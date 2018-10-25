Почему врачи болеют?

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-25T12:02:01+03:00

Профессор Сергей Бубновский в своей новой книге рассуждает о том, почему врачи так редко рекомендуют движение тяжелобольным людям. И почему сами не заботятся о своем здоровье

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В издательстве «Эксмо» выходит книга «Я выбираю здоровье! Выход есть!» знаменитого врача Сергея Бубновского. Профессор вновь дает полезные рекомендации людям, на сей раз тем, кто по разным причинам потерял способность полноценно двигаться или оказался в инвалидном кресле, причем как недавно — после тяжелой травмы, так и инвалидам с детства.

Доктор Бубновский в юности попал в серьезную аварию. Проведя долгие годы в борьбе с недугом, разработал собственную систему медицинской реабилитации после травм и операций на суставах или позвоночнике и стал основателем современной кинезитерапии — методики, которая помогает восстановить здоровье без лекарств. Он не раз давал советы читателям «Комсомольской правды».

С разрешения издательства мы печатаем отрывок из книги, где профессор рассуждает, почему движение важно не только для больных, но и для врачей.

Профессор Сергей Бубновский в своей новой книге рассуждает о том, почему врачи так редко рекомендуют движение тяжелобольным людям

Надо регулярно вырабатывать энергию здоровья

Вам никогда не приходилось перекладывать мертвое тело из кровати в гроб? Могу сказать, что оно весит как бетонная плита… Я не иронизирую, а подмечаю. Я часто по-хорошему завидую патологоанатомам, которые работают по сути в стерильном от больной энергии пространстве. Мертвые люди в отличие от тяжелобольных не излучают никакой энергии и не жалуются на свое здоровье. Это надо понимать и врачам, и медперсоналу, ухаживающему за больными (извините, живыми). Если не выполнять правил психосоматической самозащиты от энергии больных людей, то сами врачи ближе к пенсии тоже становятся больными и часто имеют те же заболевания, от которых избавляли своих пациентов. Я сам своевременно это понял, работая в поликлинике: я пришел туда здоровым человеком, а через две недели у меня, как говорится, «потекло из всех щелей». При этом я всего лишь выслушивал жалобы и писал рецепты (это была медицинская практика).

Но не надо бояться энергии больных людей — надо регулярно вырабатывать в себе энергию здоровья, которая в общем и целом помогает пациенту выбраться из больницы, а самому врачу сохранить свое здоровье.

Не надо бояться энергии больных людей — надо регулярно вырабатывать в себе энергию здоровья, которая в общем и целом помогает пациенту выбраться из больницы, а самому врачу сохранить свое здоровье.

Мне лично нравится другое, более емкое обозначение болезни — как «нарушение нормальной жизни человека условиями его существования в среде» (Остроумов А. А., тоже патолог). Если болезнь рассматривается с этой точки зрения, то для восстановления здоровья необходимо создать для больного нормальные условия жизни. К нормальным условиям жизни относятся факторы внешней среды: солнце, воздух и вода, а также «стихии» внутренней среды: нормальная скорость кровотока и лимфотока, нормальная перистальтика внутренних органов и нормальная мышечная система, которая составляет 60—68% всего тела. Но только обращаясь к мышцам, можно восстановить скорость и объем нормального кровотока (заболевания сердечно-сосудистой и цереброваскулярной систем), синхронную работу внутренних органов, подвижность позвоночника и суставов, а вместе со всем этим — нормальный метаболизм (обмен веществ) и… здоровье, наконец! К сожалению, это уже другая медицина, которая изу­чает не болезнь и не механизм ее развития (хотя это необходимо понимать каждому врачу), а вопросы восстановления здоровья после болезни, в нашем случае — после травм и операций.

Врачи не верят в возможности организма человека

Карл Рокитанский (философ и патологоанатом, годы жизни 1804—1878) считал, что «здоровая и больная жизнь — это два направления жизненного процесса». Я согласен. И идут они в разные стороны.

Врачи запрещают физические нагрузки больным людям? Потому что не верят в возможности организма человека и не исследуют его ресурсы. Большинство больных хотят болеть и жалуются на любой физический дискомфорт, поэтому у таких пациентов и возникают кровоизлияния, опущения, спазмы и стоны при выполнении каких-либо бытовых нагрузок, в том числе при вставании с унитаза. Ведь многие при этом даже умирают — да-да! Вставая с унитаза!

И среди людей в возрасте после 50 лет таких уже большинство, и ими заполнены больницы и поликлиники. Для врачей главное — чтобы пациент не умер в больнице, поэтому они оберегают больного от всего и активно используют коляски, каталки и просто лежание. Привыкли, знаете ли. Но врачей можно понять, тем более что они не знают, как восстановить здоровье — они не изучали этих законов и правил здоровья. Чтобы просто поддержать жизнедеятельность организма, существует сколько угодно средств и аппаратов, которыми насыщены все больницы. Но в больнице витает и живет энергия болезни, которая на определенном этапе становится сильнее энергии здоровья, и если от нее не защищаться (а защита — это усиление скорости и объема кровотока за счет работы мышц), то и сам врач рано или поздно пристроится на больничную койку. Хотя в своей клинике это обойдется ему бесплатно.