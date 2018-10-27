Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги: "Надеюсь, что после класико буду дышать"

СЕГОДНЯ 19:20 2018-10-27T20:11:38+03:00

Наставник "королевского" клуба поведал о том, что ожидает от очередной битвы с "Барселоной"

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Барселона - Реал Мадрид 28 октября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата Испании по футболу

Вечером в воскресенье пройдет главный матч осени в чемпионате Испании. "Барселона" на своем поле примет мадридский "Реал". "Королевский" клуб провел последнюю тренировку перед важной игрой, за которой будут следить во всем мире. Наставник "королевского" клуба Хулен Лопетеги дал предматчевую пресс-конференцию, рассказав о том, что же ждать от предстоящей игры 10 тура испанского первенства с "Барсой".

Валиец Гарет Бэйл засветился на тренировке мадридцев.Фото: REUTERS

ПРО МЕССИ

- Мы сосредоточимся на игре с командой, зная противника, который перед нам. Мы постараемся оптимизировать наши достоинства и максимизировать их. В таких встречах мы должны сделать все возможное как в нападении, так и защите. Это хорошая команда вне зависимости от того, есть ли там Месси или же нет.

ФОРМА МАРСЕЛО И ИСКО

- Марсело получил болезненный удар, из-за которого покинул поле. Но он сейчас в порядке и тренировался нормально. Думаем, что он будет готов к игре. Иско вышел с отдыха, сыграл два матча, так что посмотрим, какой состав будет завтра.

Все звезды "Реала" - на тренировке команды перед матчем с "Барселоной".Фото: REUTERS

ПРО САМЫЙ ВАЖНЫЙ МАТЧ

- Игра Барселона - Реал Мадрид не имеет себе равных по важности и актуальности. В футболе конечно же для меня еще не было встречи такого уровня.

МАДРИДСКИЙ "РЕАЛ" В КРИЗИСЕ?

- Вы думаете, что "Реал" сейчас ранен. Но мы сделали уже немало хороших вещей, которые, однако, пока не дали результата.

Вратари "Реала" на предыгровой тренировке.Фото: REUTERS

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ КЛАСИКО

- Надеюсь, буду дышать и после класико. Не думаю, что умру. У всех полный запас энергии, вся моя энергия сосредоточена на том, чтобы помочь команде. У меня 100-процентный запас энергии – и я не потратил ни единой доли процента, чтобы ответить на этот вопрос.

ПРО РАМОСА

- Он - наш капитан и действует как фантастический капитан. Есть хорошие капитаны в футболе, а есть такие, как Серхио.

Капитан "Реала" Серхио Рамос.Фото: REUTERS

ПОБЕДА БУДЕТ НЕОЖИДАННОСТЬЮ?

- У вас свой способ интерпретации игры и я принимаю его. Все, что можете говорить про изменение в игре, которые можно фиксировать каждую неделю. Мы способны на что угоднои победа не станет сюрпризом. То же самое - и о "Барселоне" можно сказать.

Матч 10 тура чемпионата Испании по футболу Барселона - Реал Мадрид пройдет в воскресенье, 28 октября и начнется в 18:15 по московскому времени.