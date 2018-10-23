За что увольняли тренеров «Спартака»: допинг, мягкость, растрата

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-23T12:39:23+03:00

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Отправленный в отставку с поста главного тренера «Спартака» Массимо Каррера войдет в историю самого популярного клуба страны. Он стал первым после Олега Романцева тренером «красно-белых», которому вслед не свистят трибуны. Это большое достижение. Почти, кто тренировал «Спартак» до него, покидали кресло чуть ли не с позором. Да и президент клуба Леонид Федун скор на расправу: при нем уволен десяток тренеров! А на неустойки потрачено наверняка десятки миллионов. Следующему главе тренерского штаба надо внимательно изучить из-за чего его предшественников выставляли за дверь.

Андрей Чернышов

Когда: июнь 2003 - сентябрь 2003

Что выиграл: -

За что уволили: При Чернышове «Спартак» вляпался в огромный допинговый скандал, а «красно-белая» икона того времени Егор Титов оказался дисквалифицирован за бромантан - запрещенный препарат, придуманный для спецназа.

Невио Скала

Когда: январь 2004 - сентябрь 2004

Что выиграл: -

За что уволили: Милый итальянский дедушка по большому счету ничем не навредил. Но при нем «Спартак» окончательно превратился в середняка с набором непонятных футболистов, пусть вина в этом самого Скалы была и невелика.

Александр Старков

Когда: сентябрь 2004 - апрель 2006

Что выиграл: «Серебро» - 2005

За что уволили: убил спартаковскую игру и философию - при нем команда стала играть на контратаках. А потом выгнал Дмитрия Аленичева - самый титулованный на тот момент футболист России устроил бунт в «Спартаке».

Александр СтарковФото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Федотов

Когда: 1 июня 2006 - 19 июня 2007

Что выиграл: «Серебро» - 2006

За что уволили: Это редкое исключение в «Спартаке». «Григорича» обожали и игроки и фанаты, но руководство считало, что ему не хватает жесткости.

«Григорича» обожали и игроки и фанатыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Станислав Черчесов

Когда: 19 июня 2007 - 14 августа 2008

Что выиграл: «Серебро» - 2007

За что уволили: Прогнал Титова и Калиниченко, выступив с ними в конфликт. Те, конечно, уже не тянули, но расставание могло бы пройти мягче. А решили дело два больших поражения - от ЦСКА (1:5) и киевского «Динамо» (1:4).

Станислав ЧерчесовФото: Александр ГЛУЗ

Микаэль Лаудруп

Когда: 12 сентября 2008 - 15 апреля 2009

Что выиграл: -

За что уволили: Не понимал, что русские футболисты по сути - дети, за которыми надо следить всегда и везде. Был слишком мягок, игроки сели ему на шею.

Валерий Карпин

Когда: 22 декабря 2009 - 10 июля 2012, 26 ноября 2012 - 18 марта 2014

Что выиграл: «Серебро» - 2009, «Серебро» - 2011/12

За что уволили: За растрату. Основной акционер клуба Леонид Федун выразил претензии так: «Потратил больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков… Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик».

Валерий КарпинФото: GLOBAL LOOK PRESS

Унаи Эмери

Когда: 10 июля 2012 - 26 ноября 2012

Что выиграл: -

За что уволили: Отнесся к работе в России как к забавному приключению, где было место многому, не относящемуся к делу. Все вылилось в конфликт с игроками. «Пусть говорит наш тренеришка!», - эта легендарная фраза Артема Дзюбы относится как раз к Эмери. Но если так к тебе относятся твои же футболисты, надо менять место работы.

Мурат Якин

Когда: 15 июня 2014 - 10 июня 2015

Что выиграл: -

За что уволили: Абсолютно не подходил по философии футбола. Строил контратакующую игру, а все хотели видеть «Спартак» доминирующей командой. Рассорился со всеми, включая журналистов.

Дмитрий Аленичев

Когда: 10 июня 2015 — 05 августа 2016

Что выиграл: -

За что уволили: фанаты не забили и не простили бунт Аленичева-игрока, а когда у него не пошло и как у тренера (5-е место в чемпионате и вылет из отбора Лиги Европы от АЕК), у специалиста не было шансов остаться. Зато многие его российские коллеги подарили такое словосочетание как «Багаж Аленичева» - некоторые считают ,что именно на нем Каррера выиграл чемпионство.

Дмитрий Аленичев. Фото: Енисей ТВФото: GLOBAL LOOK PRESS

Массимо Каррера

Когда: 5 августа 2016 - 22 октября 2018

Что выиграл: «Золото» 2016/17, «Бронза» 2017/18

За что уволили: после чемпионского сезона не смог удержать планку, не попал в Лигу чемпионов, потерял 20-25 млн евро для клуба, поссорился с лидерами, но остался очень популярен у фанатов.