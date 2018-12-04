2018-12-04T16:27:10+03:00
Здоровье

Лед будет растоплен

В королевстве очень тепло и солнечно. Но скоро все изменится. Мир обледенеет, на него опустится вечная зима. Холодно, холодно, холодно...
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Нет, это не прогноз погоды на следующие несколько месяцев, а история из анимационного фильма Disney «Холодное сердце». Спасти мир от леденящего заклятья — сложная задача. В этом принцессе Анне поможет сильный и верный Кристофф и его олень, любовь и немного волшебства.

В реальности все то же самое: лёд и снег, коварные принцы, думающие только о короне, монстры (не обязательно гигантские и снежные), принцессы, поддавшиеся гневу, любовь и волшебство. Какое отношение имеют чудеса к сегодняшнему дню? Самое прямое, ведь «любая достаточно развитая технология неотличима от магии» (с).

Как раз современные способы позволили соединить воедино чудесный фильм и вполне реальную помощь при мелких повреждениях кожи. Фармацевтическая компания Верофарм пополнила линейку детских бактерицидных форм Унипласт лейкопластырем с изображением героев фильма Disney «Холодное сердце». У производителя отличная репутация благодаря известным наборам бактерицидных лейкопластырей, специальным формам — перцовому пластырю «Доктор Перец», лейкопластырю «Салипод», бренду Унипласт (выпускается амортизирующий, влагостойкий, «Семейная забота», детский).

Настал черед новой порции чудес. Волшебство в виде современных технологий означает, что бактерицидный лейкопластырь с изображением героев фильма «Холодное сердце»:

• сделан на основе мягкой, эластичной пленки;

• подушечка пропитана хлоргексидина биглюконатом. Можно подумать, что это заклинание, на самом деле — название антисептика, который ускоряет заживление ранок. Он пригодится не только при повреждениях, полученных в битве с монстром Маршмеллоу или при встрече стаи сказочных волков, но и при любых небольших бытовых травмах;

• влагостойкий;

• атравматичный;

• сделан из гипоаллергенных материалов.

Конечно, Унипласт и герои анимационного приключения «Холодное сердце» не вернут лето в заледеневшие города, но помогут как перевязочное средство при мелких повреждениях. Причем не обязательно у детей, его свойства распространяются и на взрослых.

Полезные особенности подкрепляются удобством упаковки — в ней 12 пластырей размером 1,9 х 7,2 см и 8 размером поменьше — 1,6 х 5,7 см.

Чтобы чудеса начались и всё склеилось, нужно взять коробку Унипласт с изображением принцессы. Затем внимательно выбрать нужную картинку на пластыре. Это может быть добродушный снеговик Олаф или отважный Кристофф, сестры Анна и Эльза или снежный гигант Маршмеллоу. Наклеить Унипласт на ранку и вперед, спасать мир!

Лёд обязательно будет растоплен, а раны заживут.

VERUNI180714 от 08.10.18 АО «ВЕРОФАРМ», 107023 Россия, Москва, Барабанный пер., 3. Тел.: +7(495) 792−53−30, факс:+7 (495) 792-53-28 salipod.ru, info@veropharm.ru, www.veropharm.ru

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