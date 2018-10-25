В Интернете девушки объясняются в любви к «керченскому маньяку»

СЕГОДНЯ 20:15 2018-10-25T20:20:21+03:00

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Злые люди

Москвичка Олеся В. пишет 22 октября подруге:

«Анна, так хочу познакомиться с ним (имеется в виду Росляков – прим.авт.), поговорить по душам, пообщаться. Пусть меня закидают камнями, но я думаю он был хорошим человеком, что сотворило с ним общество и родители – другой вопрос…мне его хватает». Шесть лайков поставлено под этим комментарием, шесть читателей одобрили такой ход мыслей обычной старшеклассницы. В ее аккаунте ни свастик, ни кровищи – обычные девчачьи селфи и «мемасики». Подруга, Анна О. отвечает:

«По началу мне было жалко убитых, но потом его стало очень жалко… Я буквально влюбилась в него». Под этим комментарием девять лайков. В известных сетевых помойках, на так назваемых «анонимных имиджбордах», созданы уже десятки тредов, где тысячи школьников (судя по манере излагать мысли) – завидуют Рослякову и одобряют – «красиво ушел, все думали, что он «омеган», а он оказался единственный «альфач» в этой с…ой коряге (колледж – прим.авт.). Следующий пост – картинка. Няшный котик в белой футболке, как у Рослякова с надписью «Ненависть» и помповиком в лапах. Смешно?

Диалог почитательниц Рослякова.

Перегрузка системы

За десяток дней "керченскую трагедию" выжгли лазером в мозгу каждого гражданина России. Спрятаться от этого потока информации было невозможно. Извините за цинизм, но я бы не удивился, если бы Хрюша и Степашка обсудили "керченского стрелка" перед показом мультфильма.

К понедельнику, "новости" пошли уже по второму кругу - СМИ выясняли последние детали массового жертвоприношения и отвечали на вопросы, которые сами же себе задавали. Информационное поле раскалилось от перегрузки, а сознание потребителей информации – тем более. И вот тогда и появился этот феномен: массовый убийца Владислав Росляков начал превращаться в культовую фигуру. Она, как известно, может быть и негативной и позитивной, оценочный полюс может смещаться - дело техники и отработанных приемов манипуляции массовым сознанием. Если сейчас вытащить в эфир одноклассников Рослякова, которые в подробностях и красочно расскажут, "как керченского стрелка травили всю жизнь" для 99% наблюдающих за этой трагедией, восприятие окончательно сместится. Убийца станет жертвой. Или, второй вариант: "такой же жертвой". Несложно придать "такой же жертве" политический окрас: "вот до чего довел школьника тоталитарный Мордор" , "при Украине такого не было" и т.д. Следите за руками.

Опрощение смерти

Она потеряла свой сакральный ужас и необратимость. Особенно, если ты уже разнес сотни тысяч человечьих голов в "Контр Страйк" и посмотрел все блок-бастеры за последние десять лет. Смерть для тебя теперь ничто. И жизнь не имеет никакой ценности. Для Рослякова в керченской школе не произошло ничего из ряда вон выходящего: " подумаешь, я уже тыщу раз так делал"(с). Стоило бы все-таки провести детальные исследование – как на подростков в пубертате влияют компьютерные стрелялки? Есть очень агрессивное, но никак не аргументированное мнение, что массовые убийства в компьютерных играх психику не калечат, не воздействуют на ребенка абсолютно – чего не может быть в принципе. Если чуть-чуть копнуть человека, который отстаивает такую точку зрения – 50% он сам крепко-поехавший игроман, 50% - связан с игровой индустрией. А доходы у нее, как у фармацевтики, без государственной воли в этой сфере порядок не навести. А наводить надо.

Круг ненависти

Подростки школу ненавидят, в большинстве своем. Давайте признаемся в этом без ханжества. Учиться не модно, не престижно и бесперспективно . «Армия – зашквар, политика – зашквар, учеба – зашквар, Рашка - зашквар» - это я дословно пересказываю мой разговор с 12 летним мальчиком о его будущем. Из хорошей семьи мальчик, не на вокзале подобрали. Работа социальных лифтов от прилежной учебы в школе не зависит. Достаток тоже. Все хотят быть читать корявый рэп, как Фейс, или " работать инстаграмм-блоггерами", в крайнем случае - "фрилансером-программистом за 300к в секунду сидя на Бали". Офисной плесенью и сантехниками быть никто не хочет. Если нет никаких задатков вообще, можно с детства примерить на себя маску мизантропа, сутками "катать в ДОТу сидя на шее у родоков, а когда поумирают бабки - сдавать их квартиры". Самая популярная модель будущего или профориентация, которая обсуждается в школотой в их пабликах, куда взрослые редко заглядывают.

Программа в полудетских головах уже прошита, изменить ее невозможно, нет методов. Другие, школьные программы, безнадежно устарели. Педагогические приемы отдают безумием в информационный век. Учат подростков несчастные училки с загнанными глазами - та самая, бесконечно презираемая в интернете категория человечества - "совки" и "рашкованы". Труд учителя окончательно потерял престиж, особенно в эпоху упрощенного доступа к ЛЮБОЙ информации. Мужчин-преподавателей в школе нет. Доступные учителям методы воздействия вызывают у подростков только глумливые улыбочки, и ответную истерику у несчастных педагогов. Истерика порождает ненависть. Круг замыкается. Самое ужасное, что в глубине души, школота знает - ЗАЧЕМ Росляков шел в школу с ружьем – он шел убивать тех, кто «заставляет», «ставит бананы и мне комп на ДР не купили», «стучит предкам». Более того - каждый второй школьник думал о чем-то подобном тому, что случилось в Керчи, но часто боится в этом сознаться даже самому себе. В итоге, из Рослякова все равно получается сакральный предмет обожания. Я боюсь продолжать мысль - боюсь накаркать, промолчу.

Зияющий тупик

К сожалению, обстоятельства и декорации информационного мира в котором мы живем, не позволили "поставить блок" в освещении случившегося несчастья. Хорошо, что крымские журналисты решились опубликовать полную видеозапись расстрела в керченском колледже. Это было нужно сделать, не было иного выхода. Трагедией в Керчи моментально воспользовались наши недоброжелатели и обычные сетевые идиотики из категории "диванных экспертов". Уже в первые часы проснулись толпы «специалистов» и настойчиво закукарекали про "неизвестных спецназовцев", "стрельбу из автоматов", "актера которого убили", «слишком чистую майку Рослякова», «Рослякова подставили, а группа террористов ушла в катакомбы (горы)» - до сих пор кто-то взбрехивает. Я все это проходил в Беслане, благо я приехал в этот маленький городок уже через два часа после захвата школы и все видел своими глазами. До сих пор, нет-нет, но "специально обученные люди живущие на гранты", нам рассказывают про стрельбу "по бесланской школе из танков". С расстрелом в Керчи, из-за нелегитимности Крыма в глазах "мировой общественности", все было бы во сто крат хуже для нас, для Крыма, для России. Невозможно было молчать о подробностях трагедии, и освещать случившееся так широко, как это сделано - тоже нельзя, неизбежны подражатели и сочувствующие. Тупик. Я не знаю из него выхода, но знаю – какие меры нужно принять.

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