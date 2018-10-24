2018-10-24T21:12:58+03:00
Общество

Стивен Сигал назвал Патриарха Кирилла великим духовным лидером

В России создан межконфессиональный совет по делам молодежи
Ася ХОВАНСКАЯ
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Актер Стивен Сигал во время пресс-конференции.Актер Стивен Сигал во время пресс-конференции.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С этого дня в России появилась новая молодежная структура с религиозной составляющей - межконфессиональный общественный совет по делам молодежи при Патриархе Кирилле. Заниматься она намерена социальными проблемами.

- Мы будем работать по четырем направлениям: образование и цифровизация, благотворительность, культурно-массовые акции и международная деятельность, - объявил председатель совета Инал Ардзинба.

Председатель совета по делам молодежи при Патриархе Кирилле Инал Ардзинба. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель совета по делам молодежи при Патриархе Кирилле Инал Ардзинба.Фото: Михаил ФРОЛОВ

За международную часть, похоже, будет отвечать в том числе и новоиспеченный представитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал.

- Важно, чтобы между религиями было минимум разногласий и максимум гармонии. Патриарх Кирилл - великий духовный лидер. А русское православие - великая религия. Я с большим интересом отношусь к православию, - признался голливудский актер. Сам, кстати, буддист.

Председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская призвала уделить повышенное внимание положительному детскому контенту в интернете.

Председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы на площадке Лиги безопасного интернета каждый год говорим о том, что деструктивная информация в Сети достигла критического уровня. В деструктивных обществах задействованы 5 миллионов детей! - предупредила она.

А официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда заверил, что совет будет помогать увеличивать "площадь соприкосновения отцов и детей".

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