Что такое простатит и как с ним бороться

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-23T12:41:56+03:00

О простатите знают все, однако есть тонкости, известные только специалистам. В статье собраны самые важные данные о простатите, его симптомах и лечении

Изменить размер текста: A A

Зачем нужна предстательная железа?

Предстательная железа — часть мужской репродуктивной системы. По форме и размеру она напоминает грецкий орех, состоит из трех долек и расположена немного ниже мочевого пузыря, обхватывая его со всех сторон. Основная ее задача — производить жидкость для разжижения спермы, это влияет на мужскую фертильность и на моторную функцию при мочеиспускании и эякуляции.

Что такое простатит?

Простатитом называют воспаление предстательной железы. Заболевание бывает двух основных видов:

1. Хронический небактериальный или хронический тазовый болевой синдром. Исследователи считают, что он может быть связан с аутоиммунными реакциями организма или повреждением нервов в тазовой области.

2. Острый и хронический бактериальный простатит. Возникает при попадании инфекции по уретре в предстательную железу. Острый простатит возникает внезапно. Хронический же может длиться долгие годы.

Часто ли он встречается?

Болезнь частая, это весьма распространенная патология мочевыводящих путей в возрасте до 50 лет. Хронический тазовый болевой синдром затрагивает 10-15% мужчин в популяции¹.

Кто чаще болеет?

Хроническим тазовым болевым синдромом чаще страдают мужчины, у которых было повреждение нервных стволов таза из-за хирургической операции или травмы. Шансы на начало заболевания увеличивают стрессы.

Бактериальный простатит чаще возникает после инфекций мочеполового тракта, особенно повторных и трудно поддающихся лечению.

Какие проявления могут быть?

Основными симптомами хронического простатита считают боль или дискомфорт в течение 3 или более месяцев в одной или нескольких из следующих областей:

• В промежности;

• В надлобковой области;

• В области полового члена или мошонки;

• В пояснично-крестцовой области.

Боль может быть постоянной или временной, появляться внезапно или постепенно. Также может быть боль в уретре во время или после мочеиспускания, учащение походов в туалет до 8 раз в день, небольшое количество мочи и невозможность долго удерживать мочу — при появлении желания помочиться, мужчине нужно срочно бежать в туалет.

При бактериальном простатите могут быть:

• учащенное мочеиспускание;

• жжение или дискомфорт при мочеиспускании;

• боль в области половых органов, нижней части живота или спины;

• задержка семяизвержения;

• слабый или прерывистый поток мочи;

• частые инфекции мочевыводящих путей.

Какие обследования нужны при простатите?

Сначала врач расспрашивает пациента, узнают историю заболевания. Затем осматривает паховые лимфоузлы, наружные половые органы, проводит пальцевое исследование предстательной железы через прямую кишку.

Дополнительно назначает анализы мочи, крови, спермы и ультразвуковое исследование органов таза. Иногда нужна биопсия, то есть взятие небольшого участка простаты для исследования под микроскопом.

Как лечить простатит?

Ответ на этот вопрос лучше доверить профессионалам. При обнаружении инфекции обычно назначаются антибиотики. Также могут быть рекомендованы ингибиторы 5-альфа-редуктазы, нестероидные противовоспалительные средства, расслабляющие мышцы средства. Нередко показаны физиотерапевтические, релаксационные процедуры, фитотерапия, иглоукалывание, прием БАДов. Существуют комплексные средства, содержащие витамины и микроэлементы — например, «ЛИКОПРОФИТ®». Его компоненты на фоне стандартной терапии эффективно влияют на основные проявления хронического простатита, в частности, способствуют улучшению мочеиспускания: способствуют усилению струи мочи, уменьшению частоты позывов к мочеиспусканию, снижению отека, улучшению показателей эякулята, положительному влиянию на сексуальную функцию², а также оказывают общеукрепляющее действие на организм³.

В некоторых случаях помогут упражнения Кегеля — подтягивание/напряжение и расслабление мышц, удерживающих мочу в мочевом пузыре и сохраняющих мочевой пузырь в правильном положении.

¹ Barry M.J., Collins M.M. Benign prostatic hyperplasia and prostatitis. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman’s Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia: Saunders; 2011: 805–810.

² Спивак Л.Г. Эффективность и безопасность применения Ликопрофита® у больных хроническим простатитом и аденомой предстательной железы // Урология. 2013, №2, С.118-122.

³ Инструкция по применению биологически активной добавки «ЛИКОПРОФИТ®».

Источник