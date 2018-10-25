Комфортный для проживания город

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-24T19:44:37+03:00

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В начале октября в Москве при поддержке Минэнерго России и столичного правительства прошла «Российская энергетическая неделя». Площадка международного форума стала точкой роста внедрения энергоэффективных технологий и политики энергосбережения в самых различных отраслях отечественной экономики.

Энергия - основа жизни

«На этот раз на «Российскую энергетическую неделю» приехало рекордное количество специалистов и всех, кто интересуется энергетикой, - около девяти с половиной тысяч человек, - отметил Президент России Владимир Путин на ключевом мероприятии форума - пленарной сессии «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». - Россия, как известно, - один из крупнейших игроков мирового энергетического рынка. Мы занимаем ведущие позиции по добыче и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров по объемам выработки электроэнергии и добычи угля. Для нас крайне важно чувствовать тенденции глобальной энергетики, чтобы эффективно реализовывать свои конкурентные преимущества и вместе с другими странами формировать общее энергетическое пространство и общее энергетическое будущее».

На форуме выступили ведущие мировые эксперты, представители иностранных государств и российских органов власти, лидеры крупнейших международных энергетических компаний.

Основная программа форума насчитывала 67 различных мероприятий, в которых принял участие 471 спикер.

«Российская энергетическая неделя дала уникальную возможность российским специалистам энергетической отрасли высказать свою точку зрения по актуальным вопросам, принять участие в дискуссиях о развитии отрасли, а также услышать позицию ведущих мировых экспертов», - сообщил заместитель министра энергетики России Антон Инюцын.

Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Саммит мэров

Деловая программа форума состояла из двух основных блоков. Первый - «Глобальная энергетическая повестка» - затронул аспекты развития энергетики в меняющемся мире - от проблемы доступа к экологически чистым видам топлива в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки до развития энергетики и применения новых технологий в Арктике. Участники обсудили глобальный энергорынок, вызовы, стоящие перед мировой электроэнергетикой, новейшие разработки в области энергоэффективности и энергосбережения, перспективы возобновляемых источников энергии и атомной энергетики.

Второй блок - «Планы развития российского ТЭК», где освещались достижения и проблемы угольной, нефтяной, газовой, нефтехимической, электроэнергетической отраслей современного отечественного топливно-энергетического комплекса.

В рамках деловой программы форума состоялись Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов, панельная сессия «Цифровизация энергетики: от локальных решений к трансформации отрасли», церемония вручения 16-й международной энергетической премии «Глобальная энергия» и многие другие мероприятия.

В приоритете бесперебойность

Также прошло Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2018/19 годов» с участием министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева и министра энергетики РФ Александра Новака.

Открывая совещание, Александр Новак подчеркнул, что обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период - это приоритетная задача для отрасли.

По словам министра, в предстоящий ОЗП Минэнерго прогнозирует увеличение потребления и производства электроэнергии на 2,2%, что обусловлено приростом потребителей, а величину резервов мощности на максимум потребления в объеме 37,8 ГВт, что составляет 15,4% от установленной мощности электростанций ЕЭС России. Александр Новак также отметил, что для повышения системной надежности Минэнерго держит на особом контроле работу по подготовке к отопительному сезону регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения.

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев обратил особое внимание глав регионов на необходимость обеспечения стопроцентного уровня запасов топлива в каждом муниципальном образовании.

Площадка международного форума стала точкой роста внедрения энергоэффективных технологий.

Нацпроекту - курс на энергоэффективность

Также в рамках «Российской энергетической недели» прошло Всероссийское совещание «Реализация потенциала энергосбережения - условие успеха национального проекта «Жилье и городская среда» с участием министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, генерального директора Фонда ЖКХ Константина Цицина, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина.

С основным докладом на мероприятии выступил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Он отметил, что национальный проект «Жилье и городская среда» состоит из четырех федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Городская среда» и проект по расселению аварийного жилья. Общий объем бюджетного финансирования по нацпроекту в 2019 - 2024 годах составляет 891 млрд. рублей, из них на расселение аварийного жилья предусмотрено 432 млрд. рублей.

На мероприятии было отмечено, что жилищно-коммунальная отрасль обладает огромным потенциалом по повышению энергоэффективности - по оценкам экспертов, на нее приходится около 20% потенциала по снижению энергопотребления в Российской Федерации. Удельный вес текущего потребления ресурсов в многоквартирных домах в общем объеме произведенных в стране ресурсов, по оценкам экспертов, составляет в настоящее время 52% по теплоэнергии, 30% - по электроэнергии.

Распоряжением Правительства России от 19 апреля 2018 года № 703 утвержден комплексный план мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации. Мероприятия плана направлены на обеспечение модернизации основных фондов, на увеличение вклада технологического фактора в снижение энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем до 1,5 процента в год, а также на обеспечение сокращения технологического отставания России от ведущих стран.

- Президентом России поставлены новые задачи - как в жилищной сфере, так и в сфере ЖКХ, - заявил председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин. - Одной из основных является обеспечение устойчивого сокращения объемов непригодного для проживания жилищного фонда, а также создание современной, технологичной городской среды, комфортной для граждан.

Участники совещания сошлись во мнении, что важно повсеместно внедрять энергоэффективные технологии не только при строительстве жилья, но и при капитальном ремонте домов. Это позволит обеспечить существенную экономию ресурсов, средств жильцов при оплате ЖКУ. К тому же, согласитесь, гораздо приятнее жить в комфортных условиях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году «Российскую энергетическую неделю» посетило свыше 9500 человек, из них более 3000 - участники Молодежного дня форума и около 3000 - представители российского и иностранного бизнеса, включая сотрудников 700 компаний из России и 200 компаний из 66 других стран, в том числе из Австрии, Азербайджана, Анголы, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Индонезии, Испании, Италии, Казахстана, Катара, с Кипра, из Китая, Ливии, Люксембурга, Нигерии, Нидерландов, Республики Корея, Саудовской Аравии, Сербии, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.

КСТАТИ

На «Российской энергетической неделе» работала выставка, где была представлена экспозиция Фонда ЖКХ. Там, в частности, можно было узнать о новом сервисе «Энергоэффективность» на сайте госкорпорации «Реформа ЖКХ». Посетители сайта могут ознакомиться с базой реализованных проектов по применению энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах, воспользоваться материалами центра дистанционного обучения по вопросам организации энергоэффективного капремонта. Помимо этого, на портале представлен реестр экспертов по энергоэффективному капитальному ремонту многоквартирных домов, успешно прошедших тестирование и выполнивших все практические задания по данной теме. Любой посетитель сайта может проверить свои знания в вопросах энергоэффективного капремонта, и по его результатам он также может быть включен в указанный реестр.