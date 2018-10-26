2018-10-26T09:55:45+03:00
Экономика

АПК, авиация, казачество: Ростовская область подписала 12 соглашений на СИАЛ-2018 в Париже

В экспозиции региона на Международной выставке в Париже были представлены свыше 120 видов донской продукции
Александр СЕВЕРСКИЙ
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Возглавил представительную делегацию донского региона губернатор Василий Голубев. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.Возглавил представительную делегацию донского региона губернатор Василий Голубев. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.
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В столице Франции завершилась Международная выставка продукции пищевой промышленности, в которой активное участие принял ряд российских регионов-лидеров в сфере АПК. Одну из наиболее заметных экспозиций представила Ростовская область, разместившаяся в павильоне Paris Nord Villepinte со 120 видами продукции крупнейших донских предприятий отрасли, хорошо известной благодаря экспортным поставкам и в Европе, и на других континентах.

КАЗАКИ ВНОВЬ В ПАРИЖЕ

Однако донская делегация во главе с главой региона Василием Голубевым успела за три дня в Париже не только принять участие в Международной выставке продукции пищевой промышленности «СИАЛ-2018» и провести ряд переговоров о взаимодействии в агропромышленном комплексе. В заключительный день своего визита в Посольстве России во Франции дончане провели масштабную презентацию Ростовской области. И эту демонстрацию торгово-экономического и инвестиционного потенциала должным образом оценили остальные участники парижского форума, на полях которого состоялся целый ряд переговоров и подписания важных соглашений. Что, впрочем, вполне объяснимо, учитывая, что в состав донской делегации вошли не только руководители бизнес-структур (ведущие производители сыров, вина, зерна, минеральной воды, растительного масла и т. д.), но и представители культурного и делегаты от Всевеликого войска Донского.

Поэтому не удивительно, что одним из заметных пунктов программы пребывания в Париже ростовчан стало подписание соглашения о сотрудничестве между Новочеркасским музеем истории донского казачества и Объединением памяти лейб-гвардии казачьего Его Величества – ради взаимодействия по сохранению истории развития казачества.

- Знание истории родной земли – основа для патриотического воспитания молодых поколений, - подчеркнул Василий Голубев. - Здорово, что музеи двух стран договорились действовать вместе, дополняя друг друга и популяризуя историю казачества. Совместная научно-исследовательская деятельность, издательские проекты послужат общему делу сохранения исторической памяти, - прокомментировал подписанное соглашение донской губернатор.

Сегодня в музее, который находится в Париже (после эвакуации в 1917-м из Санкт-Петербурга сначала на Дон, потом Константинополь, затем — через Сербию — во Францию), хранятся знамена, картины, награды русской императорской армии, гвардии и казачества. Среди экспонатов – седло самого атамана Платова и форма генерала Врангеля. Организация лейб-казаков активно сотрудничала с донскими казачьими организациями все последние годы. Новочеркасский музей до конца 90-х не имел возможности заниматься историей казачьего зарубежья.

Ростовская область сумела произвести должное впечатление на форуме во Франции. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

Ростовская область сумела произвести должное впечатление на форуме во Франции. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

В БУДУЩЕМ ГОДУ НА ДОНУ ЖДУТ ФРАНЦУЗСКУЮ БИЗНЕС-МИССИЮ

Что касается экономической составляющей программы, которая, само собой, была в приоритете, то Ростовская область, являющаяся признанным лидером по аграрному экспорту в РФ, в очередной раз показала, что не намерена останавливаться на достигнутых результатах, а смотрит далеко вперед.

Так, например, стало известно о намерениии французской компании FM Logistic и российского агрохолдинга организовать совместный бизнес в Ростовской области, а также о ряде других важных деловых контактах.

- Ростовская область динамично развивается, и мы уделяем большое внимание взаимовыгодным отношениям с Францией,- подчеркнул глава донского региона Василий Голубев. - Об этом свидетельствует рост товарооборота более чем на треть по итогам прошлого года. О взаимном интересе говорит и недавний визит на донскую землю посла Франции в России госпожи Сильви Берман, который состоялся в конце сентября: она провела ряд встреч, в том числе – с общественностью и студенчеством. В 2019 году мы ожидаем бизнес-миссию французских предпринимателей в Ростовскую область.

Он особо выразил надежду, что подписанные в Париже соглашения послужат укреплению уже существующих связей, а также заложат основу для нового взаимодействия, выразил уверенность Василий Голубев.

- Ростов-на-Дону и Ле Ман отметили уже 37-летие своих прочных побратимских связей, а еще одна пара городов-партнеров: Азов и Курбевуа – сегодня только сформировалась, - привел примеры донской губернатор.

САМОЛЕТЫ-АМФИБИИ ПРИЗЕМЛЯТСЯ ВО ФРАНЦИИ

Кроме того, в ходе форума был подписан комплекс соглашений между ТАНТК им. Бериева и французскими партнерами сразу по нескольким направлениям в авиации. В частности, планируется, что таганрогские специалисты совместно с компанией Airbus создадут в Тулузе на территории Европейского учебного центра подготовки пилотов центр по квалификационной подготовке пилотов гидроавиации. Плюс партнеры будут взаимодействовать по теме сертификации Бе-200ЧС в рамках реализации контракта по этим крылатым амфибиям, подписанном во время Гидроавиасалона-2018.

Также с Airbus и Tarmac Aerosave ТАНТК намерен сотрудничать в области совместного продвижения на европейский рынок самолетов-амфибий Бе-103: французы намерены изучить возможность реализации проекта организации лицензионного производства самолета-амфибии Бе-103 в Европе.

Еще одним важным событием стал круглый стол «Экология. Туризм. Наука и культура: пространство взаимодействия», организованный в Париже министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, в котором приняли участие представители научных и общественных организаций России и Франции. Одним из его итогов стал договор о сотрудничестве между Университетом Нанта (Франция) и Южным федеральным университетом (Россия), предполагающий развитие совместных программ в сфере образования и науки, разработки и реализацию научно-исследовательских проектов, обмена научными и учебно-методическими материалами.

В Париже есть музей лейб-гвардии казачьего императорского полка, где хранится множество раритетов. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

В Париже есть музей лейб-гвардии казачьего императорского полка, где хранится множество раритетов. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

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