От кого спасаем Боровск

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-25T12:20:43+03:00

Снесённые дома, по мнению историка, были куда менее интересны существующих, судьба которых никого не волнует Фото: Евгения КОРОБКОВА

Корреспонденты «КП» съездили в город и пытались разобраться, что происходит на самом деле

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«Спасите Боровск! Старинный город сносят с лица земли, остановите вандалов», - на прошлой неделе мою страничку в соцсетях завалило публикациями от градозащитников, членов Архнадзора и деятелей культуры. Публикации сопровождались фотографиями руин, так, что легко напрашивался вывод. Власти решили преподнести городу подарок в символический год 660-летия и взялись освободить Боровск от купеческих особняков 18-19 века. Начали сразу с исторического центра.

В последнее время город Боровск не сходит с моей новостной повестки. И лично для меня он начался с имени поэта Валерия Прокошина. Столичные культуртреггеры, обнаружившие Прокошина, испытали ни с чем не сравнимый восторг, отыскав в провинции настоящего большого поэта. Уже после смерти Прокошина была организована поэтическая премия его имени, а спустя время - стали проявляться детали его биографии. Например, удивительная история любви. Как молодой человек влюбился в женщину не только старше его на 17 лет, но и прикованную к инвалидной коляске. Как она выбрала в спутники жизни его друга, как он плакал под окнами в день венчания… Волей-неволей, а захочешь приехать, чтобы посмотреть на его музу, художницу Людмила Киселеву. Она, кстати, и по сей день живет в городе...

Несколько месяцев назад тема Боровска вновь всплыла, на этот раз - в разговоре с Диной Рубиной. Популярная беллетристка выпустила первую часть нового толстого романа, действие которого частично происходит в деревне под Боровском. Рубина рассказывала, что в этих краях до сих пор жива память о наполеоновском «Золотом обозе» - телеге с награбленным французами золотом, сгинувшей без следа.

И вот - снова Боровск. И на повестке дня - особняки.

И все происходящее вокруг особняков страшно удивительно.

Вот, казалось бы, мало ли что где сносят. Но здесь шумиха поднялась небывалая. Сюжет по поводу бесчинств местных властей прошел по федеральным каналам. В считанные дни в городе высадился культурный десант из четырех городов. Добивались встречи с мэром, трубили о несогласии по поводу сноса. Под напором стали и огня произошло небывалое. Краеведы оказались сильнее властей. Мэр сдался.

Снос домов прекратили. Все решения относительно исторической застройки перевели на краеведов-волонтеров. Казалось бы, победа. Но не тут-то было. В атаку пошли местные жители. Они грозятся спалить спасаемые дома и призывают понаехавших убрать руки от Боровска.

Да, важно заметить. Спасением исторической застройки занимаются исключительно понаехавшие. "Местным наплевать", - говорит краевед и активист ОНФ (Общероссийского народного фронта) из Обнинска Анна Алешникова.

Что там вообще происходит?

Путешествие

Вместе с историком Михаилом Коробко мы едем в Боровск. Коробко уверен, что это - какая-то манипуляция. Он не понимает истоков небывалой шумихи. Объекты сносили, сносят и продолжают сносить, но чтобы так шумели - нонсенс.

Впрочем, может быть, дело в том, что будущем году Боровску должны были присвоить статус исторического поселения. Это значит - в город потянутся туристы, он может стать брендом вроде Коломны. Лишаться накануне этого события главной своей улицы по меньшей мере странно…

Добираться в будущее историческое поселение, куда в будущем должны потянуться косяки туристов - непросто. Прямого транспорта нет. На электричке до Балабаново, потом - на маршрутках, такси, собаках… Впрочем, ожидая маршрутку, мы затариваемся местной прессой.

«Дома-фениксы», - так называется большой материал в газете «Боровские известия», тон которого кардинально отличается от того, что пишут в ФБ. «В Боровске сносят аварийные дома. Люди, разжигающие скандал, почему-то не говорят, что объекты восстановят в былом историческом виде», - гласит подзаголовок, очевидно, отражающий официальную позицию властей.

