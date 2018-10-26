2018-10-26T16:57:08+03:00
Наука

Над Марсом второй месяц висит огромное облако

Загадочный объект, появившийся в атмосфере соседней планеты, виден с Земли
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Похоже, что на Красной планете что-то взорвалось. Или изверглось. Но ученые это отрицают.Похоже, что на Красной планете что-то взорвалось. Или изверглось. Но ученые это отрицают.
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Облако повисло над поверхностью Марса примерно полтора месяца назад, а может быть и раньше. Ученые Европейского космического агентства впервые заметили его еще 13 сентября на снимках, переданных с борта космической станции Mars Express.

Странное облако сразу бросается в глаза - ничего подобного в округе больше нет.

Странное облако сразу бросается в глаза - ничего подобного в округе больше нет.

Облако располагается в экваториальной области Марса.

Облако располагается в экваториальной области Марса.

Облако — гигантское даже по земным меркам. Вытянулось примерно на 1500 километров под небольшим углом к экватору. Начало берет от 20-километровой горы Arsia Mons - там облако гуще и уже. Далее оно расширяется и чуть рассеивается. Но в целом никуда не девается, оставаясь весьма устойчивым атмосферным образованием.

Что из себя представляет это, с позволения сказать, облако? Точного ответа нет. Эксперты не сомневаются лишь в одном: никакого отношения к местной вулканической активности оно не имеет. Близлежащая гора Arsia Mons - вулкан. Но он давно потух. Как и все остальные марсианский вулканы.

Облако будто бы прилипло к одному из крупнейших вулканов Марса, вытянувшихся грядой из трех штук.

Облако будто бы прилипло к одному из крупнейших вулканов Марса, вытянувшихся грядой из трех штук.

Не исключено, что в привычном понимании объект и не облако вовсе — не пар, а скопление частичек льда и пыли, поднятых неким восходящим по склону горы атмосферным течением.

Уфологи, конечно, в подобные объяснения не верят. И полагают, что инопланетяне все-таки имеют отношение к столь необычному объекту, который выглядит совершенно инородно на фоне привычного марсианского ландшафта. Выпустили его из недр — то ли намеренно, то ли случайно.

На снимке видно, что источник "шлейфа" отнюдь не жерло потухшего вулкана.

На снимке видно, что источник "шлейфа" отнюдь не жерло потухшего вулкана.

Специалисты ЕSA следят за облаком, силясь разгадать его природу. Уверяют, что объект «пульсирует»: ночами укорачивается, по утру начинает расти, максимально вытягиваясь днем. В максимальной «фазе» облако видно аж с Земли — в телескопы, разумеется.

КСТАТИ

Марсианские дьяволы вытягиваются на сотни метров

Кто знает, вдруг стойкое многокилометровое экваториальное облако - это гигантская разновидность «дьявола» - «пыльного марсианского дьявола»?

Martian dust devils - так ученые называют вихри, которые носятся по поверхности Красной планеты. Эти внеземные родственники земных торнадо, на удивление, часто возникают в очень разряженной марсианской атмосфере. Что ими движет? Тоже толком не ясно. То ли мизерного марсианского давления все-таки хватает, чтобы закрутить пыль или снег, то ли «дьявольскую» карусель устраивают электростатические силы.

Мелкий бес - точнее "дьявол", снимок которого сделал робот Opportunity. Подобных фото - полно. Явление не редкое на Марсе.

Мелкий бес - точнее "дьявол", снимок которого сделал робот Opportunity. Подобных фото - полно. Явление не редкое на Марсе.

Мелкие «дьяволы» часто попадались в объективы роботов, находящихся на поверхности Красной планеты. Огромного - сфотографировал с орбиты зонд НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), оснащенный камерой высокого разрешения High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE).

"Дьявол", сфотографированный в 2012 году с орбиты Марса.

"Дьявол", сфотографированный в 2012 году с орбиты Марса.

Гигантский змеевидный столб толщиной более 30 метров, взметнувшийся выше Останкинской телебашни — на 780 метров, появился 16 февраля 2012 года. Носился со скоростью более 100 километров в час. Но быстро рассосался. Не то, что нынешний феномен.

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