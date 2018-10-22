Волонтер Фонда Константина Хабенского: «Артисты, как врачи, могут лечить детей, но своими лекарствами»

СЕГОДНЯ 21:09 2018-10-22T21:15:14+03:00

Артист Москонцерта, член Российской Ассоциации Иллюзионистов Максим Котов уже три года приезжает к маленьким пациентам московских больниц, чтобы снова вернуть им веру в чудо

Изменить размер текста: A A

Фонд Константина Хабенского объединил немало неравнодушных людей, которые помогают детям с опухолями мозга. Среди них есть и волонтеры: люди самых разных профессий и возрастов, которые несколько раз в неделю выезжают в больницы, чтобы сделать будни маленьких пациентов немного ярче и красочнее.

Один из самых волшебных, во всех смыслах, волонтеров Фонда Константина Хабенского, Максим Котов - артист Москонцерта, член Российской Ассоциации Иллюзионистов, Рекордсмен книги Рекордов Гиннесса, дал интервью "Комсомольской правде"

- Расскажите о себе, пожалуйста...

- У меня было несколько бизнесов, но шесть лет назад пришло оно - творчество. Я начал увлекаться фокусами, пока целиком не увяз с головой в магии и волшебстве. Сейчас у меня большой магазин реквизита для фокусов и иллюзий. На базе магазина я открыл студию, где учу детей и взрослых волшебству.

- Как долго Вы занимаетесь волонтерской деятельностью?

- Последние три года. Начинал с просьбы знакомого выступить для особенных деток в одной из московских больниц. Люди увидели, что я занимаюсь благотворительностью, и начали предлагать разные мероприятия. Так и затянуло…

Многие говорят, что не нужно хвастаться своей волонтерской деятельностью и выставлять посты в социальных сетях с хэштегом #благотворительность. Я раньше тоже так думал и делал добрые дела тихо, шепотом, но вскоре понял, что как раз новые знакомства и новые места приходят из социальных сетей. Люди, видя мою деятельность, не стесняясь, предлагают выступить на благотворительных мероприятиях. К сожалению, среди них часто попадаются недобросовестные - это организаторы, которые под флагом благотворительных мероприятий проводят платные праздники и корпоративы, забирая всю прибыль с этих мероприятий себе в карман. Такие предложения вычисляю на раз и не соглашаюсь на выступления…

Максим Котов мечтает создать масштабное движение артистов в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями, детей сирот, и детей, попавших в тяжелые условия. Фото: Серафима Дорошенко

- Что уже успели сделать? И какие задачи ставите перед собой?

- На данный момент я создал чат в Whatsapp - «Благотворительность детям». В него я приглашаю артистов, желающих помогать детям радостью и позитивными эмоциями. В чат выкладываем запросы на выступления и подбираем артистов-добровольцев. Пока работаем только с Фондом Константина Хабенского, но планирую подключить к чату и другие фонды…

Хотелось бы создать масштабное движение артистов в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями, детей-сирот и детей, попавших в тяжелые условия.

- Что Вас подтолкнуло стать добровольцем Фонда Константина Хабенского?

- Пару лет назад знакомая предложила мне познакомиться с Фондом Константина Хабенского и попробовать выступить на одном из их мероприятий в одной из московских больниц. Я, конечно, был не против. Так началась крепкая дружба. Вначале одно мероприятие, потом еще и еще...

- Сложно было?

- Для меня первая поездка с фондом была достаточно простой, ведь у меня уже до этого был опыт работы с такой аудиторией — тяжелобольными детьми. Для начинающих волонтеров первые разы всегда сложные.

- Что нужно учитывать в работе с такой непростой аудиторией?

- Любой волонтер, который работает с тяжелобольными детьми или взрослыми, прежде всего, должен быть сдержан в эмоциях. Никогда нельзя жалеть и делать что-то из жалости, это очень видно и скрыть порой очень трудно. Жалея своих подопечных, ты делаешь их слабее. А вот общаясь с ними на равных и даже слегка ставя себя выше, ты даешь им стимул быть сильными и не раскисать. Так что прежде всего - не жалейте слабых, это их убивает. И при работе с детскими хосписами не желайте пациентам скорейшего выздоровления или просто здоровья. Это не правильно. Желать надо хорошего настроения, больше улыбок и ярких моментов. Солнца внутри себя и позитивного окружения!

Ну и начинать волонтерскую деятельность лучше не в одиночку, а с опытными товарищами или благотворительными фондами. И мы всегда рады новым участникам нашего движения.

Максим Котов показывает детям фокусы Фото: Серафима Дорошенко

- Как Вы успеваете совмещать основную работу и добровольческую деятельностью?

- Волонтерство легко уживается с повседневной жизнью. Я выступаю в свободное время, а если вдруг не могу по каким либо причинам выступить в тот или иной день, то друзья из чата "Благотворительность детям" с удовольствием выйдут на замену. Важно понимать, что у любого артиста есть работа и на волонтерство остается не так много времени. Сотрудничая с фондами, артист экономит много времени, избегая организационных вопросов, которые на себя берут организаторы выступлений. Мне и моим ребятам очень это нравится. Мы просто приезжаем в нужное место и в нужное время, нас встречают сотрудники фонда и провожают на место выступления. Они договариваются с главврачами, заботятся о месте, где можно переодеться и подготовиться, и подбирают наиболее удобное время для выступлений.

- Какую самую большую радость Вы испытали будучи волонтером?

- Самая большая радость была года три тому назад, когда я приезжал домой к ребенку, который только закончил химиотерапию. Ребенок был без улыбки и эмоций…

Во время выступлений он радовался и улыбался. Я заставил всех поверить в волшебство и чудо. Вместе мы творили магию, а через неделю мне попалась статья о моем приезде, где мама рассказала, что после волшебной терапии ребенок расцвёл и пошёл на поправку. Тогда я понял, что артисты как врачи могут лечить детей своими лекарствами. Ребенок после таких выступлений становится более радостный и ему хочется жить и двигаться. Не раз мне врачи говорили, что замечали у всех детей улучшения после терапии счастья, которую как раз пропагандирует Фонд Хабенского.

- Вы человек, который создаёт магию, и Вас трудно чем-то удивить... Есть что-то, что Вы сами считаете настоящим волшебством?

- Настоящее волшебство — это те добрые дела и поступки, которых никто не ждет.

- Что Вы пожелаете другим волонтерам?

- Волонтерам я желаю заряда энергии, которым можно делиться с детьми, терпения и личного счастья. Ведь многие не знают, а счастье можно приобрести, помогая другим людям и даря улыбку и хорошее настроение окружающим!

ВАЖНО

Как стать волонтером Благотворительного Фонда Константина Хабенского:

Анкета волонтера

Сайт

ВК

Для артистов:

#терапиясчастья

Чат в Whatsapp «Благотворительность детям»

Стать фокусником