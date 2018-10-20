Рамзан Кадыров поговорил со старейшиной ингушского села, протестующего против новой административной границы

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-20T10:53:59+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне кризиса, вызванного в соседней братской республике определением административной границы между Чечней и Ингушетией, съездил к протестующим соседям. И встретился там не с ответственными сотрудниками местной администрации, не с представителями федеральной власти, а с теми, кто активно участвует в протестах против подписанного Кадыровым и Евкуровым документа о равноценном обмене землей между республиками и определении административной границы – одним из старейшин Мухажиром Нальгиевым и жителями села Сурахи.

Напомним, что в ответ на заявления Кадырова о том, что к протесту присоединились и всячески его разжигают люди, которым «нет дела до земли и земельного вопроса», преследующие «политические и провокационные интересы, стремящиеся внести раздор», Нальгиев выпустил видеообращение к Кадырову, выдержанное в очень резких и неуважительных тонах.

Беседа Кадырова и Нальгиева проходила в местной мечети при большом стечении населения Сурахи.

- Мухажир пояснил, что сделал это, восприняв мое выступление критическим в адрес ингушского народа и его религиозных деятелей. Я сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии, - сообщил позднее в своем канале в мессенджере Telegram Рамзан Кадыров и пояснил суть принятого им и главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым решения. - Я хочу еще раз подчеркнуть, что глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров совершил исключительно важное и имеющее большое значение дело. Ни у чеченцев, ни у ингушей не отобрана земля, не отнимут никогда. Законы России требуют наличия административной границы. Мы ее провели между Чечней и Ингушетией, но никогда не проведем между чеченским и ингушским народами.

И после этого диалога есть основания полагать: что градус протеста будет сниженФото: REUTERS

Оба участника диалога принесли друг другу извинения.

- Поговорил, вполне мирно. Нальгиев сказал, что попытки надавить на него, испугать бесполезны. Затем оба извинились друг перед другом и нормально разошлись, — подтвердил позднее журналистам один из лидеров местной оппозиции, сопредседатель Совета старейшин Ингушетии Сираждин Султыгов. И после этого диалога есть основания полагать: что градус протеста будет снижен. И провокаторам станет гораздо труднее разжечь пламя раздора между соседними вайнахскими народами.

Сделанное трудно переоценить и в плане личностных оценок, и для дальнейшего урегулирования ситуации. Земельно-территориальный вопрос на Кавказе – настоящая пороховая бочка. Десятки народов и сотни племен имеют такую долгую и запутанную историю взаимоотношений на этой относительно небольшой территории, что кто угодно может оспаривать что угодно у кого угодно. У тех же черкесов есть претензии к карачаевцам и балкарцам, и наоборот. Да даже внутри одного этноса без них не обходится порой. Только спичку поднеси – заполыхает. И, если кровная месть до сих пор существует даже внутри одного племени, можно лишь предположить, что может вырасти из истории сто- или двухсотлетней войны с набегами, угонами скота и вырезанием целых аулов между разными племенами.

Сейчас наверняка некоторые эксперты скривят губы и вынесут приговор: «В 21-м веке использовать такие методы? Дичь». Понятно дело, они бы сформировали комиссию выбрали бы ее главу по внешним сношениям, облекли бы его полномочиями для выработки консенсуса. И в результате остались бы у разбитого корыта. Потому что народ нее принял бы. Да и не испытывал бы доверия к работе этих комиссий с обеих сторон.

Потому что это Кавказ. Где прямой принародный диалог и открытое сердце ценятся не меньше, чем святые для местных законы гостеприимства.

Кадыров пошел на этот открытый диалог с оппонентами, продемонстрировал уважение к местным старейшинам, действовал в лучших кавказских традициях. Пришел с миром, без оружия и без вооруженной охраны. Признаем, как бы его ни критиковали по тем или иным поводам, ему не занимать мужества. Впрочем, оно ему было свойственно и раньше. Например, когда он лично прилетел на Украину для освобождения захваченных российских журналистов. И в десятках других случаев.

Личная ответственность, прямой разговор, открытость намерений, неформальный диалог не с функционерами, а с обычными людьми – это, наверное, самое действенное средство для урегулирования различного рода вопросов и проблем на Кавказе. Да, честно говоря, и не только там.

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