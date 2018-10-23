2018-10-23T20:58:08+03:00
Общество

Волонтеры с Павелецкого вокзала: "Когда бездомный пропадает из поля зрения, никогда не знаешь, где он"

Зачем люди субботу за субботой приходят на вокзал, чтобы помогать тем, кто остался совсем один на улице
Виктория Дегтева
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Когда бездомный пропадает из поля зрения, никогда не знаешь: лежит ли он где-то пьяный, живой ли или, наоборот, нашел работу, дом. Фото: Анастасия КузинаКогда бездомный пропадает из поля зрения, никогда не знаешь: лежит ли он где-то пьяный, живой ли или, наоборот, нашел работу, дом. Фото: Анастасия Кузина
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Одна из самых старых групп Добровольческого Движения «Даниловцы» занимается помощью бездомным у Павелецкого вокзала. Каждую субботу волонтеры закупают продукты, варят обед, кормят людей и раздают им теплую одежду и предметы гигиены. Порой волонтеры начинают дружить с бездомными, помогать кому-то лично. А порой случаются совершенно удивительные истории, которые полностью переворачивают представление о мире. Об одной из них рассказала журналист и волонтер группы Виктория Дегтева.

…Олег давно не появлялся у стола на Павелецкой площади. Волонтеры безуспешно выглядывали его в толпе из 70 человек бездомных, разливая суп, и нехотя отдавали другому ботинки, припасенные именно для него. Когда бездомный пропадает из поля зрения, никогда не знаешь: лежит ли он где-то пьяный, живой ли или, наоборот, нашел работу, дом. Олег – любимец многих ребят, приходящих в группу помощи долгое время. Он никогда не бывал слишком пьян, прилично выглядел и со всеми дружелюбно общался. Волонтер Паша угощал его сигаретой, Юля приветливо болтала о том о сем, и от ее внимания лицо Олега всегда расплывалось хитрой кокетливой улыбкой.

Добровольцы раздают бездомным еду, одежду, медикаменты Фото: Анастасия Кузина

Добровольцы раздают бездомным еду, одежду, медикаменты Фото: Анастасия Кузина

Юля стала волонтером почти год назад и за это время не пропустила практически ни одной субботы. Она не жалела сил, чтобы за час до начала группы ездить на склад за необходимым, нести на себе сразу два служения – ответственность за гигиенические принадлежности для подопечных и сортировку одежды на складе. Она оставалась последней, чтобы перебрать полки на кухне и вымыть полы. Да и бездомные души в ней не чаяли, и стоило ей задержаться, как со всех сторон о ней сыпались вопросы.

Первое время, месяца четыре, Юля испытывала восторг. Трудно было сказать, зачем нужна вся прочая жизнь. В сравнении с субботой все события казались бессмысленными. Ничто не наполняло так, не делало глубоким и осмысленным существование, как реальная видимая помощь страдающим и нуждающимся в тебе людям. Но время шло, и мотивация менялась. Появлялись личные отношения с бездомными, не всегда простые. Любить их безусловно как саму идею о добре уже не получалось. А главное, ничего качественно нового не происходило. Одна и та же суббота начиналась одинаково из недели в неделю, на вокзал приходили те же люди, и в их жизни не было улучшений. Им было привычно и комфортно влачить убогий, голодный и запойный образ жизни. И сколько Юля не старалась, сколь усердно ни чистила картошку и ни сортировала конфеты по пакетикам, она так никого и не спасла.

Бесследно прошло опьяняющее чувство восхищения собой и стало неловко за то, что ему вообще было место. Волонтеры вокруг сменяли друг друга, переоценив свои силы, а люди, не покидающие группу годами, казались все менее родными.

Волонтеры собирают продуктовые наборы, которые раздадут нуждающимся Фото: Анастасия Кузина

Волонтеры собирают продуктовые наборы, которые раздадут нуждающимся Фото: Анастасия Кузина

Оставались только Олег и Татьяна - как причина и смысл. Бездомный пьяница-сирота и женщина в инвалидной коляске, не встающая с нее уже очень давно и ночующая на вокзале. Оба эти человека стали для Юли важными. Они делились с ней деталями своей жизни. Она приходила к ним вне группы поговорить, помогала тем, что могла предложить.

Инвалидное кресло Татьяны передвигалось с трудом, у него не было двух маленьких колесиков спереди, из-за чего штыри от них шаркали по земле, когда Татьяна крутила большие колеса. Те тоже смотрели в разные стороны и поддавались манипуляции с трудом. Поэтому перемещалась Татьяна только по острой необходимости. В основном она сидела возле метро, наблюдала за людьми, общалась с местным контингентом бездомных и читала обрывки газет. На шее у нее красовались бусы, подаренные какой-то верующей из ближайшего храма, и почему-то Татьяна всегда была в хорошем расположении духа. Прошлую зиму женщина провела в другом городе, где ей пришлось пережить череду неких страшных трагедий, которые и привели ее в Москву, на Павелецкий вокзал. Подробности этих событий, к слову, иногда менялись в рассказах, что, в общем, не меняло итога. Зима 2018 года должна была стать первой, которую Татьяна планировала пережить одна, на улице, в сломанном инвалидном кресле.

Ситуация с Татьяной пугала и злила Юлю больше всего. Вот человек, которому нужна помощь. Вот мы, волонтеры, находимся тут будто бы ради этого, но ничего не меняется. Олег, пообещавший Юле больше не воровать и найти работу, давно не появлялся на вокзале. Он, наверняка, тоже попал в передрягу, и она ничего не смогла с этим сделать. Юля поняла, что ей пора уходить.

Многие приходят на Павелецкий вокзал годами, чтобы получить еду Фото: Анастасия Кузина

Многие приходят на Павелецкий вокзал годами, чтобы получить еду Фото: Анастасия Кузина

Неделю назад волонтеры группы помощи бездомным купили новую коляску для Татьяны. Теперь женщина может комфортно и быстро перемещаться. В тот же день позвонил Олег:

- Привет. Я в Твери, нашел работу тут. Живу у троюродного брата. Спасибо тебе за все.

Мы делаем то, что можем сделать, по капле. Если результат не сразу заметен, совсем не значит, что его нет.

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