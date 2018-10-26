И тогда пришел Светлаков…

СЕГОДНЯ 01:10 2018-10-25T19:25:37+03:00

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Еще классик заметил, что «всем телепрограммам когда-то приходит конец». И это необъяснимо. Популярные проекты, которым жить и жить, вдруг исчезают да и забываются.

Формат «Слава богу, ты пришел!» много лет был среди самых востребованных. Александр Цекало нажимал на красную кнопку, Михаил Шац заводил гостей то в пещеру, то во дворец, то в коммунальную квартиру… И уже там начиналась импровизация. Во-первых, было весело, во-вторых, о госте многое становилось понятно без многочасовых интервью о театре и бренности сущего.

С момента закрытия программы прошло несколько лет, и казалось, нет такой силы, которая вернет ее к жизни (формат, кстати, придумали в Австралии). Но сила нашлась. Сергей Светлаков вместе со своим другом Александром Незлобиным (сейчас они называют себя компанией «Свердловск») взялся за «Слава богу, ты пришел!» и собирается вдохнуть в него что-то новое:

- Корнями наше шоу уходит в прошлую программу, но является, по сути, абсолютно новым форматом. В нем появляются современность, пародии на телевизионные шоу, кино, на события из нашей жизни. С одной стороны, это импровизационное шоу, а с другой - оно отображает то, что происходит сейчас. В первых же пулах у нас будут Versus Battle, «Прямая линия» с президентом, пародии на современные нашумевшие фильмы и т. д. Новая красивая студия, отличные гости, которых мы сейчас с мясом, с кровью, обещаниями и клятвами пытаемся затащить, используя все дружеские и любые другие связи. Особая гордость - каждая программа начинается с выступления детского хора, поющего на очень взрослые темы. Сами увидите!

Поддержать дебютанта пришли звезды самого Первого канала - Иван Ургант и Алла Михеева. А Игорь Верник (слева), кстати, ведущий. Фото: Канал СТС

Гости действительно сильные. В первом же выпуске - Иван Ургант, Алла Михеева, Елена Летучая и рэпер L’One. Конечно, в первую очередь интересно понаблюдать за взаимными уколами Урганта на сцене и Светлакова у красной кнопки. Но и остальные участники так расхулиганились, что несколько раз доводили себя до смеховой истерики. Программу снимали несколько часов, и теперь интересно, что из этого окажется в эфире.

За неделю до старта шоу Сергей ошарашил общественность, рассказав, что еще год назад у него родился еще один сын - Максим. На вопрос, почему это открытие он сделал за несколько дней до старта программы, Светлаков ответил «КП»:

- Во-первых, ребенку уже больше года. И для родителей этот возраст является определенным порогом. Когда он совсем мелкий, его, конечно, лучше не беспокоить. Сейчас уже легче. Во-вторых, так уж совпало, скоро запускается наша новая программа, я даю много интервью и вот решил об этом рассказать. Лучше сейчас и так, чем просто кто-то нас заметит в супермаркете.

Мы довольно давно не видели новых юмористических проектов Сергея: он или кино занимался, или сидел в жюри различных передач. «Слава богу, ты пришел!» (СТС) - его возращение в большой юмор. Мы были на съемках - это очень смешно. Теперь посмотрим, что получилось на экране.

СТС. «Слава богу, ты пришел!». Сегодня, 22.00.

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