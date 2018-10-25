Строители нефтяных магистралей отмечают пятилетний юбилей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-24T22:53:13+03:00

За пять лет география проведения работ ООО «Транснефть - ТСД» выросла с 5 до 23 регионов страны

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ООО «Транснефть - ТСД», дочернее предприятие ПАО «Транснефть», выступает техническим заказчиком по ряду крупных инвестиционных проектов, реализуемых на Европейской части России. С момента своего создания в 2013 году дирекция построила и реконструировала свыше двух тысяч километров нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Работы ведутся в 23 регионах страны

Генеральная схема развития нефтяной отрасли Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Министерством энергетики страны в 2011 году, легла в основу разработки плана мероприятий по развитию системы магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» и стала отправным пунктом для появления в октябре 2013 года предприятия - ООО «Транснефть – Трубопроводная строительная дирекция».

Новое дочернее общество, наделенное функциями технического заказчика по реализации крупных инфраструктурных проектов, было зарегистрировано в Самаре. Перечень объектов, за возведение и обновление которых предстояло отвечать организации, сразу получился значительным: линейная часть нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, нефтеперекачивающие станции и резервуарные парки, специализированные объекты, например, сливные железнодорожные эстакады для приема в трубопроводную систему нефтепродуктов.

Начало строительства ГПС «Тингута» в 2016 году. Волгоградская область.

За пять лет работы объем строительства вырос со 142 до 434 объектов, вместе с тем расширилась и география проведения работ - с 5 до 23 регионов страны. Сегодня объекты строительства и реконструкции, где ООО «Транснефть - ТСД» выступает техническим заказчиком, располагаются в Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Челябинской, Владимирской, Ивановской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Московской областях, в городе Москва, в Краснодарском крае, республиках Татарстан, Башкортостан и Марий Эл.

Прогресс, импортозамещение, экологическая безопасность

Прогресс и новые подходы к экологической безопасности диктуют новые условия, которыми руководствуется ООО «Транснефть - ТСД» при реализации крупных строительных проектов. Среди них - нефтепродуктопровод «Юг», целью которого является соединение крупных нефтеперерабатывающих заводов Поволжья и юга страны с портом города Новороссийск для поставки на экспорт топлива класса «Евро-5». В рамках первого и второго этапа проекта «Юг» построены магистральные нефтепродуктопроводы Волгоград - Тихорецк и Волгоградский НПЗ - ГПС «Тингута». Впрочем, среди приоритетов - не только увеличение объемов и качества транспортировки нефти и нефтепродуктов. Система трубопроводного транспорта работает так давно, что многие легендарные магистрали, такие как нефтепроводы «Дружба» и Куйбышев – Лисичанск, требовали существенного обновления. Сегодня реконструкция нефтепровода «Дружба» идет полным ходом, а работы на МН Куйбышев – Лисичанск завершены.

Строительство ГПС «Тингута» было завершено в 2017 году. Волгоградская область.

За пять лет предприятием проведена реконструкция целого ряда площадочных объектов: линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Кротовка» в Самарской области, перевалочной нефтебазы «Тихорецкая», ЛПДС «Крымская», площадки «Грушовая», нефтеперекачивающей станции «Нововеличковская» в Краснодарском крае. В Волгоградской области построены с нуля головные перекачивающие станции «Волгоград» и «Тингута», железнодорожная сливная эстакада.

Сегодня импортозамещение становится делом национальной важности, и ООО «Транснефть - ТСД» активно участвует в реализации этой задачи. Так, в Челябинской области построен завод для локализации производства электродвигателей на территории Российской Федерации: предприятие способно полностью обеспечить потребности отечественной нефтяной промышленности. Управлять заводом будет другая дочерняя организация Компании - АО «Русские электрические двигатели». Еще один челябинский завод, возведенный с участием специалистов «Транснефть - ТСД», производит высоконадежное, энергоэффективное насосное оборудование и комплектующие для обеспечения бесперебойных поставок нефти и нефтепродуктов. Другое уникальное наукоемкое производство появится в Республике Татарстан: здесь завершается строительство комплекса по производству противотурбулентных присадок, который позволит наладить выпуск отечественных высокомолекулярных полимеров.

Монтаж солнечных панелей на крыше завода по производству электродвигателей в г. Челябинск.

Высокая оценка коллег и общества

Подводя итоги пятилетней деятельности, коллектив ООО «Транснефть – ТСД» может с гордостью сказать, что свою работу эти люди выполняют на совесть. Отраслевые и корпоративные награды, полученные компанией, является тому подтверждением.

В этом году предприятие признано победителем конкурса «Строитель года – 2018» в номинации «За лучший реализованный проект в сфере промышленного строительства». Организатор конкурса - Челябинский межрегиональный союз строителей - вручил сотрудникам дирекции награду за возведение завода электродвигателей.

ООО «Транснефть – ТСД» названо лучшим в области качества и среди дочерних компаний ПАО «Транснефть», получив почетное звание «Лидер строительства за 2017 год», поднявшись со второго места по итогам года предыдущего.

Сегодня коллектив ООО «Транснефть - ТСД» продолжает реализацию ряда крупных проектов. План мероприятий расписан до 2026 года.

Здания административно-бытового корпуса и завода по производству электродвигателей в г. Челябинск.

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