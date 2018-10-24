Посчитаем выгоду? 20 классных товаров с AliEхpress, которые в других местах вы купили бы гораздо дороже

СЕГОДНЯ 19:10 2018-10-24T19:10:09+03:00

Шопинг на диване - что может быть проще и увлекательнее? Фото: EAST NEWS

И все они стоят не больше 400 рублей

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Вы никогда не задумывались, сколько мы тратим на домашние мелочи? Сто рублей туда, двести сюда — и, глядишь, на небольшие, но необходимые вещицы для дома и быта порой уходят приличные суммы. А ведь все тоже самое, но как минимум в два раза дешевле можно купить на AliEхpress. Недавно на сайте крупнейшего он-лайн продавца появился новый раздел-лоукостер «С друзьями дешевле»: в нем собраны тысячи полезных и просто приятных товаров по цене не дороже 400 рублей и с бесплатной доставкой. Мы нашли в нем 20 отличных вещей, которые наверняка пригодятся в любом доме. И сравнили, сколько они стоят в обычных магазинах.

1. ВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ТЮБИКОВ

Цена на AliEхpress: 57 руб.

В других магазинах: 180 руб.

Фото: AliExpress.com.

По статистике, почти четверть зубной пасты или крема просто выбрасывается вместе с тюбиком — потому что мы не смогли выжать остатки. Серьезно, целая группа британских ученых билась над загадкой тюбиков, делая сложные математические расчеты, измеряя силу давления и пытаясь решить эту проблему века. Мы же поступим просто — купим такую выжималку, и ни одна капля у нас не пропадет.

2. НОВОГОДНИЕ ЧЕХЛЫ НА СТУЛЬЯ

Цена на AliEхpress: 156 руб.

В других магазинах: 399 руб.

Фото: AliExpress.com.

Праздник к нам приходит! Вы не забыли, что скоро Новый год? И накануне 31 декабря мы снова, в мыле и пене, будем носиться по магазинам. Покупать подарки, украшения для дома, елочные игрушки, декор для праздничного стола. Делимся лайфхаком: все это можно спокойно, сидя с чашечкой кофе и с ноутбуком, выбрать на AliExpress. Сэкономить время, силы и деньги. Главное — не медлите и начинайте заказывать уже сейчас, чтобы подарки и украшения успели дойти по почте к новогодним праздникам.

3. ПЕРЧАТКИ ДЛЯ НОГ

Цена на AliEхpress: 66 руб.

В других магазинах: 250 руб.

Фото: AliExpress.com.

Новые туфли — это почти всегда история женской стойкости, стертых пальцев и заклеенных пластырем мозолей. А ведь можно обойтись без жертв. Вы даже не представляете себе, как далеко шагнула китайская индустрия, и сколько приспособлений для обуви она придумала. Например, такие хлопковые стельки, напоминающие перчатки: каждый палец в них - под надежной защитой.

4. СКРЕБОК ДЛЯ РЫБЫ

Цена на AliEхpress: 109 руб.

В других магазинах: 220 руб.

Фото: AliExpress.com.

Вы тоже ненавидите, когда чешуя от рыбы разлетается по всей кухне? С этим полезным приспособлением стол и стены останутся чистыми, а ужин подоспеет вовремя. Кстати, такой скребок пригодится и для чистки овощей.

5. КИНО И ПОПКОРН

Цена на AliEхpress: 349 руб.

В других магазинах: 450 руб.

Фото: AliExpress.com.

Теперь кино с попкорном можно устроить практически в любом месте. То, что с первого взгляда кажется обычной пластиковой миской, на самом деле — настоящий развлекательный центр. Насыпаете в емкость орешки, семечки или попкорн, устанавливаете в держатель мобильный телефон, включаете любимый фильм или сериал. И вечер удался!

6. ВЯЗАНАЯ ШАПКА

Цена на AliEхpress: 41 руб.

В других магазинах: 450 руб.

Фото: AliExpress.com.

Проверено: на AliEхpress очень выгодно заказывать трикотаж. Шапки, шарфы, варежки и прочие греющие душу и тело радости обойдутся существенно дешевле, чем в обычных магазинах одежды.

7. МАШИНКА ДЛЯ МАНИКЮРА

Цена на AliEхpress: 123 руб.

В других магазинах: от 300 руб.

Фото: AliExpress.com.

Думать о красе ногтей гораздо приятнее, когда у тебя есть такой аппарат. Он шлифует-полирует-подтачивает и реально помогает экономить на походах в маникюрный салон.

8. ШАРЫ ДЛЯ ВЕЧЕРИНОК

Цена на AliEхpress: 23 руб.

В других магазинах: 100 руб.

Фото: AliExpress.com.

Вручайте их имениннику, как только отзвучит «Happy birthday», и все свечки на торте будут потушены. Как и в случае с новогодними украшениями, декор для дней рождения, свадеб и прочих домашних праздников выгоднее заказывать на AliEхpress, чем покупать в магазинах, торгующих товарами для вечеринок: цены ниже, выбор — больше. Только позаботьтесь обо всем заранее, чтобы заказ подоспел в срок.

9. ЭСПАНДЕР

Цена на AliEхpress: 133 руб.

В других магазинах: 480 руб.

Фото: AliExpress.com.

Качаем мышцы прямо в офисе, и не только силой мысли. Рука, сжимающая компьютерную мышь, будет тверда и крепка.

10. РЫБА МОЯ!

Цена на AliEхpress: 41 руб.

В других магазинах: 469 руб.

Фото: AliExpress.com.

