"Если бы он был жив, он сам позвонил бы маме": Племянница Скрипаля рассказала об интервью Mirror с его матерью

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-19T19:18:19+03:00

В тот день, когда Юля позвонила, она была с Сергеем. Сказала, что папа не может говорить Фото: REUTERS

Женщина до сих пор не знает, что сын был отравлен, и его давно никто не видел

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Последний раз о матери Сергея Скрипаля Елене Яковлевне СМИ упоминали 24 июля этого года, когда ее внучка Юлия позвонила из Англии и поздравила ее с 90-летним юбилеем.

- Так неожиданно и приятно было услышать ее голос, - рассказала женщина в эксклюзивном интервью британскому таблоиду Daily Mirror. Журналисты прилетели к ней в Ярославль, чтобы задать вопросы о детстве Скрипаля и о ее собственной жизни. - В тот день, когда Юля позвонила, она была с Сергеем. Сказала, что папа не может говорить, потому что у него болит горло, - продолжила Елена. - Мой сын - хороший и порядочный человек. Россия должна гордиться им. Он верно служил отечеству. Всегда был приличным мальчиком - много работал и хорошо учился. Последний раз я видела его 25 сентября 2004 года. Это были похороны его отца. Я хорошо помню тот день. Он был очень расстроен. А я и понятия не имела, что вижу сына в последний раз.

Мама и двоюродную сестра Скрипаля - Наталья ПесцоваФото: Личный архив

СКОРЕЕ ВСЕГО, ЕГО ДАВНО НЕТ В ЖИВЫХ

- Да, буквально неделю назад, в понедельник или вторник, к нам приезжали журналисты из Mirror, - рассказала «КП» племянница британского шпиона Виктория. - Бабушка не знает о произошедшем в Солсбери. Мы сказали ей, что Сергей что-то не то съел и попал в больницу. Про Юлю она вообще ничего не знает. И мы заранее договорились с репортерами, чтобы они не травмировали ее. Человеку 90 лет. Что я должна была ей сказать?

Женщина до сих пор не знает, что сын был отравлен, и его давно никто не виделФото: GLOBAL LOOK PRESS

- А о чем говорили? Может что-то не попало в интервью?

- Да я еще не видела этого материала. Ну они спрашивали о детстве Сергея. Она рассказала им, что он был беспроблемным, добрым и надежным ребенком. Всегда помогал. Был опорой для нее. Ведь это ее последний сын. Старший умер. И она очень хочет увидеть Сергея. Мечтает, чтобы он приехал домой. По ее словам, у него нет причин не возвращаться.

- А как думаете, почему он сам не позвонит ей?

- Если бы он был жив, он бы уже позвонил. Он очень семейный человек. Семья для него всегда была на первом месте. Если бы у него была возможность, он бы дал о себе знать. Но такой возможности нет, потому что, как я понимаю, его самого нет.

- Последний вопрос, вы видели книгу о Сергее Скрипале, которую написал журналист BBC Марк Урбан?

- Да, я знаю, что книга вышла в свет. И хочу сказать, что Урбан настоящий жмот. Он даже отказался подарить мне один экземпляр со своим автографом. Очень жадный товарищ. К тому же, все, что он написал - это не из его бесед со Скрипалем. Все это он надергал из разных публикаций в СМИ. Что-то из The New York Times. Что-то из «Комсомольской правды». Урбан и сам потом признался, что книгу написал в коммерческих целях.

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