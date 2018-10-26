2018-10-26T17:49:00+03:00
Наука

Астрономы обещают: в ноябре Луна пройдет вблизи Марса, а потом рядом с Нептуном

Московский Планетарий опубликовал прогноз ближайших астрономических событий
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Так выглядел бы небосвод, если бы Марс встал на место Луны.Так выглядел бы небосвод, если бы Марс встал на место Луны.
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- Ноябрьское небо украсили яркие звезды зимних созвездий, - сообщают астрономы Московского Планетария. - Они уже поднялись над горизонтом: Регул из созвездия Льва на востоке, Бетельгейзе и Ригель Ориона на юге, Сириус Большого Пса на юго-востоке.

Созвездия одной половины небосвода.

Созвездия одной половины небосвода.

Созвездия другой половины небосвода.

Созвездия другой половины небосвода.

Из планет на вечернем небе хорошо видны Сатурн и Марс. Венера восходит на небосводе «утренней звездой».

Расписание выхода планет на небо.

Расписание выхода планет на небо.

Луна в течение всего месяца будет совершать путешествие по небосводу: 2 ноября пройдет вблизи Регула, 6 ноября вблизи Спики и Венеры, 8 ноября – близ Юпитера, 9 ноября – близ Меркурия, 11 ноября – близ Сатурна, 14 ноября – вблизи Спики, 16 ноября – рядом с Марсом, 17 ноября – рядом с Нептуном. 23 ноября Луна окажется в Гиадах, а к концу месяца успеет побывать в гостях у Регула и Альдебарана.

Фазы Луны в ноябре.

Фазы Луны в ноябре.

Обладатели телескопов, возможно, увидят комету 38Р/Стефана-Отерма, которая приближается к Земле в четвертый раз после того, как ее открыли в 1867 году.

Будут и «падающие звезды» - с 6 по 22 ноября на нас будут сыпаться метеоры потока Леониды. Пик его придется на ночь с 17 на 18 ноября. Радиант Леонид – то есть точка на небосводе, откуда, как кажется земному наблюдателю, и появляются «падающие звезды» - расположен в созвездии Льва, по-латински Leo - отсюда и название «Леониды».

Леониды представляют собой мелкие осколки кометы Темпеля-Туттля. Летят к нам вместе с немногочисленными Тауридами, которые считаются "родственниками" Тунгусского метеорита.

Комета Темпеля-Туттля приближается к Солнцу раз в 33 года. В это время Леониды особенно "падучи". Иные разы небо расчерчивают тысячи огненных струек. Такое шоу ожидается в 2031 году во время очередного сближения кометы с Солнцем.

Настоящий метеорный дождь Леониды устроили в 1966, когда они выпадали по несколько тысяч штук в минуту.

В 2018 астрономы ожидают около 15 метеоров в ночь максимума. Еще 5 «падающих звезд» добавят Тауриды.

Лучшее для наблюдений время - перед рассветом. Направление взгляда - на восток. Леониды появляются сериями. Самые быстрые и крупные метеоры выглядят желтыми и белыми. Те, что помельче - зелеными.

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