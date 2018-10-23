За Бородино Кутузов получил 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-23T01:06:04+03:00

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Министерство обороны России обнародовало засекреченные раньше сведения о том, как премировались бойцы российской/советской армий в разные времена. Документы были выложены на сайте ведомства к 100-летию Финансово-экономической службы Минобороны.

ПОЛКОВНИК-ИМПЕРАТРИЦА

Первые сведения относятся еще к 18-му веку. Тогда постоянные войны требовали все больше монет: в 1769 году Екатерине Второй пришлось ввести ассигнации - в России не хватало серебра. При этом императрица платила жалование и себе самой, так как являлась полковником лейб-гвардии Преображенского полка. На сайте Минобороны есть финансовая ведомость от мая 1789 года за подписью государыни, где она собственноручно расписалась за получение 885 рублей 20 копеек.

Екатерина II расписалась в получении жалования в 885 рублей 20 копеек.Фото: Министерство обороны РФ

НАГРАДЫ И ВОДКА ЗА ЛИХОСТЬ

В начале 19-го века младшие офицеры получали около 300 рублей серебром, к середине - около 400, а под конец столетия подпоручику выдавали на руки уже 600 рублей. При этом европейские офицеры тогда получали более 1000 рублей в переводе на наш курс. Нашим воинам компенсировали относительно низкие зарплаты премиями за победы и доплатами за награды. За орден Святой Анны 3-й степени служивый получал ежегодную добавку к пенсии в 90 рублей в год, а за орден Святого Андрея Первозванного - целую тысячу целковых .

За Бородинское сражение император Александр Первый выдал Михаилу Кутузову премию в 100 тысяч рублей. Всего же на войну с Наполеоном Россия потратила 157 миллионов рублей. Из них более 50 % ушло на зарплату военным.

МАТРОСАМ ПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРАСНОАРМЕЙЦАМ

Владимир Ленин установил содержание красноармейцам – 50 рублей в месяц. Председатель Реввоенсовета Лев Троцкий ввел зарплатные книжки красноармейцам, и доплачивал из казны революционным матросам по 200 рублей в месяц, так как считал, что белогвардейские части боятся их больше.

«Красные» во время Гражданской войны не скупились на закупки оружия у иностранных рабочих: в 1921 году за границей закупили 500 самолетов и 500 моторов для своего воздухофлота. Стоимость - более 13 миллионов рублей золотом.

В ПЕРЕВОДЕ НА БУТЫЛКИ ВОДКИ

Минобороны опубликовало приказ «О поощрении участников бомбардировки Берлина» за подписью наркома обороны СССР Иосифа Сталина:

«Выдать каждому члену экипажа, участвовавшему в полете, по 2 тысячи рублей. Впредь установить, что каждому члену экипажа сбросившему бомбы на Берлин, выдавать по 2 тысячи рублей. Приказ объявить экипажам самолетов, участвовавших в первой бомбежке Берлина, и всему личному составу 81-й авиадивизии дальнего действия».

Для сравнения, зарплата школьного учителя в 1940 году составляла 337 рублей, строителя – 307, рабочего на производстве – 340 рублей.

Приказ «О поощрении участников бомбардировки Берлина».Фото: Министерство обороны РФ

Чтобы пересчитать 2000 рублей 1941 года на современные деньги, военные финансисты предложили корреспонденту «КП» привязаться к стоимости водки (0,5 - стоила 11 рублей 50 копеек). Выходит, что на эту сумму военный летчик мог купить не менее 170 бутылок водки. Если принять в расчет, что минимальная цена поллитровки в 2018 году - 205 рублей, выходит, что сегодня такая премия за боевой вылет на Берлин составляла бы 34850 рублей.

СТАЛИН-МЛАДШИЙ И ПОКРЫШКИН

Зарплаты наших асов тоже были не маленькими: согласно опубликованным Минобороны ведомостям, командир авиадивизии полковник Александр Покрышкин получал в месяц 1800 рублей. А командир дивизии гвардии полковник Василий Сталин (сын вождя) - 5095 рублей.

Кстати, за время Великой Отечественной войны Сталин-младший совершил 26 боевых вылетов и лично сбил, по разным данным, от двух до пяти самолетов противника. А Покрышкин - более 53. За каждый подбитый самолет летчики получали еще по 1000 рублей.

Себестоимость военной техники в годы войны снижалась: если в 1941 году Ил-4 обходился 800 тысяч рублей, а танк Т-34 - 269 тысяч, то в 1943 - 380 и 135 тысяч соответственно.

Расход военного бюджета СССР на 1941-1945 годы оценивается в 500 миллиардов рублей.

1 ВРАЖЕСКИЙ КРЕЙСЕР = 20 ТАНКОВ

На флоте за потопление крейсера капитану и каждому члену экипажа платили 20 тысяч рублей. Миноносец и подлодка оценивались в 10 тысяч рублей, а корабли поменьше — 1-3 тысяч рублей.

На земле тоже можно было заработать: за подбитый танк наводчику противотанкового ружья полагалось 500 рублей, а солдату остановившему танк гранатой - 1000 рублей. Если же танк подожгла группа бойцов, им выдавали 1500 рублей на всех.

Снайперы также имели серьезную финансовую мотивацию. Согласно рассекреченным документам личным врагом Гитлера писаря Василия Зайцева фактически сделал приказ Сталина от 1942 года, согласно которому фронтовой снайпер получал оклад в 25 рублей в месяц, а если бил гада метко и регулярно, то получал звание сержанта с окладом в 35 рублей, а на третий год службы зарабатывал уже 200 рублей.

Когда Зайцев, который с 12 лет ходил с отцом на охоту, наконец добился отправки на фронт, он за день из обычной трехлинейки стал убивать по три гитлеровца, за что получил снайперскую винтовку, звание младшего лейтенанта, а впоследствии Звезду Героя. Только на Сталинградском фронте он уничтожил 225 фашистов.

НЫНЕШНИЕ ВОЕННЫЕ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ СОВЕТСКИХ

Проследить заработки военных после Великой Отечественной войны проще. В Советском Союзе офицеры получали чуть больше рабочего завода - порядка 250 рублей. Советская зарплата военнослужащего в 1985 году - 190 рублей, что по сегодняшним реалиям соответствует 51 тысяче рублей.

А вот в начале 90-х годов зарплата лейтенанта была в районе 4 тысяч рублей. Но и ее задерживали порой на год. Исправно платили только войскам, находившимся в Чеченской республике. Там, за сутки участия в контртеррористической операции доплачивали к окладу 950 рублей. Их платили уже в части. Выжившие получили статус «Ветерана боевых действий», и ежемесячную выплату в 2869 рублей.

По данным Финслужбы Минобороны России сейчас командир взвода, лейтенант получает 63,6 тысячи рублей в месяц, а к 2020 году его получка вырастет до 71,5 тысяч. Полковник зарабатывает чуть больше 85 тысяч, а через два вплотную приблизится к шестизначным цифрам - его зарплата составит 96 тысяч рублей.

За «особые условия службы» и участие в миротворческих операциях нашим военнослужащим сейчас доплачивают 25% к денежному довольствию, а тем, что выполняют их в горной местности - 30%. В денежном исчислении это не так много - около 6000 рублей.

В ЭТО ВРЕМЯ

1 января 2018 года оклады военнослужащих были увеличены 4%. Следующая индексация произойдет 1 октября 2019 года, 1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года на4,3%, 3,8% и 4% соответственно. Одновременно будет расти и военные пенсии.