«Экономика доверия» не складывается

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-26T00:08:11+03:00

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Главный исполнительный директор нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на XI Евразийском экономическом форуме в городе Верона (Италия), посвященном «Экономике доверия и дипломатии бизнеса от Атлантики до Тихого океана». В конференции приняли участие представители деловых кругов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты.«Мы являемся свидетелями исторического времени для мировой энергетической отрасли», - отметил Игорь Сечин. Но, по его мнению, сегодняшние реалии мировой экономической политики резко расходятся с созидательной работой по построению общих интересов «экономики доверия».

«КАЗНАЧЕЙСКИЕ ВОЙНЫ»

Игорь Сечин начал свое выступление с наиболее острого на сегодня вопроса – торговых ограничений и санкций, которые во многом стали инструментом борьбы со стороны США за долю на ключевых мировых рынках.

Анализ оснований введения санкций позволяет сделать вывод, что их применение фактически является, скорее, инструментом оказания давления на отдельные государства в целях принуждения к изменению их внутренней и внешний политики в односторонних интересах, нежели мерой международно-правовой ответственности в отношении компаний.

«На мой взгляд, налицо не санкции, а «казначейские войны» с намеренно невнятными – часто двусмысленными – формулировками. Произвол в их применении уже стал очевидным для всех», - отметил Игорь Сечин. По его словам, односторонним ограничениям уже подверглось около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти, что является безусловным антирекордом.

РУТИННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Вводимые без необходимых решений Совбеза ООН санкции превратились в рутинный инструмент, находящийся в руках одной страны, при этом «заложниками» ситуации являются не только отдельные субъекты рынка, но и целый ряд стран.

«В этих условиях, нет места равному диалогу, и единственный совет, который я могу дать нашим партнерам – приготовьтесь к диктату, результатом политики односторонних санкций станет потеря значительной части суверенитета и контроля над своей экономической, энергетической политикой многими участниками рынка», - заявил Игорь Сечин.

Игорь Сечин начал свое выступление с наиболее острого на сегодня вопроса – торговых ограничений и санкций. Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть».

РАЗБАЛАНСИРОВКА РЫНКА

На США пришлось лишь около 0,6% потерь от введенных против России санкций, в то время как на Германию – целых 40%, считает глава российской компании. Серьезные последствия для европейской экономики может иметь и обсуждаемый в настоящий момент отказ всех европейских компаний от работы с иранскими партнерами, отметил в своем выступлении глава «Роснефти».

«Казначейские войны» США могут привести к серьезной разбалансировке нефтяного рынка уже в ближайшее время, считает Игорь Сечин.

«Текущий спрос и предложение жидких углеводородов на мировом рынке в целом сбалансированы на уровне порядка 100 млн баррелей в сутки. Однако сохранение стабильности и баланса нельзя назвать долгосрочным трендом, так как на нефтяном рынке пока не сформирован инструмент обеспечения такой стабильности», - отметил глава «Роснефти».

По его мнению, сегодняшний уровень свободных мощностей – самый низкий за десятилетие, и есть прямая угроза, что он не сможет возместить мощности добычи, выбывающие в основном по вине администрации США.

Произошедшее в 2014-2017 гг. снижение инвестиций в отрасль в связи с падением цен на нефть будет иметь для отрасли серьезные последствия. Однако «Роснефть», в отличие от других компаний, в этот период продолжила активно инвестировать в разведку и добычу. «У нас, по факту произошел рост на 50%, причем в долларовом выражении, – с 9,2 млрд долларов в 2014 году до 13,7 млрд долларов в 2017 году. В результате, в ближайшие 18 месяцев мы запускаем более 7 новых добычных проектов мирового класса, что еще раз свидетельствует о нашей приверженности стабильному обеспечению мирового рынка», - рассказал Сечин.

Россия, по его мнению не уйдет с мировой нефтяной арены через 10-15 лет, как предрекали некоторые. По оценке Игоря Сечина, в этой перспективе лидировать будут три нынешних крупнейших игрока – Саудовская Аравия, Россия и США.

Позиция главы «Роснефти» Игоря Сечина была поддержана другими участниками дискуссии. Так, по мнению экс-главы совета министров Италии Романо Проди, в результате санкционной политики США европейские страны могут оказаться главными потерпевшими. Текущая динамика европейского товарооборота уже сегодня свидетельствует о том, что Европа движется к самоизоляции, отметил Проди.

«Возрастающая волатильность рынка – это объективная реальность, и будет все больше, я не буду говорить «спекуляций», но всё больше неопределенностей. Вот эта возрастающая волатильность негативно отражается на компаниях. И, как здесь уже отмечалось, существуют определенные ограничения в плане потоков сырой нефти. Они обусловлены теми механизмами, которые нарушают равновесие на рынке, и может возникнуть цепная реакция, когда будут вводиться новые ограничения и будут приниматься контрмеры», - считает Главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг.

Глава BP Роберт Дадли в свою очередь подчеркнул, что состояние рынков нефти в условиях санкций создает риски для мировой экономики. По его словам, к 2040 году спрос на энергоносители будет значительно выше, чем сейчас. «Мы не знаем, как американские санкции повлияют ситуацию с иранской нефтью, но по имеющимся данным будет иметь место снижение на 1 млн каждый день», - заявил Дадли. Это, по его мнению, создает риски для мировой экономики, поэтому вопрос санкций, уверен он, требует скорейшего решения.

Это мнение разделяет и председатель совета директоров банка «Интеза» профессор Антонио Фаллико. Он подытожил дискуссию, заявив, что обратится к правительству и народу Италии с призывом не поддерживать механическое продление санкций в декабре.