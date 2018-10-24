Овощи и фрукты в сентябре подешевели, а индекс «Пятёрочки» немного снизился

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-24T15:03:16+03:00

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, ежемесячно представляет индекс «Пятёрочки». В сентябре 2018 года он составлял: 100% в Европейской части России, на Урале и в Сибири, 91% - в Москве, 94% - в Санкт-Петербурге

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Индекс «Пятёрочки» рассчитывается из соотношения стоимости продовольственного набора по средним ценам в магазинах одноименной торговой сети и стоимости условного (минимального) перечня продуктов, рассчитываемой Росстатом. Для простоты расчетов за 100% принят показатель Росстата, а индекс «Пятёрочки» показывается как доля от него.

В первый осенний месяц в России собирают урожай овоей и фруктов. Именно плодоовощная продукция оказывала наибольшее влияние на стоимость базового продовольственного набора. Немного примеров: морковь в универсамах сети за месяц подешевела на 45%, лук – на 26%, яблоки – на 23%, картофель – на 22%, огурцы – на 18%. Благодаря этому морковь в «Пятерочке» стоила на 22% ниже, чем в среднем по стране, яблоки на 31%, огурцы – на 16%. Кроме них заметно ниже среднерыночной стоимости в сети продавались подсолнечное масло (на 29% дешевле), капуста (на 24%), соленая сельдь (на 22%), куры (на 19%) и др.

За счет чего же компании удается удерживать стабильно низкие цены? Факторов очень много. Вот главные из них:

1) крупные оптовые закупки;

2) открытие магазинов обновленного формата;

3) открытие новых распределительных центров и пополнение и без того внушительного автопарка. Тем самым продукты и товары становятся ближе к покупателю.

Стоимость базового продовольственного набора также продолжила снижение. Согласно данным статистического ведомства, минимальный набор продуктов в сентябре в среднем по стране стоил 3 840 руб., в Москве – 4 718 руб., в Санкт-Петербурге – 4 690 руб. В универсамах «Пятёрочка» такая же продовольственная корзина в среднем стоила 3 837 руб., 4 305 руб. и 4 426 руб., соответственно. Таким образом, индекс «Пятерочки» составил 100% в Европейской части России, на Урале и в Сибири, 91% - в Москве, 94% (в августе он составил 95%) - в Санкт-Петербурге.

Наиболее активно в этот период дешевела продуктовая корзина по минимальным ценам в «Пятерочке». Цена продовольственного набора из самых дешевых в своих категориях продуктов в сентябре составила 2 304 руб. в Европейской части России на Урале и в Сибири, 2 602 руб. В Москве и 2 803 руб в Санкт-Петербурге. Соответственно. Это на 40-45% меньше средней стоимости аналогичной корзины, которую рассчитал Росстат.

В универсамах сети в Европейской части России на Урале и в Сибири в сентябре ее стоимость снизилась более чем на 4%, в Москве - на 5,1% и почти на 6% – в Санкт-Петербурге. Это особенно порадовало жителей России, которые имеют низкие доходы.