Особняк неподалеку от усадьбы Шокиных и вовсе обложен сайдингом, но внимания общественников это обстоятельство не привлекаетФото: Евгения КОРОБКОВА

Из материала следует: сносу подлежит восемь ветхоаварийных строений, а людям, которые там жили раньше, предоставили квартиры в новых домах по программе переселения из ветхого и аварийного жилья». Люди счастливы, поскольку (приводится цитата) в старых строениях царствовали мыши, крысы, плесень, холод, большинство зданий «полностью состояли из деревянных стен и перекрытий, которые на глазах превращались в труху». В статье отмечается, что объекты, которые обладают признаками культурного наследия - восстановят, а кодой к материалу служит эффектный пассаж: « одно дело водить по городу туристов, которые, всплескивая рукам, восхищались пусть обветшалой, но исконной архитектурой былых времен, и совсем другое - жить в этих условиях да и просто ежедневно проходить мимо обшарпанных зданий. Интересно, как бы рассуждали противники сноса аварийных домов, если бы сами оказались обладателями квартир в ветхом, но архитектурно ценном здании»?

В целом, многое становится понятно.

Виды БоровскаФото: Евгения КОРОБКОВА

О дивный старый Боровск

Когда Дина Рубина говорила, что в Боровске до сих пор помнят Наполеона, я ей не сильно поверила. А зря. Здесь живы еще и не такие преданная старины глубокой, щедро перемешанные с бредом и маразмом. Длинный двухэтажный барак украшен плакатом «ДОСААФ, обучение водителей…» и окружен подобием заборчика из автомобильных покрышек. «Это бывший острог, тут боярыня Морозова сидела, - будничным тоном сообщает местная жительница. - Вон там, видите, дерево растет, там она похоронена. А вот здесь, где вы стоите - лежала надгробная плита с могилы боярыни Морозовой. А напротив - кинотеатр. Мы детьми на плиту вставали, чтоб повыше и смотрели…

Сейчас плита хранится в маленькой часовенке и, по словам аборигенки, прикосновение к ней исцеляет от бесплодия.

Истории в этом городе так много, что, похоже, ни местными жителями, ни деятелями культуры, она не воспринимается, как ценность. Желтенький особняк с памятником Ленина на входе боровчане называют «домом Наполеона». Здесь двести лет назад останавливался французский император. И могилы французских солдат в городе наличествую и то, где закопан Наполеонов обоз, местные тоже знают. Или догадываются.

Виды БоровскаФото: Евгения КОРОБКОВА

Видимо, и снос исторических особняков, взбудораживший стороннюю общественность, воспринимается здесь как «а что такого, у нас этого хоть опой ешь». Вместе с Ириной Кобзарь, руководителем культурно-исторического центра «Боровский край», мы осматриваем масштабы разрушения города. Честно говоря, после всех публикаций в фейсбуке ожидаешь увидеть город, сровненный с землей, как после бомбежки. Но ничего такого. Очевидны лишь руины в конце центральной улицы Ленина. Для просмотра других разрушенных и законсервированных объектов приходится делать солидный крюк, и даже провожатые находят их не сразу. Старинных особняков здесь - как грибов в лесу. Каменные первые этажи, деревянный верх. Удобства на улице, зато - в наличии огромные подвалы, и ледники екатерининских времен. Еще жива местная жительница столетнего возраста, рассказывающая, как девчонкой в войну упала в этот погреб и как вытащил ее оттуда чешский солдат. Еще живы те, кто могут рассказать как из дома умерших сестер вывозили целый грузовик с платьями, одеждой и предметами быта 19 века…

- Нам повезло, что в городе всего один экскаватор, - говорит Ирина Кобзарь. - Успели снести три здания, пока общественность не вмешалась...

Неподалеку от усадьбы шокиных особняк и вовсе обложен сайдингом. но внимания общественников это обстоятельство не привлекаетФото: Евгения КОРОБКОВА

Синенький экскаватор и исчезнувшее наследие

Городская администрация начала приводить в исполнение свое распоряжение от 29 декабря 2017 года, согласно которому до конца 2018-го должны быть снесены 17 (не 8, как сказано в публикации «Боровский известий) жилых домов, объявленных ветхими и аварийными.

- Беда в том, что помимо малопримечательных зданий на окраине под раздачу попало двенадцать – купеческих домов XIX – начала ХХ века на центральных улицах. Некоторые из этих домов имели признаки исторического наследия, другие - находились на рассмотрении… Но самое обидное, что в «расстрельные списки» попал дом на улице Ленина, 22, на котором в 2017-2018 годах работали активисты «Том Сойер Фест», движения, приводящего исторические дома в порядок. Правда администрация вскоре заявила, что этот адрес в списках оказался по ошибке, - рассказывает наша провожатая.

Наступление на исторический город началось 13 октября, когда прямо на глазах у экскурсантов синенький экскаватор подъехал к особняку по улице Ленина, 42. Несмотря на заявленную аварийность здания, крушение заняло три дня. Затем расправились с домом 31 по улице Володарского. 17 октября начат снос на улице Володарского, 29…

Активисты недобро замечают, что снос был затеян неспроста. Мол, до того момента, пока город не объявили историческим поселением, властям выгодно снести как можно больше, чтобы высвободить территорию под строительство многоквартирного дома. Уверениям мэра о том, что исторические дома будут восстановлены, градозащитники не верят.

