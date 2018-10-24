2018-10-24T09:19:47+03:00
Звезды

Принцесса Монако Шарлотта Казираги, отбившая мужа у русской модели, стала мамой во второй раз

32-летняя внучка актрисы Грейс Келли родила сына
Ирина СУХАНОВА
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Минувшим летом на Балу Роз в Монако Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам официально объявили о помолвке.Минувшим летом на Балу Роз в Монако Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам официально объявили о помолвке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Племянница принца Монако Альбера II и внучка голливудской актрисы Грейс Келли стала мамой во второй раз: 32-летняя Шарлотта Казираги родила сына своему жениху, 36-летнему французскому продюсеру Дмитрию Рассаму. Малыш появился на свет в госпитале принцессы Грейс в Монако.

Хотя у Шарлотты официально и нет королевского титула, ее называют некоронованной принцессой Монако. За ее историей любви с Дмитрием Рассамом – сыном звезды французского кино Кароль Буке – следил весь мир. Шарлотта увела Дмитрия из семьи, разбив его брак с русской моделью Машей Новоселовой. Уроженка Тулы сделала успешную модельную карьеру в Европе, снималась для обложек ведущих журналов. В 2010 году Маша вышла замуж за Дмитрия. Свадьбу молодожены сыграли в Санкт-Петербурге - так пожелала невеста. Пока Рассам продюсировал кино (его работы - «Пабло Эскобар: Потерянный рай», «Хранитель Луны», мультфильм «Маленький принц»), Маша воспитывала дочь Дашу (сейчас девочке семь лет) и продолжала сниматься в фотосессиях. Их брак казался вполне счастливым, пока на горизонте не появилась Шарлотта.

Шарлотта увела Дмитрия из семьи, разбив его брак с русской моделью Машей Новоселовой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шарлотта увела Дмитрия из семьи, разбив его брак с русской моделью Машей Новоселовой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роман Рассама и внучки Грейс Келли закрутился полтора года назад. Минувшим летом на Балу Роз в Монако пара официально объявила о помолвке – Шарлотта тогда уже была беременна. Влюбленные собирались сыграть свадьбу в июне, но отложили торжество на неопределенный срок, решив пожениться после рождения ребенка.

- Шарлотта очень счастлива. Димитрий действительно хороший парень. Они знакомы много лет, - рассказал источник из окружения пары.

Шарлотта - восьмая в очереди на престол Монако. Она ведет активную светскую жизнь и занимается благотворительным фондом имени своей бабушки Грейс Келли, а так же снимается для глянцевых журналов и рекламных кампаний - например, она была лицом Gucci. У Шарлотты есть сын Рафаэль: в 2013 году Казераги родила мальчика от французского актера Гада Эльмалеха («Полночь в Париже», «Любовь с препятствиями»), с которым она четыре года прожила в гражданском браке. Роман Шарлотты с Эльмалехом развивался по тому же сценарию: пара объявила о помолвке, потом выяснилось, что невеста беременна, и бракосочетание отложили. В итоге жених и невеста так и не сыграли свадьбу ни до, ни после рождения наследника.

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