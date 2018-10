Apple разослала приглашения на презентацию 30 октября с разным дизайном: что это значит

СЕГОДНЯ 18:15 2018-10-19T18:28:33+03:00

18 октября Apple разослала сразу несколько вариаций приглашения на свою презентацию, которая пройдет 30 октября в Бруклине. Естественно, этот шаг породил массу слухов о том, на что таким образом может намекать компания.

В приглашениях изображается красочный логотип Apple, а также слоган “There's more in the making” (“Больше в созидании”). Некоторые из них имеют яркие цвета, а другие - черно-белые.

Больше в созидании

Неясно, получил ли каждый приглашенный открытку с другим дизайном или нет. Один из пользователей Twitter утверждает, что уже насчитал 65 различных логотипов. Есть несколько слухов, которые связывают с этими приглашениями.

Выход нового iPad Pro

С этим многообразием различных изображений, совсем неудивительно, что приглашения привлекли большее внимание, чем обычно. Некоторые пользователи предположили, что таким образом компания хочет показать творческие способности нового iPad Pro. Возможно, что все приглашения как раз и были созданы на одном из новых iPad от Apple.

Намек на Apple Pencil

В отличие от Samsung, “яблочная” компания пока не обзавелась собственным стилусом. Поэтому ряд пользователей подумали, что это намек на новый Apple Pencil, который, по слухам, как раз находился в разработке.

Другие теории

Есть и общая версия о том, что приглашениями Apple объединяет технологии и искусство: якобы они были созданы 50 известными художниками и дизайнерами с использованием нового Apple Pencil и iPad Pro.

Другие полагают, что место проведения в Бруклинской академии музыки может означать большие новости от производителя наушников Beats или другого обновления, связанного с музыкой.

Что планируют показать

30 октября в Бруклинской академии музыки в 20:00 по местному времени (17:00 по Москве) Apple представит ряд устройств. На своем последнем большом событии компания уже анонсировала iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и Apple Watch Series 4. Ожидается, что на этот раз Apple представит две обновленные модели iPad Pro, новый MacBook и, вероятно, другие обновления для линии Mac.

iPad Pro

Мы ожидаем увидеть две версии iPad Pro

Ожидается, обе модели оснастят Face ID и дизайном без боковых рамок, уберут Touch ID и, возможно, даже заменят порт Lightning на порт USB-C.

iPad Pro в настоящее время выпускается в двух размерах: 10,5 дюйма и 12,9 дюйма. Меньшая версия заменила оригинальный 9,7-дюймовый iPad Pro, а 12,9-дюймовая версия сохранялась в течение двух поколений.

Ожидается, что в этом году Apple сократит размеры экрана 12,9-дюймовой версии, чтобы создать общий корпус меньшего размера, заменив 10,5-дюймовую модель полноэкранной 11-дюймовой версией.

Обновление Mac

Apple обновила 13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Pro в июле, добавив дисплей True Tone, Siri и более высокие спецификации. Но если верить аналитикам из Bloomberg, 30 октября мы сможем увидеть обновленный Air с более тонкими рамками вокруг 13-дюймового Retina-дисплея с высоким разрешением.

Что касается начинки, устройство оборудуют процессорами Intel 8-го поколения Kaby Lake R. А его стоимость будет варьироваться от 1000 до 1500 долларов. Однако более точные данные мы узнаем только на презентации.

Mac mini

Apple также планирует обновить линейку мини-компьютеров Mac Mini - впервые с 2014 года. Подробностей пока нет, но мы ожидаем, что устройство будет обновлено с современными спецификациями.

iMac

iMac также нуждается в обновлении, и, по крайней мере, один слух говорит, что новое оборудование будет включать в себя “значительное повышение производительности дисплея”. Предполагается, что MacBook Pro получит поддержку дисплея True Tone, которая регулирует цветовую температуру на основе окружающего освещения, хотя не совсем ясно, относится ли это и к True Tone на iMac.

Apple обновила линейку iMac в июне 2017 года в рамках своего события WWDC, а iMac Pro вышел на рынок в декабре 2017 года. Возможно, в этом месяце мы увидим обновления обеих версий, хотя слухи об обновлении аппаратного обеспечения iMac Pro не появились и на данный момент последнему поколению устройств исполнился всего год.