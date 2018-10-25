Звезды на подиуме: «стиль дорогого бомжа» Топурии и образ «принца Чарминга» бойфренда Бузовой

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-25T17:50:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Звездами минувшей Недели моды в Москве Mercedes-Benz Fashion Week Russia стали по традиции не только дизайнеры, но и знаменитости, участвовавшие в дефиле. Насколько были органичны вип-персоны в роли моделей и актуальны ли образы, которые они представили публике, мы поинтересовались у дизайнера Анны Wolf.

Дизайнер Анна Wolf. Фото пресс-службы Недели моды

Карина Мишулина

Карина Мишулина. Фото пресс-службы Недели моды

— Дочь Спартака Мишулина вышла на подиум, как на бой. Об этом красноречиво свидетельствует выражение лица девушки. В этом контексте ее удлиненное золотое платье от VERALETTA и шлем из густых волос смотрятся скорее воинственно, чем элегантно. Расслабленнее надо быть, Карина. Мода — это красота, радость и легкость, а ее жертвами становятся только те, кто поссорился со своим стилистом. Ну и последнее. Открытые босоножки с колготками — это все-таки не очень правильно.

Ксения Новикова

Ксения Новикова. Фото пресс-службы Недели моды

— Певица и солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова решила покорить публику любимым фасоном барышень 19 века, в простонародье называемым «баба на чайник». Из-за того что под обилием юбок ног не видно совершенно. Безусловно, будь на дворе сейчас эпоха Толстого или Чехова, Ксения в таком платье от VERALETTA стала бы звездой любой тогдашней «дискотеки», но сейчас, когда модные тенденции определяют вечно голые сестры Кардашьян, такой наряд будет уместен лишь на балу дебютанток Tatler. Да и то молодое поколение может счесть его слишком закрытым.

Кети Топурия

Кэти Топурия. Фото пресс-службы Недели моды

— Вот уж кто совершенно не парится по поводу внешнего вида, так это модельер и солистка группы A-studio Кети Топурия. Представляя свою новую коллекцию, звезда призналась, что в обычной жизни не любит шибко заморачиваться по поводу внешнего вида, называя свою манеру одеваться «стилем дорогого бомжа». В связи с чем, выйдя на подиум, девушка просто не стала изменять привычному образу. Пятерка тебе, Кети, за постоянство. Лук действительно выглядит достаточно просто, небрежно и вместе с тем самобытно. К слову, во время показа звезда также призвала модников не одеваться на Неделю моды слишком празднично. «Это странно, когда гости выглядят более театрально, чем модели, выходящие на подиум. Поэтому я советую им одеваться проще», — считает Топируя.

Алена Шишкова

Алена Шишкова. Фото пресс-службы Недели моды

— Модель Алена Шишкова поучаствовала в показе своего бывшего парня и отца ее дочери Алисы рэпера Тимати. Для проходки по подиуму барышня полностью преобразилась из нежной нимфы в брутальную хипстершу при помощи модного в этом сезоне клетчатого костюма. Не знаю, пошла ли подобная перемена Алене на пользу, но «бомбер» девушке следовало бы выбрать на размер поменьше. Или хотя бы распустить волосы, чтобы плечи не выглядели такими широкими.

Денис Лебедев

Денис Лебедев. Фото пресс-службы Недели моды

— Бывший бойфренд Ольги Бузовой сыровар Денис Лебедев предстал в новом для себя качестве, преобразившись из бизнесмена в модель. Для этого ему потребовалась голубая куртка, голубая кофта, песочные брюки и длинный белый язык подиума в Манеже. Впрочем, по нему русский аналог «принца Чарминга» прошел с тем же выражением, что и по обычной улице. Да и гардероб его от дизайнера Елены Карнауховой не сильно отличался от предпочтений среднестатистического москвича холодной осенью.

Дочки Реввы и Галустяна

— На подиум выпорхнули маленькие ангелочки. Очень красивые девочки, которым безумно идет белый цвет и наряды, которые для них выбрала начинающая бизнесвумен, глава модного дома LEDERE Анжелика Ревва. Элина — дочка Михаила Галустяна — держится на подиуме весьма уверенно. Видно, что в показах участвует не в первый раз и получает от этого искреннее удовольствие. К тому же заметно, что ей очень нравится розовая сумочка из перьев страуса. К слову, она не только прикольный по внешнему виду аксессуар, но и очень модная и недешевая покупка. Такую сумку даже от неизвестного дизайнера меньше, чем за 30 тысяч рублей, купить нельзя (очень дорогое сырье), а если к работе приложил руку известный кутюрье, то готовьтесь отвалить целое состояние. Дочери Александра Реввы на показе держатся несколько скромнее, отчего смотрятся очень загадочно. Особенно выделяется старшая наследница шоумена - Алиса. Высокий рост, тонкие черты лица, а также платье с оборками в несколько рядов создают впечатление, что перед нами юная испанская графиня или инфанта (титул принцессы в Испании).

Дочка Михаила Галустяна Элина. Фото пресс-службы Недели моды