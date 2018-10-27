Омбудсмен Анна Кузнецова о трагедии сестер Хачатурян: Здесь не были исполнены даже элементарные задачи

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-27T10:24:12+03:00

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- Анна Юрьевна, мы знаем, что вы подвели итоги летних каникул и они не утешительные…

- Мы подготовили доклад по организации летнего досуга и привели в нем печальные цифры. В целом по России во время каникул погибли 492 ребенка, из них 343 утонули. Эти дети были предоставлены сами себе. Их не отдали в лагерь или на школьную площадку. Именно поэтому на прошедшем форуме в Ульяновске «Россия – спортивная держава», мы особое внимание уделяли спорту как альтернативе организации летнего досуга. Провели переговоры, нашли очень интересные инициативы. Помимо спорта, актуальна тема трудоустройства подростков. Многим ребятам хотелось бы летом подзаработать. Поэтому нужны региональные программы и мониторинг занятости несовершеннолетних.

СОСЧИТАТЬ АПЕЛЬСИНЫ НЕ ПРОБЛЕМА

- О сестрах Хачатурян хотелось бы спросить. Вы занимались этой историей.

- Мы сразу обратились в прокуратуру, понимая, что эта ситуация не могла быть неизвестна школе и сотрудникам органов системы профилактики, которые должны были наблюдать за этой семьей и пытаться что-то сделать, чтобы защитить права детей. Оказалось, было понимание, что ситуация ненормальная. Но дальше, чем просто понимание, не пошло. Сейчас прокуратура однозначно нам говорит, что нарушения выявлены, представления внесены, как директору школы, так и всем, кто в той или иной части связан с этой ситуацией.

- На этом примере мы еще раз убедились, что наша система контроля, опеки не совершенна.

- Да, эту систему надо совершенствовать. Вот на днях произошел случай. В приемной семье ребенок сломал ногу. Приемная мама сказала, что он упал с лестницы. Но она не обратилась к врачу, сигнал подал учитель. Уже потом мама призналась, что била сына. И вот тут надо понимать, как с этой семьей работали органы опеки, как ее проверяли, поддерживали. Ведь там есть и другие приемные дети. Мы сегодня говорим о необходимости реформирования всей системы, нужно полностью пересмотреть критерии эффективности. Что такое эффективно? Пересчитать апельсины в холодильнике? Проверить, сколько ручек на столе, оформлено ли рабочее место? Или все-таки смотреть глубже? Важно, чтобы были компетентные люди и четко поставленные задачи. Не контроля, а сопровождения и поддержки. Контролировать и считать апельсины мы умеем, а оценить, насколько семья нуждается в помощи. Нужны и соответствующие курсы подготовки профессионалов.

- Если говорить о семье Хачатурян, то как должны были сработать органы опеки, чтобы не произошло трагедии?

- В отношении этих сестер ведомство не исполнило даже элементарные задачи. Никого не оповестили, не сообщили куда следует, не стали разбираться. Если хотя бы одно звено органов системы профилактики в цепочке сработало в должной степени ответственно, то мы бы не получили эту ситуацию.

- Вы часто ездите по регионам с различным проверками детдомов? А какой смысл их инспектировать, если там заранее известно о вашем приезде?

- От нас не скроешь ничего, за шариками и фонариками всегда все видно. Сколько бы ни говорили, ни расписывали, ни рассказывали, сколько детей у нас уходит в семьи, сколько у нас побед, атмосфера считывается. Но самое главное – это документы. Я приведу понятный пример. Читаем как-то акт комиссии по делам несовершеннолетних в отношении ребят в одном из регионов. Там написано про детей в сиротском учреждении: поговорить с мамой, провести профилактическую беседу с родителями. Слушайте, ну, с какими родителями? Посмотрите выше, ребенок-то – сирота. У него нет родителей. А в одном из регионов после чрезвычайного происшествия мы посмотрели документы и увидели, что в этой школе проходили отработку люди, которые были осуждены по тяжелым статьям.

- Очень часто к нам в редакцию поступают сигналы, что в определенном детдоме произошла трагическая ситуация. Журналист вылетает в регион, пытается попасть в этот детдом, а его не пускают. Просят официальный запрос, потом решают – пускать или не пускать. В итоге, когда корреспондент попадает в само учреждение, там уже все шито-крыто. Дети счастливы, жалоб нет. Можно ли миновать эти бюрократические препоны? Ведь зачастую именно благодаря журналистам можно помочь ребенку, попавшему в беду.

- Мне кажется, нужно работать с уполномоченными по правам ребенка в регионах. Тем более, сейчас в законе, который внес Президент в Государственную Думу, прописано, что Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка будет иметь этот беспрепятственный доступ в детские дома и т.д. Для журналистов уполномоченные по правам ребенка - союзники в разрешении вопроса.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Фото: Иван МАКЕЕВ

РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧАТЫ ПОДЕЛИЛИ С МУЖЕМ

- В Перми школьницу, покрасившую волосы в розовый цвет, чуть было не заклеймили за такой поступок. Что вы думаете об этом?

- В подобных случаях мне кажется важным учитывать решения именно школьного коллектива. Если в школе есть устав, то ученики обязаны его выполнять. Например, в нашей школе детям запрещено пользоваться мобильными телефонами, они оставляют их на входе в соответствующих ячейках.

- Во время рекламной паузы вы показали нам экран своего телефона, там сплошь сообщения из родительских чатов. Как вы успеваете так напряженно работать и о детях (у Анны Кузнецовой шестеро детей, - Ред.) заботиться?

- Не могу сказать, что я успеваю, но каждую свободную минуту, секунду я стремлюсь к детям. И мне все равно, куда мы пойдем в выходные, например, лишь бы вместе. Вот у сына скоро концерт, играет на аккордеоне. Пойдем всей семьей. А родительские чаты мы поделили с мужем. Один у него и два у меня.

- Кстати, а дети знают, кем вы работаете?

- На днях была забавная ситуация. Дочь Маша рассказывает, что им в школе задали на дом – найти в интернете уполномоченного по правам ребенка (фамилия, имя, отчество и контакты). Но не успела учительница закончить мысль, как мальчики из класса Машу сразу же «сдают». Дескать, все уже известно. Домашнее задание отменили, дети были счастливы.

ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ

- Недавно вы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой особого контроля или даже запрета опасных игрушек из Китая, которые обычно покупаются в интернет-магазинах.

- Поводом стали обращения общественных организаций к нам. К нам поступили и опросы, и запросы, и жалобы как родителей, так и представителей общественных организаций, что приобретенные на данных ресурсах товары не соответствовали гарантиям качества и плохо влияли на здоровье ребенка. Например, в составе товара есть меламин, который может вызвать и судороги, и бесплодие, и все что угодно. Так вот наша задача говорить родителям, что прежде чем купить вещь на интернет-агрегаторах, нужно очень внимательно изучать состав той продукции, которую мы приобретаем. Вторая задача – блокировка информации о товарах и продукции, вредной для ребенка. Третья задача – это создание российской платформы, где родители могли бы узнать все о детских товарах, производимых в нашей стране.

- Благодарим вас, Анна Юрьевна, за беседу.

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