- Ага, восстановят. Вместо двухэтажного дома у нас уже трехэтажный построили. На месте другого исторического дома сейчас, например, рынок и торгуют шаурмой, - говорит Кобзарь.

На своем сайте глава Боровска Михаил Климов опубликовал разъяснение по вопросу. Из него следует, что снос вызван вовсе не соображениями побыстрее продать землицу, а «ввиду наступления холодов и для того, чтобы исключить возможность пребывания асоциальных элементов в расселенных домах».

Именно для того, чтобы исключить возможность «пребывания асоциальных элементов в расселенных домах», но при этом не подвергать дома сносу, десант добровольцев из четырех городов и организовал субботник 20 октября.

Когда восемьдесят человек из Москвы, Калуги, Обнинска и Малоярославца собрались в Боровске на противосносный субботник, консервируя сохранившиеся дома, среди них не было боровчан.

Местные жители собрались исключительно для того чтобы смотреть, как трудятся приезжие. Цедили сквозь зубы фразу «понаехали». Грозились: «А мы все равно ваши дома подожжем».

- Местным же на свои исторические здания им наплевать. Более того, они очень не хотят, чтобы городу придали статус исторического поселения, - говорит Алешникова.

Кто такие Боровчане

Может, от того, что Боровск - центр старообрядчества, может, по какой другой причине, но боровчане - народ специфический, строгий, недоверчивый, со своими взглядами на историю. Ивана Грозного, например, здесь уважают. Потому что Иван Грозный - свой, о его появлении когда-то много лет назад боровчане молились весте с отцом Грозного, Василием Третьим. Чужих здесь не любят и до сих пор гордятся, что не признали Лжедмитрия. Как и не признают не местных, взявшихся устраивать быт их родного города. Вот и чета Кобзарей живет в городе двадцать лет, и, казалось бы, много сделала для города (например, своими силами учредили культурно-исторический центр "Боровский край"), все равно воспринимаются как "чужие", "пиарящиеся", "подминающие Боровск под себя".

- Мы уже нашли инвесторов, которые были готовы выкупить расселенные дома. В них можно было устроить гостиницу, кафе, картинную галерею. Но здания снесли, - говорит Владимир Кобзарь, ди ректор культурно-исторического центра.

Но местные не хотят гостиницу, кафе и картинную галерею. «Боровск для Боровчан», «Москва, руки прочь от Боровска», - гласят развернутые ими плакаты.

Почему местные боятся изменения статуса города?

Во время прогулок по городу впечатляют даже не разрушенные особняки, а еще существующие. Первый же дом на главной площади Ленина брошен, открыт всем ветрам и превращен в бомжатник... Выставленный в окне на главной улице старый матрас с прилипшими красными пятнами бабочек-адмиралов», стеклопакеты, вставленные в оконные проемы старинных домов и домиков, обложенные сайдингом исторические здания, особняки с уродливым вторым этажом, нависшим нелепой шапкой, но зато увеличившим метры кому-то из жильцов...

Местные боятся, что с приданием городу статуса исторического поселения их заставят приводить фасады в порядок, вытаскивать установленные на последние копейки стеклопакеты, лишат возможности получить нормальное жилье с ванной и теплым клозетом. В чем-то «Боровские известия» правы: на исторические здания хорошо смотреть туристам, но жить в них - сомнительное удовольствие.

- Нужно доносить до людей выгоды и перспективы от придания городу статуса исторического поселения, - говорит глава "Архнадзора" Константин Михайлов. - На исторические поселения выделяются огромные средства из бюджета, а судя по реакции, местные жители это не очень-то и понимают.

Он прав, доносить нужно. Но вот кто это будет делать.

23 октября в администрации города прошла встреча с защитниками города. В ходе шестичасовой беседы защитники предлагали варианты, как следует поступить с ветхоаварийным жильем, не снося его, и что делать Боровску дальше. Как говорит организатор движения «Архнадзор» Руслан Рахматуллин, удалось воплотить московскую мечту - инициировать создание совета по сохранению культурного наследия города Боровск. Это рабочая группа, минуя которую что-либо снести будет уже невозможным предприятием. Снос исторических зданий приостановили на полгода.

