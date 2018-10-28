Обзор матча чемпионата Испании Барселона - Реал Мадрид 28 октября 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 20:11 2018-10-28T20:13:54+03:00

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В воскресенье, 28 октября, состоялось очередное "Класико". На стадионе "Камп Ноу" в матче 10 тура чемпионата Испании сошлись "Барселона" и мадридский "Реал". Для двух клубов это была 200-я встреча во всех возможных турнирах. Но юбилейная игра еще до ее начала не казалась очень крутой.

Лионель Месси впервые с 2007 года не вышел на поле в игре с "Реалом".Фото: REUTERS

Ведь теперь за "Реал" не играет Роналду, ушедший в "Ювентус", а впервые с 2007 года оставшийся в "Барселоне" Лионель Месси сломал руку и залечивает травму, смотря последние игры своего клуба в качестве зрителя с трибун стадиона.

Марселу - автор ответного гола "Реала" в ворота "Барселоны".Фото: REUTERS

Уже на 11-й минуте матча счет в поединке был открыт. После мощного старта "Барселоны" все получилось неплохо для каталонцев. После затяжной, в 30 передач, атаки, гол в ворота Куртуа забил бразилец Филиппе Коутиньо. Для каталонцев этот гол стал рекордным. Начиная с сезона 2005/2006 ни на один из своих голов "Барса" не тратила столько передач.

Судья смотрит видеповтор перед тем как назначить пенальти в ворота "Реала".Фото: REUTERS

До конца первого тайма зрители и второй гол. На 30-й минуте судья матча обратился к помощи видеоповторов для того, чтобы решить - назначать пенальти или нет. Итог? Назначил! И Луис Суарес сделал счет 2:0.

11-я минута игры. Коутиньо забил первый мяч в этой игре.Фото: REUTERS

Но с первых минут второго тайма встречи "Реал" заметно прибавил, мощно поддавил "Барселону". И даже забил гол! На 52-й минуте отличился бразильский защитник Марселу. Однако же затем все поменялось.

93 тысячи зрителей пришли на игру на стадион "Камп Ноу".Фото: REUTERS

На 75-й минуте игры Луис Суарес с передачи Серхи Роберто сделал счет 3:1. Но решил не останавливаться на достигнутом и на 83-й минуте забил третий мяч - 4:1! Через минуту на поле вышел Артуро Видаль, а через три чилийский полузащитник довел счет до просто кошмарного. На 87-й минуте Видаль забил пятый гол в ворота мадридского "Реала".

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги.Фото: REUTERS

Для гостей из "королевского" клуба это было настоящее унижение. Финальный свисток зафиксировал победу "Барселоны" со счетом 5:1 над мадридским "Реалом". У каталонцев теперь - 21 очко и первое место в турнирной таблице. А вот некогда невероятно грозный "Реал" под началом нового тренера Хулена Лопетеги - лишь на 9 месте в чемпионате Испании.

Суарес - еще один гол в ворота "Реала" отправляет.Фото: REUTERS

СТАТИСТИКА МАТЧА БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД

Барселона - Реал Мадрид 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 11 Коутиньо, 2:0 – 30, пенальти Суарес, 2:1 – 50 Марсело, 3:1 – 75 Суарес, 4:1 – 83 Суарес, 5:1 – 87 Видаль.

Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 84), Бускетс, Рафинья (Нелсон Семеду, 69), Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 74), Суарес.

Реал Мадрид: Куртуа, Варан (Васкес, 46), Марсело (Диас, 82), Начо, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема.

Предупреждения: Ракитич (38), Начо (39), Бэйл (53), Суарес (77).