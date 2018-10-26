36-летняя Вера Брежнева выглядит моложе 20-летней дочки Майкла Джексона

СЕГОДНЯ 02:26 2018-10-26T03:18:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нью-Йорке прошел один из самых ожидаемых модных показов сезона: бренд демократичной одежды H&M создал новую коллекцию вместе с итальянским домом моды Moschino и его главным дизайнером Джереми Скоттом. Результаты этого сотрудничества на подиуме демонстрировали супермодели Белла и Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл и Кэндис Свейнпол. Первыми новинки из коллекции H&M & Moschino примерили звездные гости, среди которых была дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон. Единственной россиянкой, приглашенной на показ, стала певица Вера Брежнева.

Первыми новинки из коллекции H&M & Moschino примерили звездные гости, среди которых была Вера Брежнева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стилисты нарядили Брежневу в весьма пикантный наряд: певица появилась на красной дорожке в блестящем бюстгальтере, обтягивающих брюках со змеиным принтом и в короткой меховой шубке. Наверняка Вера при этом вспомнила свою боевую молодость в составе группы «ВИА Гра»: примерно в таких костюмах подопечные продюсера Константина Меладзе колесили по городам и весям нашей необъятной родины, давая концерты на стадионах и во Дворцах культуры. С тех пор много воды утекло, Константин Меладзе стал законным супругом Брежневой, а сама Вера сделала сольную карьеру и радикально сменила гардероб. Но в Нью-Йорке артистка тряхнула стариной и шубкой из искусственного меха, задорно попозировав на камеры американских фотографов.

Певица тряхнула стариной и меховой шубкой, задорно попозировав на камеры американских фотографов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В своем серебристом наряде 36-летняя Брежнева смотрелась гораздо моложе и свежее 20-летней наследницы Майкла Джексона. Визажисты сделали 20-летней Пэрис слишком тяжелый макияж, который прибавил ей добрый десяток лет, и «возрастную» укладку в стиле голливудских див. Да и наряд Пэрис не слишком украсил ее, добавив наследнице поп-короля несколько лишних килограммов.

Наряд Пэрис не слишком украсил ее, добавив наследнице поп-короля несколько лишних килограммов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поговаривают, что дочь Майкла Джексона вскоре выйдет замуж. Пэрис встречается с Гэбриелем Гленном – создателем и участником музыкальной группы The Wallflowers. Пара вместе уже шесть месяцев и похоже, ребята нашли друг друга. Пэрис уже представила любимого бабушке – 88-летней Кэтрин Джексон, чье мнение для нее очень важно. Впрочем, родственники не так радужно приняли парня Пэрис. Девушка унаследовала состояние в 110 миллионов долларов, и к тому же сама зарабатывает съемками и фотосессиями для глянцевых журналов. Пэрис не хочет заключать брачный контракт, и это выводит из себя ее семью. Близкие тревожатся, что Гэбриел может воспользоваться наивностью Пэрис и прибрать к рукам ее наследство. Пэрис же не хочет прислушиваться к их доводам. Девушка верит, что Гленн – ее родственная душа и любит ее от чистого сердца.

Визажисты сделали 20-летней Пэрис слишком тяжелый макияж, который прибавил ей добрый десяток лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свои 20 лет Пэрис многое испытала, ее жизненному опыту не позавидуешь. В 15 лет она перерезала себе вены из-за депрессии, в которую впала после смерти отца. К счастью, девушку вовремя спасли. В 17 – призналась в Инстаграме, что она лечится от алкоголизма и посещает группу «Анонимные алкоголики». А в 18 лет в откровенном интервью журналу "Rolling Stones" рассказал об изнасиловании, которому она подверглась, когда ей было всего 14.

- Для меня это было очень тяжелое испытание. Я никому об этом не рассказывала, да и сейчас не готова вдаваться в подробности. Это был совершенно незнакомый мне человек, намного старше меня, - рассказала наследница поп-короля.

Отчасти из-за этого Пэрис пыталась покончить с собой:

- Я пыталась совершить самоубийство несколько раз. Я чувствовала себя ничтожной и считала, что не достойна жить, - признавалась она.

Пэрис прошла курс терапии в реабилитационной клинике в Юте. Оттуда она, по ее словам, вернулась совсем другим человеком.

- Я была сумасшедшей, с реально съехавшей "кукушкой". Я делала те вещи, которыми обычно не занимаются подростки. Мне приходилось самостоятельно справляться со своей депрессией и душевными травмами, не получая никакой помощи, - рассказала Пэрис Джексон.

Когда Майкл Джексон умер, Пэрис было всего 11 лет. Поп-король оставил после себя трех наследников – мальчиков Принса Майкла, Принса Майкла II (Бланкета) и дочку Пэрис. Старшие дети (Принс Майкл и Пэрис) родились от второго брака музыканта с бывшей медсестрой Дэбби Роу, на которой поп-король женился в ноябре 1996 года, но уже в октябре 1999 года развелся с ней. После смерти певца опеку над его детьми получила бабушка – мать артиста Кэтрин Джексон.