- У нас есть время, чтобы подать заявки по адресам ветхоаварийных домов и вновь признать их объектами культурного наследия, - отмечает Алешникова. - А дальше, хотят боровчане того или не хотят, будем работать над тем, чтобы создать в Боровске туристическую Мекку, например, по типу Каргополя…

Итоги мероприятия

Коробко не удовлетворен увиденным. Говорит, последние точечные сносы - не самая большая проблема Боровска, как исторического города.

- Честно говоря, меня больше впечатляют не снесенные дома, а то, в каком состоянии находятся существующие здания, - говорит историк. - Очень много дореволюционных построек обшиты сайдингом, перестроены или заменены новыми зданиями частными владельцами. Все стороны конфликта делают вид, что это не замечают, очевидно, подходя к государству с одной мерой, а к частникам - с другой. Поражает наплевательское отношение к существующим жемчужинам. Фантастической красоты деревянная «усадьба Шокиных», ждущая реставрации не один год, заваливается набок и, по всему, доживает последние дни. Есть и другие уникальные объекты, интереснее снесенных домов.

Городская усадьба купца Ф.И. Шокина с богатейшим резным убранством главного фасада.- самый красивый купеческий особняк БоровскаФото: Евгения КОРОБКОВА

На просторах Боровска Коробко нашел останки усадьбы в русском стиле. Обойдя город, историк сделал вывод, что таких зданий здесь больше нет…

Коробко недоумевает, почему снесенные трех мещанских домов считается исчезновением города, а гибель настоящих шедевров архитектуры - нет. Отдельных недоумений удостоилась живопись на стенах исторических зданий. Которой... чересчур много.

При этом его судьба даже не обсуждается публично, последний сыр-бор связан с хайпом вокруг не слишком значимых рядовых зданийФото: Евгения КОРОБКОВА

Несколько слов о живописи

В первом же доме при въезде на главную площадь нас встречает нарисованная боярыня Морозова, глядящая через нарисованное на фасаде трехстворчатое окно. Большинство домов в центре расписаны местным Бэнкси - художником Владимиром Овчинниковым. В ассортименте Циолковский, художники Боровска, поэт Прокошин (местные говорят, непохож), жертвы репрессий 1937 года… (Правда, портреты жертв репрессий власти закрашивают, но восьмидесятилетний Бэнкси пишет их вновь). Иногда картинки сопровождаются стихами сомнительного качества, не принадлежащими перу Прокошина. Сдержанное изумление по поводу того, хорошо ли расписывать исторические дома, встречают гневную отповедь от местных: «Овчинников - наш. Не нравится, езжайте к себе. Это у вас все дома словом «***» расписаны».

Большинство домов в центре расписаны местным Бэнкси - художником Владимиром ОвчинниковымФото: Евгения КОРОБКОВА

Одним словом, Боровск прекрасен. Густотой живой истории, живой памяти о ней, другим течением времени. Это рай для тех, кто не любит фольклорных деревень типа Суздаля, считая, что настоящее там подменили эрзацем. Но проблема его вовсе не в трех снесенных домах, а в том, что город как лебедь рак и щука тащат в разные стороны те, кто знает лучше других, как надо. Во-первых, это сами жители. Намаявшись, проживая в устрашающих условиях, они знают, что надо жить с комфортом. А раз так, то можно обкладывать исторические здания сайдингом и делать чудовищные навершия и хотеть, страстно желать переселиться из этих исторических чудовищ.

Несколько слов о живописиФото: Евгения КОРОБКОВА

Есть власти, знающие, как надо. Надо, пока не поздно, избавиться от халуп, где можно - построить новое жилье, что-то - заменить аналогом.

Существуйте местная творческая интеллигенция, которая тоже знает, как надо. Надо проводить экскурсии на измор по пять часов, читая возле каждого объекта стихи собственного сочинения. Надо изрисовать фасады всех исторических зданий. А почему нет, ведь город наш и мы, как в собственном подъезде, можем сделать его, каким угодно.

Существует проблема: с приданием статуса исторического поселения город скоро станет "не нашим".

Поэтому появляются коллекционеры и ценители искусства "со стороны". Они тоже знают, как надо делать, чтобы город стал привлекательным для туристов: надо кафешки, магазинчики, гостиницы для туристов. Чтобы было, как в Каргополе или как в Коломне и приносило доход.

На пороге того момента, когда городу придадут статус исторического поселения ни одну из этих проблем нельзя считать менее важной, чем снос трех особняков. Но есть и еще одно "надо": "надо научиться договариваться между собой". Да, местные жители не хотят жить в халупах. А будущие туристы вряд ли захотят видеть повсюду работы "Бэнкси" и слушать экскурсии со стихами.