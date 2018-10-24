2018-10-24T10:48:29+03:00
Происшествия

Бывший муж Ани Лорак попал в аварию в Киеве с участием 20 автомобилей

Виновником ДТП оказался водитель автокрана, у которого отказали тормоза
Ольга АНТОНОВА
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У Мурата Налчаджиоглу последний год был не самым счастливымУ Мурата Налчаджиоглу последний год был не самым счастливымФото: EAST NEWS
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У бывшего мужа Ани Лорак, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу последний год был не самым счастливым. Летом его поймали на измене с моделью Яной Беляевой, потом был большой скандал, который активно обсуждался в прессе, осенью последовал развод с певицей, после которого мужчина впал в депрессию. О том, что он тоскует по семье он сам признался в инстаграме. А на днях c Муратом случилась новая неприятность.

23 октября Мурат попал в аварию в Киеве: ДТП оказалось серьезным, но сам киевский ресторатор отделался легкими ушибами. Об этом он рассказал в Instagram, опубликовав фото с места происшествия.

ДТП оказалось серьезным, но сам киевский ресторатор отделался легкими ушибами Фото: Instagram.com

ДТП оказалось серьезным, но сам киевский ресторатор отделался легкими ушибамиФото: Instagram.com

Как выяснилось, Мурат попал в аварию на бульваре Леси Украинки в центре Киева 23 октября около 9 часов утра. Всего в происшествии пострадало 20 машин. Виновником ДТП оказался водитель автокрана, у которого отказали тормоза, из-за чего он протаранил несколько машин.

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