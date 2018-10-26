Во время участия в шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев был женат

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-26T15:28:27+03:00

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Чем больше времени проходит после финала шоу «Замуж за Бузову», тем со все более интересной стороны раскрывается личность победителя проекта Дениса Лебедева. Если в телепрограмме он выгодно отличался от других претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой как обаятельный весельчак, бизнесмен и галантный ухажер, то после окончания шоу выяснилось, что он задолжал по алиментам, любит красивую жизнь за счет женщин, да и бизнес по факту не совсем его. Мол, это и стало причиной почему телезвезда не стала продолжать отношения с победителем программы. А тут всплыли и еще подробности. Оказалось, что на момент участия в шоу «обаятельный сыровар» был женат. Его супруга Дарья рассказала в интервью «СтарХиту», что Денис многое на шоу преувеличил. Например, он заявил, что их брак продлился всего два месяца, и был скоропалительным. Хотя по факту они встречались около трех лет и когда Лебедев пришел на съемки шоу, у него красовался штамп в паспорте.

Официально расторжение брака оформили лишь 13 июня, а 11 июня начались съемки шоу. Фактически Лебедев прошел кастинг в статусе женатого человека.

«Обаятельный сыровар» на момент начала шоу уже был женат.Фото: Instagram.com

«Я первая съехала от него еще в январе, – рассказала девушка репортерам. – Последней каплей стало неуважение, в грош не ставил. Существовали только он и его огромное самомнение. Повезло, не обзавелись общими детьми. Но справедливости ради стоит сказать, что все деньги, которые был должен мне и отцу, вернул. Я знала, что он стал участником проекта, но и там заврался. Хочу пожелать Лебедеву перестать так себя вести, а также здоровья. Ему еще сына воспитывать надо»

Любвеобильный мачо, пока обольщал Ольгу, поддерживал отношения и с другими пассиями, например, со старой подругой Витой, которая помогала мужчине в раскрутке сырного бизнеса в Суздале. Она готова была не только бесконечно одалживать деньги, но, как говорят, даже терпеть рукоприкладство. Якобы Денис ударил любовницу во время поездки на Кипр в сентябре этого года. Кстати, оплата тура стоимостью 230 тыс. рублей полностью легла на женщину.

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По мнению зрителей Денис – фаворит проекта. У Лебедева три высших образования. У юриста, экономиста и предпринимателя за плечами работа в ОБЭП и даже помощником депутата. Последние годы он раздавал интервью в прессе как сыровар. У Дениса Лебедева собственный завод по производству сыра и молочной продукции. Дела идут неплохо, а теперь возможно мужчине придется увеличивать мощности производства. Уже в первой серии Денис подарил Ольге Бузовой свой сыр. (подробности)

После шоу «Замуж за Бузову» Ольга бросила победителя

Любовные интриги, разоблачения, слезы, поцелуи, свидания – аналогичные сценарии «Холостяка» и «Замуж за Бузову» привлекают внимание женской аудитории. Перед премьерой шоу «Замуж за Бузову» нам сообщили, что это эксклюзив – подобных телепроектов в мире нет. Оказывается есть. Проект «Холостячка» выходил в разных странах мира. Принцип тот же: женщина выбирает себе пару из холостяков. (подробности)