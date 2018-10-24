2018-10-24T16:34:23+03:00
Экономика

Что нужно знать о новом бюджете страны

Госдума приняла его проект в первом чтении
Александра КОЗЛОВА
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Кудрина не устроили заложенные расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуруКудрина не устроили заложенные расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуруФото: Михаил ФРОЛОВ
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Нельзя сказать, что документ прошел со скрипом – «за» проголосовало 370 депутатов, «против» - всего 65. Но во время обсуждения страсти все же кипели.

Два вечных оппонента – глава Счетной Палаты Алексей Кудрин и министр финансов Антон Силуанов. Первый, как водится, нападал. Второй – защищался.

Кудрина не устроили заложенные расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Чтобы росла экономика и улучшалось качество жизни, нужно добавить на них еще 5-10 трлн рублей. Но таких денег в стране попросту нет. Все расходы бюджета в 2019 году будут около 18 трлн рублей. Где взять еще треть или половину от этой суммы? Неизвестно.

Не понравилась главе Счетной палаты и заложенный прогноз цен на нефть. В 2019 году правительство строит планы исходя из $63 за баррель. Кудрин считает, что в реальности - минимум на $10 дороже. А значит, в доходах бюджета не учтен еще примерно триллион рублей! Он, конечно, никуда не пропадет. По нынешнему бюджетному правилу, излишки доходов от продажи нефти и газа попадают в Фонд развития.

- Пока для нас фонд развития - «черный ящик», - говорит Кудрин. - Я поддерживаю создание фонда, однако механизмы распределения средств из него пока не определены.

Кроме того, бывший министр финансов засомневался в будущем экономическом росте. В проекте бюджета сказано, что в 2021 году экономика выйдет на темпы роста в 3,1% ВВП. По словам Кудрина, для этого надо мобилизировать все ресурсы, очень активно работать. В общем, читай между строк – не получится у нас.

Рост экономики ринулся защищать министр финансов нынешний. Антон Силуанов рассказал, что для достижения задачи надо нарастить инвестиции. Для этого есть, во-первых, бюджетные ресурсы. Во-вторых, правительство намерено улучшать бизнес-среду. Сделать ее более предсказуемой. Министр пообещал снизить стоимость кредитов для малого и среднего бизнеса. Рассказал, что на здравоохранение и инфраструктуру потратят по триллиону рублей. Пенсии будут расти выше темпов инфляции. И вообще, бюджет сверстан в кое-то веки с положительным балансом.

- Профицитный бюджет на предстоящую трехлетку - это залог устойчивости российской экономики. Мы сможем выполнить наши обязательства без сокращений, - говорит Силуанов. - Бюджет отвечает задачам, которые были поставлены в указе президента, защищен от внешних воздействий, и мы просим его поддержать.

Своим оптимизмом Силуанов бюджет отстоял – большинство его поддержало. Но второе чтение не за горами – уже 14 ноября. Красноречие придется проявить еще раз.

Что нужно знать о новом бюджете 2019-2021

Основные параметры бюджета 2019-2021

Основные параметры бюджета 2019-2021

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