Елизавета Туктамышева победила Евгению Медведеву в короткой программе на турнире Гран-При в Канаде

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-27T10:33:20+03:00

Двукратная чемпионка мира упала и пока что идет лишь седьмой [видео]

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В канадском Квебеке 26 октября стартовал розыгрыш второго турнира серии этапов Гран-При - Скейт Канада. Главным событием этих соревнований стал первый выход на лед в достаточно крупном турнире двукратной чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады 2018 Евгении Медведевой. Однако же не она стала главным героем вечера.

Медведева вышла одной из последних на лед и она допустила падение во время своего выступления. Женя упала во время исполнения тройного флипа. И она не смогла из-за этого сделать запланированный каскад 3 флип - 3 тулуп. По итогам выступлений она не досчиталась баллов за этот элемент и со скромной суммой в 60,83 балла она идет на седьмой позиции после короткой программы.

Evgenia MEDVEDEVA RUS Short Program 2018 Skate Canada.Евгения Медведева неудачно выступила на Гран-при Канады

Для Евгении Медведевой седьмое место в Канаде - худший результат во взрослой карьере. До этого она была 11-й на чемпионате России 2011 года, но на тот момент была еще в юниорках.

Евгения Медведева.Фото: REUTERS

К тому времени, как Медведева вышла на лед, уверенное лидерство захватила другая россиянка - Елизавета Туктамышева. Та самая фигуристка, которая выиграла чемпионат мира в 2015 году до Евгении Медведевой, но затем ее карьера пошла на спад. В Канаде же Туктамышева, которая занимается у Алексея Мишина, исполнила все элементы как надо и с суммой баллов 74,22 захватила лидерство на Skate Canada.

Елизавета Туктамышева одержала победу над Евгенией Медведевой в Канаде в короткой программе.Фото: REUTERS

- Чувствую себя прекрасно. Впервые в этом сезоне удалось чисто сделать всю короткую программу. Я счастлива, что могу делать все то, что хочу на льду. Не так давно я приезжала именно в Скейт Канада на свой первый этап Гран-При и казалось, что все легко. Мне просто нравилось соревноваться на высоком уровне и с тех пор у меня было много взлетов и падений и теперь хочу все это выразить в своей программе. Надеюсь, что завтра тоже смогу хорошо выступить, - приводит слова Туктамышевой официальный сайт ISU.

Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS Short Program 2018 Skate Canada.Елизавета Туктамышева занимает первое место на Гран-при Канады после короткой программы

Помимо Туктамышевой и Медведевой на Скейт Канада выступает третья россиянка - 15-летняя Дарья Паненкова идет на 11 месте, набрав по итогам короткой программы 51,41 балла.

Дарья Паненкова.Фото: REUTERS

Завтра фигуристкам предстоит выйти на лед в произвольной программе, по итогам которой будут разыграны медали первого этапа Гран-При нынешнего сезона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Медведева в интервью TSN призналась:

- Быть очень уверенной в себе – не всегда хорошо. Честно говоря, может быть, в этом сезоне я даже готова к ошибкам, плохим выступлениям. Для меня все новое. Думаю, все видят мои улучшения – на тренировках и не только. Мне просто нужно привыкнуть. Завтра я сделаю все возможное, я буду бороться.

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