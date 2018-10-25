2018-10-25T13:51:00+03:00
Общество

Самой доходной россияне считают профессию прокурора

А наиболее престижными неожиданно стали врачи и учителя
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В России традиционно важно не только «как ты работаешь», но и «для кого ты работаешь», благодарно ли тебе общество за твой трудВ России традиционно важно не только «как ты работаешь», но и «для кого ты работаешь», благодарно ли тебе общество за твой трудФото: Михаил ФРОЛОВ
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В девяностые мальчишки мечтали стать рэкетирами, девчонки — э-э… их подругами. В нулевые стали модными профессии юриста, программиста и экономиста. А что сейчас? Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поинтересовался у россиян, какие специальности те считают самыми престижными и доходными.

Результаты неожиданные. Наиболее «финансово привлекательной» народ видит стезю… прокурора (и всех, кто рядом: адвокатов, юристов). А вот рейтинг престижности возглавляют врачи и учителя (подробнее — см. инфографику «КП» — Ред.). То есть те профессии, которые ещё недавно считались, мягко говоря, не лучшим вариантом карьеры. Особенно в глубинке. Что же произошло?

— Прокуроры (и в целом сотрудники силовых структур) сейчас получают большие зарплаты. Но какие именно — слабо знаю даже я, социолог, который этим интересуется. Подобная информация весьма непублична. Так что, возможно, рядовые россияне попросту уверены: прокурор в силу своих полномочий может решать очень широкий круг «чувствительных вопросов», в том числе не всегда легально, — сказал «КП» президент Фонда политических исследований Роман Могилевский. — Что касается врачей и учителей, то их доходы не сопоставимы, например, с нефтяниками или топ-менеджерами. Думаю, здесь респонденты (участники опроса — Ред.) оценили положительную динамику: учителя и врачи действительно стали получать больше, чем раньше.

Результаты неожиданные Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Результаты неожиданныеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

— В России традиционно важно не только «как ты работаешь», но и «для кого ты работаешь», благодарно ли тебе общество за твой труд. У любого талантливого учителя — сотни, а то и тысячи восторженных учеников, которые о тебе помнят всю жизнь, на годовщину выпуска в ресторан приглашают, — говорит политолог, эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен. — Ну и, конечно, у этих профессий есть немалые бонусы. После удачного лечения люди от чистого сердца приносят врачу шоколадки, цветы, зачастую и деньги. Реальный доход такого специалиста может в 2-3 раза превышать его белую зарплату. Отсюда и престиж.

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