Семь важных вопросов маммологу

24 Окт. 01:00 2018-10-25T14:14:36+03:00

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Это самый распространенный вид рака, но, вместе с тем, именно он лучше всего поддается лечению. Конечно же, при условии своевременного обнаружения патологии. Именно поэтому так важно говорить об этой болезни и знать о ней как можно больше. Руководитель медицинского центра «Ультра-Вита» — участника социальной акции Philips #ЯПРОШЛА — врач-маммолог Елена Валентиновна Дригинкина призвала женщин не бояться походов в кабинет врача и рассказала о том, насколько важна просветительская роль специалистов в борьбе с заболеванием.

- Какие существуют основные факторы, влияющие на развитие рака молочной железы? Кто находится в зоне риска?

- Первый фактор — это наследственность, второй — поздние роды и позднее кормление грудью, третий фактор — прерывание беременности. Также существуют такие побочные факторы, как ожирение, прием определенных препаратов и другие. Кроме того, с возрастом риск возникновения рака груди возрастает.

- Может ли женщина сама обнаружить заболевание на ранних сроках его развития?

- На ранних стадиях крайне сложно выявить заболевание самостоятельно, потому что только специализированные методы — современные аппараты УЗИ, маммографы и томографы — дают возможность определить наличие даже небольших патологий. Когда образование уже имеет какие-то симптомы и женщина может его нащупать, это точно не нулевая стадия. Регулярный самоосмотр, конечно, важен, но, к сожалению, этого недостаточно.

- С какого возраста необходимо начинать регулярно проходить диагностику в клинике и как часто это нужно делать?

- Изначально мы делим всех женщин на группы риска вне зависимости от возраста. Если существуют наследственные факторы, случаи заболевания в семье, то мы предлагаем проходить обследование раз в полгода. В этом случае даже в 20 лет стоит сделать маммографию. А женщинам с отсутствием факторов риска мы предлагаем приходить к гинекологу и маммологу раз в год.

- Какие существуют методы диагностики в современной медицине? В последние годы созданы какие-то новые аппараты?

- Новые УЗИ-аппараты отлично справляются со своими задачами, как и современные цифровые маммографы, которые заменили обычные.

- Октябрь во всем мире объявлен месяцем борьбы с раком груди. Ваша клиника участвует в ежегодной социальной инициативе компании Philips #ЯПРОШЛА. Какие мероприятия по этому поводу у вас проходят?

- В нашей клинике женщины могут бесплатно сделать УЗИ в удобное для них время, кроме того, мы подробно объясняем, что нужно делать, если выявлена патология. Акция проходит каждый год, и есть женщины, которые возвращаются к нам каждый октябрь. Некоторые говорят о том, что благодаря акции заболевание у них было выявлено на ранней стадии, и они получили своевременную помощь. Для женщин это не экономия, а толчок к действию. Иногда страшно идти к врачу, а здесь можно, например, прийти с работы целой группой. Кроме того, эта инициатива несет просветительскую функцию — иногда даже какие-то элементарные вещи становятся для пациенток открытием. Акция помогает женщинам улучшить свою жизнь или побороть страхи.

- Все больше женщин начинают открыто говорить о случаях заболевания раком груди в своей семье. Повлияла ли эта гласность на отношение женщин к диагностике?

- Женщины знают о заболевании и боятся его, но при этом неохотно ходят на обследования. Здесь еще есть над чем работать. А ведь это же не инвазивные методы, а простое и очень доступное обследование. Не нужно бояться. Или бояться, но перебарывать страх и идти на прием к маммологу.

- Каковы шансы успешно вылечить заболевание, если удается вовремя его обнаружить?

- Шансы почти стопроцентные — в этом плане медицина очень преуспела и продолжает идти вперед. У меня есть пациенты, которые перенесли рак молочной железы 15 лет назад, и сейчас у них все благополучно.

* Социальная кампания #ЯПРОШЛА — масштабная инициатива компании Philips, призванная повысить осведомленность женщин о риске возникновения рака молочной железы, привлечь внимание к важности ранней диагностики и регулярной заботы о здоровье. Заручившись поддержкой клиник-партнеров, компания Philips, мировой лидер в сфере инноваций для здравоохранения, с 2011 года организует бесплатные обследования на современном диагностическом оборудовании в разных регионах страны. За время существования акции тысячи женщин в десятках российских городов смогли бесплатно пройти диагностику. В 2017 году представлен документальный фильм Леонида Парфенова и Катерины Гордеевой «#ЯПРОШЛА» о раке молочной железы, методах его диагностики и важности регулярных визитов к маммологу.

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