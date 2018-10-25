Ученые определили, какой цвет одежды пешеходов является самым заметным для водителей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-23T19:11:55+03:00

При дальнем свете фар пешеходы со светоотражающими элементами на одежде заметны на расстоянии 300 метров и более Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оказалось, на неосвещенном участке трассы люди в черном попадают в поле зрения водителя за 17 метров до места встречи - у них практически нет шансов спастись [инфографика]

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С наступлением осени вечера перестали быть томными. Домой мы - и пешеходы, и водители - возвращаемся в сумерках, и шансы попасть в ДТП вырастают. По данным ГИБДД, вероятность получить смертельные травмы в темное время суток увеличивается на 43,9%. Примерно такая же картина и в США, где 60 процентов всех несчастных случаев с пешеходами происходит после захода солнца. В связи с этим ученые Корнельского университета решили установить, влияет ли цвет одежды пешехода на способность водителя распознать его на дороге.

Вопрос не праздный. Большинство из нас в это время года предпочитают темную одежду: в грязь и слякоть она практичнее. Но, как выяснилось, человек, одетый в черное или синее, практически невидим для водителя (см. графику)!

Ученые проводили тесты на участке кольцевой трассы, где волонтеры, облаченные в одежды разных цветов, располагались в разных местах на обочине. Водители должны были нажимать кнопку на специальном устройстве, когда они видели пешеходов.

Оказалось, на неосвещенном участке трассы люди в черном попадают в поле зрения водителя за 17 метров до места встречи. Это значит, что у них практически нет шансов спастись, если они будут перебегать дорогу. При скорости 60 км/час автомобиль проезжает 17 м в секунду. Эта секунда уйдет на время реакции водителя (он должен принять решение и переставить ногу с педали газа на тормоз), еще 20 м автомобиль будет двигаться после начала торможения, а значит, машина в лучшем случае остановится через 37 м.

Впрочем, в какие бы вы цвета ни были одеты, водитель, скорее всего, увидит вас слишком поздно - если только вы не вышли на дорогу весь в белом. Но если лихач несется со скоростью 100 км/час, даже белое не убережет: он увидит пешехода за 55 м, а остановиться сможет только через 83. Кардинально меняет ситуацию лишь одежда со светоотражающими элементами - они помогают водителю распознать пешехода на расстоянии в 150 и более метров. Эффект еще выше, если отражающие полоски нанесены на подвижные части тела - руки, ноги и т. д. Движущийся силуэт водитель может засечь на значительно большем расстоянии.

С 1 июля 2015 года пешеходы под страхом штрафа в 500 рублей обязаны использовать светоотражающие элементы вне населенных пунктов (например, если остановились на обочине). Но и в других случаях такую одежду носить безопаснее: использование светоотражателей снижает риск попасть в ДТП в 6 - 8 раз.

Видимость пешехода ночью в одежде различных цветовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

Светить всегда, светить везде?

На форумах некоторые водители недоумевают: как световозвращающие элементы можно увидеть за 150 метров, если ближний свет фар бьет максимум на 30 - 60 метров? Ведь пучок света направлен вниз, чтобы не слепить встречных водителей. Но в этом-то и фишка светоотражающих элементов! Они представляют собой сложное соединение большого количества микроскопических линз, преломляющих световой луч в обратном направлении. Поэтому им достаточно рассеяного света от источника на большом расстоянии, чтобы «зажечься».

НА ЗАМЕТКУ

При дальнем свете фар пешеходы со светоотражающими элементами на одежде заметны на расстоянии 300 метров и более (без них человек виден на расстоянии максимум 100 - 150 м).

При ближнем свете фар водители замечают людей со светоотражающими элементами на расстоянии до 150 метров (без них - максимум до 30 - 60 м).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2017 году, по данным ГИБДД, в России произошло 53 232 ДТП с участием пешеходов.

При этом 5777 человек погибли, 49 869 получили ранения.