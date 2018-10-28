В Туапсинском районе после потопа восстановлено энергоснабжение

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-28T19:48:24+03:00

Электричество в пострадавшие от наводнения дома подаются только после их тщательной просушки

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В Туапсинском районе в пострадавших от наводнения домах вновь появилось электричество. Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (дочернее предприятие «Россетей») восстановили энергоснабжение населенных пунктов, оставшихся без света после разгула стихии. Подключение частных домов к электричеству проходит строго с соблюдением техники безопасности: сначала энергетики проводят необходимую в этом случае просушку проводки и стен зданий, затем хозяева жилья подтверждают, что они готовы к подаче напряжения. И только потом по проводам пускают ток.

Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (дочернее предприятие «Россетей») восстановили энергоснабжение населенных пунктов, оставшихся без света после разгула стихии Фото: Пресс-служба ПАО «Россети»

Энергоснабжение постепенно восстанавливается и в тех населенных пунктах в горной части Туапсинского района, откуда жителей эвакуировали ранее. Работы здесь близки к завершению. Электричество в дома в горной части района так же подается только после повсеместной просушки зданий.

На подтопленных территориях энергетики дом за домом осматривают пострадавшие хозяйства и отрабатывают все заявки жителей Фото: Пресс-служба ПАО «Россети»

На подтопленных территориях энергетики дом за домом осматривают пострадавшие хозяйства и отрабатывают все заявки жителей. Параллельно ведутся работы на крупных энергообъектах: специалисты проводят профилактический осмотр и необходимый ремонт оборудования перед тем, как оно вернется в эксплуатацию. Тщательная проверка необходима по правилам электробезопасности как сотрудников энергетических объектов, так и жителей поселков и деревень.

Аварийно-спасательные работы ведут 44 бригады – 250 специалистов-энергетиков и специальная техника. Их работу координируют оперативные Штабы «Россетей» и Кубаньэнерго.

Работу аварийно-спасательных бригад координируют оперативные Штабы «Россетей» и Кубаньэнерго. Фото: Пресс-служба ПАО «Россети»

Для населения открыта многоканальная бесплатная горячая линия "Кубаньэнерго": получить свежую информацию или рассказать о проблеме можно по телефону 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).