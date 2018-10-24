Дела торговые: донские казаки вновь отправились покорять в Париж

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-24T11:48:47+03:00

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Буквально недавно, в июле, донской регион был в центре внимания зарубежных гостей — прежде всего, конечно, в контексте проведения чемпионата мира по футболу, пять матчей которого приняла «Ростов-Арена»: за это время южную столицу и ближайшие к ней города (Новочеркасск, Азов, Таганрог, ст. Старочеркасскую) посетили десятки тысяч иностранных туристов.

Разумеется, интерес проявлял и бизнес: одна за другой приезжали делегации, обсуждались перспективы, строились планы...

Но — ЧМ прошел. И что дальше? Этот вопрос мы адресовали министру экономического развития Ростовской области Максиму Папушенко.

-На самом деле, интенсивность международной деятельности Ростовской области не только не ослабевает, а наоборот – растет. Чемпионат мира по футболу привлек внимание к Донскому краю как к крайне перспективному спортивному, туристическому и культурному региону России. Однако внешнеэкономическая деятельность Ростовской области традиционно отличается насыщенностью. Регион весьма привлекателен для зарубежных партнеров по многим направлениям. Только с июля текущего года к нам приезжали представители посольств и делегации одиннадцати государств, включая Бельгию, Анголу, ФРГ, Китай, Королевство Эсватини, Финляндию, Узбекистан, Францию, ФРГ, Испанию.

-А сейчас, насколько мне известно, делегация от донского региона во главе с губернатором Василием Голубевым отправилась в Париж, на международную выставку «СИАЛ-2018». Какие ожидания от нее?

-Да, эта европейская торговая выставка проходит 21-25 октября в международном выставочном центре Paris Nord Villepinte, она посвящена продуктам питания и технологиям, связанным с продуктами питания. Разумеется, что для Ростовской области, как крупнейшего агропромышленного региона России, очень важно принять в ней участие, прежде всего, для привлечения инвестиций и расширения рынков сбыта продукции донских предприятий во Франции. И поэтому в состав делегации во главе с губернатором вошло большое число представителей крупных предприятий АПК — причем, инициаторами нашего участия в этом форуме выступили сами представители бизнес-сообщества.

-Ну раз речь идет о выставке, то это, по идее, подразумевает не только осмотр, но еще и практическое участие, так? Донской регион повез свою экспозицию во Францию?

-Да, конечно. Ростовская область представлена коллективной экспозицией, демонстрирующей продукцию ведущих предприятий АПК, экспортный и инвестиционный потенциал региона.

-Какие-то прогнозы есть?

-Запланирован ряд переговоров представителей деловых кругов Ростовской области и Франции и подписание соглашений о сотрудничестве – в сфере инвестиций, промышленности, межмуниципального сотрудничества между донскими и французскими муниципалитетами, в сфере экологии и образования.

-Кстати, Максим Валерьевич, все равно, так или иначе, это вопрос возникает — поэтому не могу его не задать: ЧМ-2018 все-таки какую-то роль сыграл в плане узнаваемости?

-Несомненно! Матчи, которые состоялись в Ростове-на-Дону, в очередной раз доказали, что юг России за рубежом, в том числе и во Франции, известен по «мировому бренду» - донским казакам. Я напомню, что и до чемпионата, и во время него на Дон приезжали представители ведущих французских СМИ — это и газета «Либерасьон», и телеканалы М6 и «Canal +», и других медиа. То есть интерес велик. Поэтому в состав делегации целенаправленно включены представители Всевеликого войска Донского, кадеты Шахтинского казачьего корпуса и студенты первого в России казачьего вуза – Южно-российского государственного политехнического университета (НПИ). Кстати, «казачья» составляющая программы донской миссии во Францию подкреплена и культурной программой - в перечень мероприятий включены концерты артистов Ростовского государственного музыкального театра и Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова.

Ростовская область представила во Франции 120 видов продукции, производимой на Дону. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

-Между тем, не так давно был еще один международный визит — и тоже с участием главы региона Василия Голубева, правда — в другом направлении, не на запад, а на восток, в Азию. Я имею в виду Первый форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, который проходил в Ташкенте с участием глав двух государств. Тогда российскую часть экспозиции представляли семь субъектов РФ: Алтайский край, Ивановская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Самарская и Челябинская области. Почему такое внимание вопросам сотрудничества с узбекскими партнерами?

-Это, конечно, не случайно. И мы рассматриваем это направление как одно из приоритетных в развитии международных связей Ростовской области. Потому-то наш стенд был самым крупным представительным в российской экспозиции: на 500 кв. метрах была выставлена техника «Ростсельмаша», свою продукцию презентовали «Донмаслопродукт», «Юг Руси», «Целина», «Маяк», кондитерская фабрика «Мишкино», сыродельный завод «Семикаракорский». В составе донской делегации – большое число представителей агробизнеса, промышленных предприятий и финансовых структур.

-Да, действительно весьма представительно звучит. Но результаты конкретные есть?

-Очень значимые: «Ростсельмаш», например, заключил контракт с узбекскими партнерами на $35 млн, волгодонская компания «Алмаз» и узбекская фирма «Русский лес» договорились о том, что будут совместно продвигать донскую мебельную продукцию (в Узбекистане даже появится сеть фирменных салонов «Любимый дом»), объем инвестиций в проект оценивается в 200 млн рублей. Документы были подписаны в присутствии вице-премьера Узбекистана Нодира Отажонова, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и губернатора Ростовской области Василия Голубева. Сборка машинокомплектов в Узбекистане донскими сельхозмашиностроителями, по мнению главы донского региона, не менее выгодна, чем прямые продажи донской техники. А решение об открытии в Ростове-на-Дону генконсульства Республики Узбекистан придаст новый импульс развитию сотрудничества между Ростовской областью и Узбекистаном в различных отраслях.

КСТАТИ

Ростовская область занимает 1-е место в России по экспорту продовольствия и сельхозсырья. По итогам 2017 года в 75 стран мира экспортировано сельхозпродукции на сумму 4,1 млрд долларов США.