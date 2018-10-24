Клёво! Круто! Блин! Ваще!

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-24T14:32:37+03:00

Ребята, девушки, чтобы примерить трусики, иль поласкаться с геем, зачем по парижам ездить? Все это сделать можно недалеко от студии — и сэкономить деньги Фото: скриншот видео

Изменить размер текста: A A

Кинопередачи о путешествиях превратились в какое-то непотребство. Словарный запас ведущих «Орел и решка» изысканностью не блещет. Оно бы и ладно, если б на фоне словесной белиберды показывали красочные сюжеты из дальних стран. В прежние времена в «Орел и решка» это немного было: крокодилы, пальмы, баобабы и «клевая» архитектура «крутых» столиц. Теперь же сплошное селфи: вот Я вам во весь экран, а за моей спиной Эйфелева (Пизанская, Лондонская «Бик-Бен») башня. Вот Я еду в шикарном автомобиле, а за окошком мелькает Грузия. Вот Я в бане, вот Я на пляже. Вот Я поселилась в номер — сплошное вау и вааще! А вот Я ем, а вот Я моюсь, вот Я проснулся (или проснулась) и снова ем. А вот Я голый ласкаюсь с парижским геем, а Я примеряю трусики в парижском универмаге.

Ребята, девушки, чтобы примерить трусики, иль поласкаться с геем, зачем по парижам ездить? Все это сделать можно недалеко от студии — и сэкономить деньги. Зрителю-то какая разница где вы и что едите, какими ванными и горшками пользуетесь. А эти возвышенные восторги от вида «крутых» отелей просто недоумение: девушка из тайги в первый раз увидела ванную с унитазом?

Кинопередачи о путешествиях превратились в какое-то непотребствоФото: скриншот видео

Был такой талантливый кинопутешественник Юрий Сенкевич. Из каждой страны показывал самые удивительные сюжеты о непознанном и невероятном, что потом обсуждали в школах, в институтах и в заводских курилках. И ждали мы передач Сенкевича, поглядывая на часы.

Казалось бы при нынешних-то возможностях всякий телеканал мог бы найти, нанять новых таких «сенкевичей» - грамотных, любознательных и талантливых. И зрителей бы привлечь, и каналу слава (она же - рейтинг). Так почему же такой регресс? Вот тут для меня загадка.

Орёл и Решка.Добро пожаловать на канал Орёл и Решка

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Взвились решками орлы

Павел САДКОВ

Оно, конечно, получасовой полет по джунглям глазами телеоператора – зрелище идеальное для медитации. Вид достопримечательностей и беглый рассказ о магараджах, шахах и графах наверняка где-то очень глубоко в мозгах делает нас умнее и образованнее. И, конечно, в инстаграм мы выкладываем фото, где за нашей спиной что-нибудь величественное или на худой конец гениальное. Но друзьям мы первым делам расскажем – ты представляешь, там в магазинах вот такую хрень продают, а тетки у них вот такие штуки на ногах носят, светофоров нет вообще, а на ужин жуков принесли (подробности)