- Никакого резкого роста цен с Нового года не будет, - пообещал глава Минфина Антон Силуанов. – В планах правительства - увеличение цен исключительно в рамках инфляции (то есть, максимум на 4% - прим. Авт.)

Министр энергетики Александр Новак отметил, что беспокойство Счетной палаты ему понятно. Акцизы действительно влияют на стоимость бензина. Но у правительства есть «рычаги влияния», которые не позволят ценам расти.

Новак имеет в виду так называемый «налоговый маневр». О нем власти и нефтяники вели переговоры много лет. И вот, наконец, договорились. В течение 6 лет государство будет повышать акцизы и налоги на добычу ископаемых. Но в ответ постепенно снизит для производителей экспортные пошлины до нуля. А чтобы компании не переключились полностью на зарубежный рынок, государство будет давать льготы тем, кто поставляет бензин на отечественные АЗС. Бюджет от таких маневров пополнится точно. Но поможет ли это сдержать рост цен? Эксперты не берутся строить прогнозы – механизм-то по сути экспериментальный.

НЕФТЯНЫЕ 4%

Еще один фактор, который теоретически влияет на цены – стоимость нефти. С середины 2017 по середину 2018 года цены на «черное золото» выросли в 1,5 раза - с $50 до $80 за баррель. Судя по напряженной обстановке на Ближнем Востоке, ничто не мешает нефти дорожать и дальше. Самые оптимистичные прогнозы аналитиков – возврат к $100. Вроде бы здорово, но что будет с бензином?

Тут нужно разобраться, из каких же составляющих складывается цена на бензин в России. Как заявляют в Российской топливном союзе, доля нефти в конечной стоимости литра бензина чисто символическая - порядка 4%. Поэтому любые, даже самые серьезные колебания на мировой сырьевой бирже мало влияют на стоимость бензина внутри нашей страны.

А что влияет, спросите вы? В первую очередь налоги. До 60% в стоимости горячего – это стоимость акцизов и налогов на добычу полезных ископаемых. Естественно, в цену закладываются еще услуги нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расходы по транспортировке и торговые надбавки. Но это уже детали.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА НА ЛИТР ТОПЛИВА В РОССИИ?

60% - акциз и НДПИ*

16% - наценка на заправках

13% - переработка на НПЗ

7% - транспортировка

4% - стоимость нефти

*налог на добычу полезных ископаемых

КСТАТИ

КТО ВИНОВАТ В ГЛАЗАХ ОБЫВАТЕЛЕЙ?

Интересно, кого сами россияне считают виноватым, когда цены на бензин растут. ВЦИОМ провел опрос весной этого года – результаты оказались неожиданными. Почти половина жителей (46%) считают, что все дело в жадности нефтяных компаний. Каждый четвертый винит правительство. Каждый пятый сваливает ответственность на владельцев автозаправок. Мол, они делают грабительские наценки. А каждый десятый во всем видит происки внешних врагов. 10% россиян назвали виновниками роста цен на бензин западные страны, которые ввели антироссийские санкции.

Около 83% респондентов не могут выдержать даже минимальный рост цен. Повышение стоимости топлива тут же сказывается на их материальном положении. Причем больше чем у половины – очень серьезно. Да так, что приходится латать дыры в семейном бюджете.