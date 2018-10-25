2018-10-25T14:03:44+03:00
Школа без границ

Смотрите, чего достигла российская школа

На Тверском бульваре проходит интересная фотовыставка
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“Школа – территория возможностей” - так называется выставка на Тверском бульваре в Москве. 48 ярких фото рассказывают о том, чем живут современные российские школы. И им есть о чем рассказать!

Школьные походы, спорт и летний отдых, уроки безопасности, инклюзивное образование и безбарьерная среда, сельские школы - вот главные сюжеты фото, сделанных во всей стране.

Современной системе школьного образования есть чем гордиться.

В начальном образовании наши школы вообще лидируют в мире. Согласно результатам авторитетных международных исследований PISA и PIRLS, российские дети опережают сверстников из Сингапура, Китая, Финляндии, Великобритании, Норвегии и Тайваня. Старшеклассники с каждой международной предметной олимпиады не возвращаются без медалей, и занимают абсолютные первые места.

Экспозицию на Тверском бульваре в торжественной обстановке открыла Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. Фото для выставки предоставлены пресс-службой Минпросвещения России, образовательным центром «Сириус», Оргкомитетом Всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад, Российским движением школьников, Федеральным детским эколого-биологическим центром, пресс-центром Форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», Международным детским центром «Артек», Всероссийским детским центром «Смена» и Издательским домом «Комсомольская правда».

Выставка будет работать на Тверском бульваре до конца октября. Вход, конечно же, свободный.

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