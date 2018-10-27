Главный тренер "Барселоны": "Класико не потеряет из-за отсутствия Месси и Роналду"
Барселона - Реал Мадрид 28 октября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата Испании по футболу
Весь мир замер в ожидании поединка 10 тура чемпионата Испании по футболу. Завтра, 28 октября, на стадионе "Камп Ноу" сыграют "Барселона" и мадридский "Реал". Противостояние этих двух клубов считается одним из главных в мировом футболе. За день до этой игры "Барса" провела на своей базе последнюю тренировку. После нее главный тренер команды Эрнесто Вальверде дал пресс-конференцию, рассказав о последних новостях из стана команды.
ЧТО ЕСТЬ ЭЛЬ-КЛАСИКО
- Смотреть на "Класико" можно с разных точек зрения - эмоциональной, тактической. Мы же завтра сыграем игру после двух хороших встреч и для нас это будет последний выход на поле на этой неделе.
Пике и Альба на тренировке перед матчем с "Реалом".Фото: REUTERS
ПРО СОСТАВ
- Я уже выбрал свой стартовый состав, но я его не скажу. Рафинья сыграл хороший матч ранее, но завтра будет другая встреча.
ПРО УВОЛЬНЕНИЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА "РЕАЛА"
- Нам не важно, что Мадрид может потерять своего тренера, мы фокусируемся на нашем оппоненте. У меня нет предчувствия, что я спровоцирую увольнение Хулена Лопетеги.
Вратарь "Барселоны" тер Штеген.Фото: REUTERS
ВАЖНОСТЬ РОНАЛДУ ДЛЯ КЛАССИКО
- В начале сезона у "Реала" были моменты, когда они выглядели отлично, но сейчас же переживают плохой период. Но как я уже говорил - думаю, у них достаточно ресурсов для того, чтобы играть и без Роналду. Классико не потеряет из-за отсутствия Месси или Роналду. Соперничество существует уже довольно долгое время.
ПРО ЛИОНЕЛЯ МЕССИ
- Мы должны играть с Месси или без него, мы должны быть вместе в хорошие и плохие времена. Это заставило нас выиграть чемпионат Испании в прошлом году.
Луис Суарес в центре внимания на тренировке "Барселоны".Фото: REUTERS
Матч Барселона - Реал Мадрид пройдет в воскресенье, 28 октября. Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.
СПРАВКА "КП"
Состав "Барселоны" на матч с "Реалом"
1. тер Штеген
2. Семеду
3. Пике
4. Ракитич
5. Серхио
6. Денис Суарез
7. Коутинью
Бразилец Коутинью выходит на тренировку.Фото: REUTERS
8. Артур
9. Суарес
11. О.Дембеле
12. Рафинья
13. Силлессен
14. Малкольм
15. Ленгле
18. Хорди Альба
19. Мунир
20. Серхи Роберто
22. Видаль
36. Чуми