Во время участия в шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев был женат
Чем больше времени проходит после финала шоу «Замуж за Бузову», тем со все более интересной стороны раскрывается личность победителя проекта Дениса Лебедева. Если в телепрограмме он выгодно отличался от других претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой как обаятельный весельчак, бизнесмен и галантный ухажер, то после окончания шоу выяснилось, что он задолжал по алиментам, любит красивую жизнь за счет женщин, да и бизнес по факту не совсем его. Мол, это и стало причиной почему телезвезда не стала продолжать отношения с победителем программы. А тут всплыли и еще подробности. Оказалось, что на момент участия в шоу «обаятельный сыровар» был женат. Его супруга Дарья рассказала в интервью «СтарХиту», что Денис многое на шоу преувеличил. Например, он заявил, что их брак продлился всего два месяца, и был скоропалительным. Хотя по факту они встречались около трех лет и когда Лебедев пришел на съемки шоу, у него красовался штамп в паспорте.
Официально расторжение брака оформили лишь 13 июня, а 11 июня начались съемки шоу. Фактически Лебедев прошел кастинг в статусе женатого человека.
«Обаятельный сыровар» на момент начала шоу уже был женат.Фото: Instagram.com
«Я первая съехала от него еще в январе, – рассказала девушка репортерам. – Последней каплей стало неуважение, в грош не ставил. Существовали только он и его огромное самомнение. Повезло, не обзавелись общими детьми. Но справедливости ради стоит сказать, что все деньги, которые был должен мне и отцу, вернул. Я знала, что он стал участником проекта, но и там заврался. Хочу пожелать Лебедеву перестать так себя вести, а также здоровья. Ему еще сына воспитывать надо»
Любвеобильный мачо, пока обольщал Ольгу, поддерживал отношения и с другими пассиями, например, со старой подругой Витой, которая помогала мужчине в раскрутке сырного бизнеса в Суздале. Она готова была не только бесконечно одалживать деньги, но, как говорят, даже терпеть рукоприкладство. Якобы Денис ударил любовницу во время поездки на Кипр в сентябре этого года. Кстати, оплата тура стоимостью 230 тыс. рублей полностью легла на женщину.
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По мнению зрителей Денис – фаворит проекта. У Лебедева три высших образования. У юриста, экономиста и предпринимателя за плечами работа в ОБЭП и даже помощником депутата. Последние годы он раздавал интервью в прессе как сыровар. У Дениса Лебедева собственный завод по производству сыра и молочной продукции. Дела идут неплохо, а теперь возможно мужчине придется увеличивать мощности производства. Уже в первой серии Денис подарил Ольге Бузовой свой сыр. (подробности)
После шоу «Замуж за Бузову» Ольга бросила победителя
Любовные интриги, разоблачения, слезы, поцелуи, свидания – аналогичные сценарии «Холостяка» и «Замуж за Бузову» привлекают внимание женской аудитории. Перед премьерой шоу «Замуж за Бузову» нам сообщили, что это эксклюзив – подобных телепроектов в мире нет. Оказывается есть. Проект «Холостячка» выходил в разных странах мира. Принцип тот же: женщина выбирает себе пару из холостяков. (подробности)