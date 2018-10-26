Над Марсом второй месяц висит огромное облако

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-26T16:57:08+03:00

Похоже, что на Красной планете что-то взорвалось. Или изверглось. Но ученые это отрицают.

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Облако повисло над поверхностью Марса примерно полтора месяца назад, а может быть и раньше. Ученые Европейского космического агентства впервые заметили его еще 13 сентября на снимках, переданных с борта космической станции Mars Express.

Странное облако сразу бросается в глаза - ничего подобного в округе больше нет.

Облако располагается в экваториальной области Марса.

Облако — гигантское даже по земным меркам. Вытянулось примерно на 1500 километров под небольшим углом к экватору. Начало берет от 20-километровой горы Arsia Mons - там облако гуще и уже. Далее оно расширяется и чуть рассеивается. Но в целом никуда не девается, оставаясь весьма устойчивым атмосферным образованием.

Что из себя представляет это, с позволения сказать, облако? Точного ответа нет. Эксперты не сомневаются лишь в одном: никакого отношения к местной вулканической активности оно не имеет. Близлежащая гора Arsia Mons - вулкан. Но он давно потух. Как и все остальные марсианский вулканы.

Облако будто бы прилипло к одному из крупнейших вулканов Марса, вытянувшихся грядой из трех штук.

Не исключено, что в привычном понимании объект и не облако вовсе — не пар, а скопление частичек льда и пыли, поднятых неким восходящим по склону горы атмосферным течением.

Уфологи, конечно, в подобные объяснения не верят. И полагают, что инопланетяне все-таки имеют отношение к столь необычному объекту, который выглядит совершенно инородно на фоне привычного марсианского ландшафта. Выпустили его из недр — то ли намеренно, то ли случайно.

На снимке видно, что источник "шлейфа" отнюдь не жерло потухшего вулкана.

Специалисты ЕSA следят за облаком, силясь разгадать его природу. Уверяют, что объект «пульсирует»: ночами укорачивается, по утру начинает расти, максимально вытягиваясь днем. В максимальной «фазе» облако видно аж с Земли — в телескопы, разумеется.

КСТАТИ

Марсианские дьяволы вытягиваются на сотни метров

Кто знает, вдруг стойкое многокилометровое экваториальное облако - это гигантская разновидность «дьявола» - «пыльного марсианского дьявола»?

Martian dust devils - так ученые называют вихри, которые носятся по поверхности Красной планеты. Эти внеземные родственники земных торнадо, на удивление, часто возникают в очень разряженной марсианской атмосфере. Что ими движет? Тоже толком не ясно. То ли мизерного марсианского давления все-таки хватает, чтобы закрутить пыль или снег, то ли «дьявольскую» карусель устраивают электростатические силы.

Мелкий бес - точнее "дьявол", снимок которого сделал робот Opportunity. Подобных фото - полно. Явление не редкое на Марсе.

Мелкие «дьяволы» часто попадались в объективы роботов, находящихся на поверхности Красной планеты. Огромного - сфотографировал с орбиты зонд НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), оснащенный камерой высокого разрешения High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE).

"Дьявол", сфотографированный в 2012 году с орбиты Марса.

Гигантский змеевидный столб толщиной более 30 метров, взметнувшийся выше Останкинской телебашни — на 780 метров, появился 16 февраля 2012 года. Носился со скоростью более 100 километров в час. Но быстро рассосался. Не то, что нынешний феномен.