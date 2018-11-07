2018-11-06T17:32:39+03:00
Здоровье

Как бороться с онкологией: позаботьтесь о профилактике, не дожидаясь появления симптомов

«Как распознать онкологию на ранней стадии с помощью простых анализов и исследований», - Дмитрий Владимирович Радионов, заведующий отделением онкологии Клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде
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МЕДСИ в Боткинском проезде.МЕДСИ в Боткинском проезде.
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Что представляют собой онкологические заболевания?

По своей сути опухоль – это просто ткань организма, образовавшаяся в результате неконтролируемого деления клеток. В основе возникновения этого процесса - сбой в работе иммунной системы, когда она просто перестает «видеть» патологические нарушения, спровоцировавшие разрастание ткани. По этой причине человек не ощущает никаких изменений в своем самочувствии, до тех пор, пока опухоль не станет настолько большой, что начнет оказывать воздействие на соседние ткани или на весь организм в целом. Например, опухоль может привести к кровотечению, стенозировать просвет органа или вовсе выйти за его пределы.

Здоровая клетка в организме человека делится только во время роста или когда необходима регенерация (заживление) тканей. После достижения «результата» процесс прекращается. Но в случае с онкологией деление происходит непрерывно.

Дополнительная опасность злокачественного образования заключается в распространении метастазов. По своей «природе» - это клетки опухоли, которые, отделяясь от нее, разносятся по всему организму с кровью или лимфой. И если сама опухоль в большинстве случаев поддается резекции (хирургическому удалению), то справиться с большим количеством «дочерних» клеток», влияющих на функциональность органов, становится значительно сложнее.

На что обратить внимание?

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Важно понимать – при онкологии, если она не достигла последней стадии, боль не ощущается. Проходить профилактические осмотры необходимо регулярно, даже если ничего не беспокоит.

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Есть ряд общих факторов, при появлении которых необходимо обратиться к врачу:

• Резкое снижение веса.

• Слабость, чувство постоянной усталости, быстрая утомляемость.

• Постоянная субфебрильная температура тела (37-38ºС).

!!! Не ждите появления симптомов! Если они стали вас беспокоить - скорее всего процесс уже находится в запущенной стадии. Например, опухоль почки может достигать размера до 10 сантиметров, при этом боль может так и не возникнуть.

Что делать для профилактики?

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Периодические осмотры с целью исключения онкологии – как прививки. Делать их жизненно важно! Узнать наверняка, понадобится ли организму защита, невозможно. Однако в случае развития болезни, последствия будут гораздо более тяжелыми, чем небольшие усилия, приложенные к профилактике.

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Единого анализа или универсального метода диагностики для определения онкологических заболеваний любого типа сегодня нет. Для каждого органа существует определенный метод обследования.

Для профилактики онкологических заболеваний рекомендуется проходить регулярные (не реже раза в год) профилактические осмотры, включающие лабораторную и инструментальную диагностику:

• КТ или рентгенографию органов грудной летки, общий и биохимический анализ крови.

• Для женщин – УЗИ молочных желез (до 40 лет)/маммографию (после 40 лет), консультацию гинеколога и анализ на ВПЧ с определением типа вируса – онкогенный или неонкогенный – для профилактики развития рака шейки матки.

• Для мужчин - консультацию уролога и анализ крови на ПСА для раннего выявления рака простаты.

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Конечно, существуют исключения, но в целом онкология считается болезнью зрелого возраста.

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Особенно пристальное внимание своему здоровью рекомендуется уделять после 40 лет. В этом возрасте список профилактических обследований расширяется.

Помимо диагностических методов, направленных на исключение рака легких и органов репродуктивной системы, рекомендуется:

• Раз в год проходить гастроскопию. Обязательно сделать дыхательный тест на хеликобактер и пролечить его в случае положительного результата. Доказана его роль в развитии рака желудка.

• Раз в два года проходить колоноскопию. При обнаружении доброкачественных образований (полипов) их необходимо удалить с целью исключения перехода процесса в злокачественный.

• Раз в год проходить КТ почек и поджелудочной железы с контрастированием.

!!! Важную роль в развитии генетических заболеваний играет наследственная предрасположенность. Если вы знаете, что кто-то из ваших родственников страдал онкологическим заболеванием того или иного органа, необходимо регулярно наблюдаться у профильного специалиста.

Радионов Дмитрий Владимирович, к.м.н., заведующий отделением онокологии Клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде.

Радионов Дмитрий Владимирович, к.м.н., заведующий отделением онокологии Клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде.

В МЕДСИ разработаны программы онкоскринингов, в которые включены все основные анализы и диагностические исследования.

Клиническая больница МЕДСИ в Боткинском проезде

Адрес: 2-ой Боткинский проезд, дом 5, корпуса 3 и 4

Телефон: +7 (495) 7-800-500

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