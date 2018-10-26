Клава Кока госпитализирована

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-26T13:39:48+03:00

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Кажется, певица и блогер с 1,5 миллионам подписчиков в инстаграме переоценила свои силы, когда организовала масштабный тур по городам России. Спустя неделю после его начала, Клаву Коку госпитализировали после выступления в Екатеринбурге. Диагноз: острое воспаление связок. Позже ночью она рассказала о случившемся своим поклонникам в соцсети.

Клава отметила, что ей нужно пройти длительное лечение, чтобы не потерять голос. «В течение месяца мне нужно соблюдать полный голосовой покой, в противном случае высок риск потери голоса. Наверное, я взяла на себя слишком много и мой организм не был готов к этому. Но сейчас мне не просто больно физически, мне больно внутри», — написала она. Певица заявила, что меньше всего ожидала, что с ней может произойти такое и была просто вынуждена отменить свой дебютный тур.

Певицу госпитализировали после выступления.Фото: Instagram.com

Напомним, что два дня отменила большой сольный концерт в Москве из-за проблем со здоровьем и Светлана Лобода. Ей была срочно проведена операцию на почке, певицу ждет долгое восстановление после хирургического вмешательства. Запланированный концерт состоится, но уже в январе.