Котик останется доволен: с такой подушкой усатому есть во что вонзить когти и зубы. И хозяйский диван будет в целости и сохранности.

11. ФОРМЫ ДЛЯ ЯИЦ И БЛИНОВ

Цена на AliEхpress: 115 руб.

В других магазинах: 150 руб.

Фото: AliExpress.com.

Любой родитель знает: накормить ребенка-малоежку — сущее наказание. А вот если превратить процесс приготовления банальной яичницы в увлекательную игру, да еще когда результат получается таким необычным - аппетит тут же повышается.

12. КОСМЕТИЧКА

Цена на AliEхpress: 45 руб.

В других магазинах: 180 руб.

Фото: AliExpress.com.

Лучшие друзья женщины — не только бриллианты, но и симпатичные аксессуары, куда можно сложить все милые сердцу мелочи. Например, вот такая косметичка.

13. ТУАЛЕТ С ПОДСВЕТКОЙ

Цена на AliEхpress: 178 руб.

В других магазинах: 350 руб.

Фото: AliExpress.com.

А вот кому унитаз с подсветкой? Представьте себе: ночь, коридор, темнота, пробираешься на ощупь, чтобы не перебудить весь дом... И вдруг унитаз сам собой начинает светиться мягким светом — так что точно не промахнешься. Умная подсветка оснащена инфракрасным датчиком, реагирующим на движение тела.

14. ГЛАМУРНЫЕ ГАЛОШИ

Цена на AliEхpress: 226 руб.

В других магазинах: 490 руб.

Фото: AliExpress.com.

Назвать их простыми галошами язык не поворачивается - уж слишком хороши. В дождь и слякоть резиновые «бахилы» спасут обувь от грязи и сырости.

15. КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ

Цена на AliEхpress: 49 руб.

В других магазинах: 120 руб.

Фото: AliExpress.com.

Яркое и удобное крепление для телефона пригодится, когда вы включаете навигатор. Или чтобы посмотреть футбольный матч, стоя в пробке.

16. МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ

Цена на AliEхpress: 64 руб.

В других магазинах: не обнаружен.

Фото: AliExpress.com.

У настоящего мужчины всегда все под рукой, включая инструменты. Магнитный браслет надежно притянет к себе всю металлическую мелочь - будь то сверла, гайки ил гвозди, которые могут понадобиться во время ремонта.

17. КОРОБКА ДЛЯ ПРОВОДОВ

Цена на AliEхpress: 57 руб.

В других магазинах: 120 руб.

Фото: AliExpress.com.

Зарядки для телефонов, клубки проводов, наушники — кажется, все это валяется по всему дому и постоянно попадается под руку. Спасти ситуацию помогут удобные боксы на молнии, благодаря которым провода обретут приют, а вы - долгожданный покой.

18. ПОДСТАВКА ДЛЯ БИЖУТЕРИИ

Цена на AliEхpress: 187 руб.

В других магазинах: 390 руб.

Фото: AliExpress.com.

На ветвях чудо-дерева угнездятся все ваши украшения. А у его корней — нужные мелочи вроде карманного зеркальца или лака для ногтей.

19. НОЖ ДЛЯ НАРЕЗКИ СОЛОМКОЙ

Цена на AliEхpress: 114 руб.

В других магазинах: 180 руб.

Фото: AliExpress.com.

Режет в лапшу все, что попадется — от огурцов до теста. Пригодится для заготовок корейской моркови в промышленных масштабах. Ну или просто для украшения вашего фирменного салатика.

20. ЛАНЧБОКС

Цена на AliEхpress: 126 руб.

В других магазинах: 250 руб.

Фото: AliExpress.com.

Когда в офисной столовой снова пережаренное мясо, а вам так хочется домашних котлет, спасет ланчбокс из экологического пластика. Легко помещается и в дамской сумочке, и в школьном ранце.

КСТАТИ

С друзьями дешевле: как сбить цену вдвое, заказывая вместе

В разделе-лоукостере AliEхpress все товары стоят до 400 рублей — но и это не предел экономии. У покупателей есть возможность снизить цены еще больше, недаром раздел называется «С друзьями дешевле». Если устроить шопинг вместе с другом, можно получить скидку от 50 до 70%. Как это работает? Рассказываем.

Скидки доступны в мобильном приложении AliEхpress: его можно скачать на телефон в Google Play или в App Store. Заходим в раздел «С друзьями дешевле», просматриваем предложения продавцов и выбираем понравившийся товар. В его описании указаны две цены: максимальная — если покупаешь товар в одиночку, и минимальная — со скидкой, если делаешь покупку вместе с другом. На все товары раздела действует бесплатная доставка по России, так что про эту статью расходов просто забываем.

Определившись с товаром, жмем на кнопку «Купить с другом» и оплачиваем заказ по минимальной цене. Теперь нужно пригласить друга: на экране появляется предложение отправить ему ссылку в любом популярном мессенджере - через WhatsApp, Viber, Facebook, Вконтакте и т. д. Если друг в течение 24 часов поддержит вас и закажет точно такую же вещь, ваш заказ подтвердится - ждите посылку. Откажется покупать — ваш заказ будет аннулирован, а деньги вернутся к вам на счет в течение 15 дней.

Фото: AliExpress.com.

Впрочем, можно обойтись и без помощи друга. Если вы видите, что кто-то из пользователей раздела уже сделал покупку и ищет пару, можно присоединиться к нему. Просто оплачиваете понравившийся товар по минимальной цене - и получаете скидку на двоих.