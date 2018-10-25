2018-10-25T18:00:05+03:00
Звезды

Все заканчивается, даже «Ёлки»

Съемку фильнальной сцены фильма покажут в прямом эфмире
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Сегодня состоится последний съемочный день фильма "Ёлки Последние".Сегодня состоится последний съемочный день фильма "Ёлки Последние".
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Сегодня состоится последний съемочный день фильма "Ёлки Последние". Самую финальную сцену фильма продюсер Тимур Бекмамбетов решил сделать прощальным новогодним праздником. Сорок актеров и все, кто сделал фильм «Ёлки» знаковым для целого поколения зрителей, соберутся вместе за одним новогодним столом, чтобы вспомнить время, за которое изменились не только герои фильмов, но и вся страна.

Все происходящее будет транслироваться на всю Россию, так что к общему празднику смогут присоединиться миллионы зрителей!

Подключайтесь к прямому эфиру в группе Ёлок в 20:30 на elki-film.ru

Все заканчивается, даже «Ёлки».

Все заканчивается, даже «Ёлки».

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