Главный тренер "Барселоны": "Класико не потеряет из-за отсутствия Месси и Роналду"

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-27T20:11:37+03:00

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Барселона - Реал Мадрид 28 октября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата Испании по футболу

Весь мир замер в ожидании поединка 10 тура чемпионата Испании по футболу. Завтра, 28 октября, на стадионе "Камп Ноу" сыграют "Барселона" и мадридский "Реал". Противостояние этих двух клубов считается одним из главных в мировом футболе. За день до этой игры "Барса" провела на своей базе последнюю тренировку. После нее главный тренер команды Эрнесто Вальверде дал пресс-конференцию, рассказав о последних новостях из стана команды.

ЧТО ЕСТЬ ЭЛЬ-КЛАСИКО

- Смотреть на "Класико" можно с разных точек зрения - эмоциональной, тактической. Мы же завтра сыграем игру после двух хороших встреч и для нас это будет последний выход на поле на этой неделе.

Пике и Альба на тренировке перед матчем с "Реалом".Фото: REUTERS

ПРО СОСТАВ

- Я уже выбрал свой стартовый состав, но я его не скажу. Рафинья сыграл хороший матч ранее, но завтра будет другая встреча.

ПРО УВОЛЬНЕНИЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА "РЕАЛА"

- Нам не важно, что Мадрид может потерять своего тренера, мы фокусируемся на нашем оппоненте. У меня нет предчувствия, что я спровоцирую увольнение Хулена Лопетеги.

Вратарь "Барселоны" тер Штеген.Фото: REUTERS

ВАЖНОСТЬ РОНАЛДУ ДЛЯ КЛАССИКО

- В начале сезона у "Реала" были моменты, когда они выглядели отлично, но сейчас же переживают плохой период. Но как я уже говорил - думаю, у них достаточно ресурсов для того, чтобы играть и без Роналду. Классико не потеряет из-за отсутствия Месси или Роналду. Соперничество существует уже довольно долгое время.

ПРО ЛИОНЕЛЯ МЕССИ

- Мы должны играть с Месси или без него, мы должны быть вместе в хорошие и плохие времена. Это заставило нас выиграть чемпионат Испании в прошлом году.

Луис Суарес в центре внимания на тренировке "Барселоны".Фото: REUTERS

Матч Барселона - Реал Мадрид пройдет в воскресенье, 28 октября. Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.

СПРАВКА "КП"

Состав "Барселоны" на матч с "Реалом"

1. тер Штеген

2. Семеду

3. Пике

4. Ракитич

5. Серхио

6. Денис Суарез

7. Коутинью

Бразилец Коутинью выходит на тренировку.Фото: REUTERS

8. Артур

9. Суарес

11. О.Дембеле

12. Рафинья

13. Силлессен

14. Малкольм

15. Ленгле

18. Хорди Альба

19. Мунир

20. Серхи Роберто

22. Видаль

36. Чуми