2018-10-24T19:44:37+03:00
Общество

Комфортный для проживания город

Итоги «Российской энергетической недели»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Участники совещания сошлись во мнении, что важно повсеместно внедрять энергоэффективные технологии. Фото: Фонд ЖКХУчастники совещания сошлись во мнении, что важно повсеместно внедрять энергоэффективные технологии. Фото: Фонд ЖКХ
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В начале октября в Москве при поддержке Минэнерго России и столичного правительства прошла «Российская энергетическая неделя». Площадка международного форума стала точкой роста внедрения энергоэффективных технологий и политики энергосбережения в самых различных отраслях отечественной экономики.

Энергия - основа жизни

«На этот раз на «Российскую энергетическую неделю» приехало рекордное количество специалистов и всех, кто интересуется энергетикой, - около девяти с половиной тысяч человек, - отметил Президент России Владимир Путин на ключевом мероприятии форума - пленарной сессии «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». - Россия, как известно, - один из крупнейших игроков мирового энергетического рынка. Мы занимаем ведущие позиции по добыче и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров по объемам выработки электроэнергии и добычи угля. Для нас крайне важно чувствовать тенденции глобальной энергетики, чтобы эффективно реализовывать свои конкурентные преимущества и вместе с другими странами формировать общее энергетическое пространство и общее энергетическое будущее».

На форуме выступили ведущие мировые эксперты, представители иностранных государств и российских органов власти, лидеры крупнейших международных энергетических компаний.

Основная программа форума насчитывала 67 различных мероприятий, в которых принял участие 471 спикер.

«Российская энергетическая неделя дала уникальную возможность российским специалистам энергетической отрасли высказать свою точку зрения по актуальным вопросам, принять участие в дискуссиях о развитии отрасли, а также услышать позицию ведущих мировых экспертов», - сообщил заместитель министра энергетики России Антон Инюцын.

Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Саммит мэров

Деловая программа форума состояла из двух основных блоков. Первый - «Глобальная энергетическая повестка» - затронул аспекты развития энергетики в меняющемся мире - от проблемы доступа к экологически чистым видам топлива в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки до развития энергетики и применения новых технологий в Арктике. Участники обсудили глобальный энергорынок, вызовы, стоящие перед мировой электроэнергетикой, новейшие разработки в области энергоэффективности и энергосбережения, перспективы возобновляемых источников энергии и атомной энергетики.

Второй блок - «Планы развития российского ТЭК», где освещались достижения и проблемы угольной, нефтяной, газовой, нефтехимической, электроэнергетической отраслей современного отечественного топливно-энергетического комплекса.

В рамках деловой программы форума состоялись Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов, панельная сессия «Цифровизация энергетики: от локальных решений к трансформации отрасли», церемония вручения 16-й международной энергетической премии «Глобальная энергия» и многие другие мероприятия.

В приоритете бесперебойность

Также прошло Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2018/19 годов» с участием министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева и министра энергетики РФ Александра Новака.

Открывая совещание, Александр Новак подчеркнул, что обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период - это приоритетная задача для отрасли.

По словам министра, в предстоящий ОЗП Минэнерго прогнозирует увеличение потребления и производства электроэнергии на 2,2%, что обусловлено приростом потребителей, а величину резервов мощности на максимум потребления в объеме 37,8 ГВт, что составляет 15,4% от установленной мощности электростанций ЕЭС России. Александр Новак также отметил, что для повышения системной надежности Минэнерго держит на особом контроле работу по подготовке к отопительному сезону регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения.

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев обратил особое внимание глав регионов на необходимость обеспечения стопроцентного уровня запасов топлива в каждом муниципальном образовании.

Площадка международного форума стала точкой роста внедрения энергоэффективных технологий.

Площадка международного форума стала точкой роста внедрения энергоэффективных технологий.

Нацпроекту - курс на энергоэффективность

Также в рамках «Российской энергетической недели» прошло Всероссийское совещание «Реализация потенциала энергосбережения - условие успеха национального проекта «Жилье и городская среда» с участием министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, генерального директора Фонда ЖКХ Константина Цицина, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина.

С основным докладом на мероприятии выступил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Он отметил, что национальный проект «Жилье и городская среда» состоит из четырех федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Городская среда» и проект по расселению аварийного жилья. Общий объем бюджетного финансирования по нацпроекту в 2019 - 2024 годах составляет 891 млрд. рублей, из них на расселение аварийного жилья предусмотрено 432 млрд. рублей.

На мероприятии было отмечено, что жилищно-коммунальная отрасль обладает огромным потенциалом по повышению энергоэффективности - по оценкам экспертов, на нее приходится около 20% потенциала по снижению энергопотребления в Российской Федерации. Удельный вес текущего потребления ресурсов в многоквартирных домах в общем объеме произведенных в стране ресурсов, по оценкам экспертов, составляет в настоящее время 52% по теплоэнергии, 30% - по электроэнергии.

Распоряжением Правительства России от 19 апреля 2018 года № 703 утвержден комплексный план мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации. Мероприятия плана направлены на обеспечение модернизации основных фондов, на увеличение вклада технологического фактора в снижение энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем до 1,5 процента в год, а также на обеспечение сокращения технологического отставания России от ведущих стран.

- Президентом России поставлены новые задачи - как в жилищной сфере, так и в сфере ЖКХ, - заявил председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин. - Одной из основных является обеспечение устойчивого сокращения объемов непригодного для проживания жилищного фонда, а также создание современной, технологичной городской среды, комфортной для граждан.

Участники совещания сошлись во мнении, что важно повсеместно внедрять энергоэффективные технологии не только при строительстве жилья, но и при капитальном ремонте домов. Это позволит обеспечить существенную экономию ресурсов, средств жильцов при оплате ЖКУ. К тому же, согласитесь, гораздо приятнее жить в комфортных условиях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году «Российскую энергетическую неделю» посетило свыше 9500 человек, из них более 3000 - участники Молодежного дня форума и около 3000 - представители российского и иностранного бизнеса, включая сотрудников 700 компаний из России и 200 компаний из 66 других стран, в том числе из Австрии, Азербайджана, Анголы, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Индонезии, Испании, Италии, Казахстана, Катара, с Кипра, из Китая, Ливии, Люксембурга, Нигерии, Нидерландов, Республики Корея, Саудовской Аравии, Сербии, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.

КСТАТИ

На «Российской энергетической неделе» работала выставка, где была представлена экспозиция Фонда ЖКХ. Там, в частности, можно было узнать о новом сервисе «Энергоэффективность» на сайте госкорпорации «Реформа ЖКХ». Посетители сайта могут ознакомиться с базой реализованных проектов по применению энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах, воспользоваться материалами центра дистанционного обучения по вопросам организации энергоэффективного капремонта. Помимо этого, на портале представлен реестр экспертов по энергоэффективному капитальному ремонту многоквартирных домов, успешно прошедших тестирование и выполнивших все практические задания по данной теме. Любой посетитель сайта может проверить свои знания в вопросах энергоэффективного капремонта, и по его результатам он также может быть включен в указанный реестр.

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