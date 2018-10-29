«Мажор-3»: Мы убиваем, нас убивают

СЕГОДНЯ 01:10 2018-10-28T21:49:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сначала «Мажор» был про мажора - охамевшего, лоснящегося и купающегося в родительских деньгах Игоря Соколовского (Павел Прилучный), которого папа сослал послужить в оперативный отдел полиции. Заканчивается все печально: и мать, и отца мажора убивают. А он, подозревая, что к убийству причастен влиятельный бизнесмен Аркадий Игнатьев (Игорь Жижикин), чуть не пристреливает обидчика и за покушение попадает за решетку.

Потом «Мажор» был про раздор - во втором сезоне проекта с Соколовского снимают обвинения и выпускают из тюрьмы, но жгучее чувство мести никак не покинет горячего парня. Он жаждет крови. Но обретает любовь - в лице дочери того самого Игнатьева Кати (Любовь Аксенова).

В третьем сезоне «Мажора» опять все сложно: герой разрывается между Катей и неостывшими чувствами к начальнице Вике Родионовой (Карина Разумовская). При этом все еще ищет убийцу родителей. Чуть поостыв после вихря событий, в который его кидала судьба, он с почти холодной головой приступает к разработке стратегии мести и поиску виновников, при этом продолжая службу и сталкиваясь с новыми вызовами: киберпреступность, лесные секты, кража детей.

- История моего героя - это история человека, который поначалу себя убивает, - рассказывает Павел Прилучный. - Он слишком много пьет, проводит время в ночных клубах, а потом резко начинает новую жизнь. На протяжении всего сериала он пытается понять, кто же виноват в смерти его матери и убийстве отца. Именно в третьем сезоне Соколовский приходит к осознанию, что месть - это путь в никуда, от этого чувства только сильнее рушатся судьбы дорогих и близких ему людей. И это понимание меняет его. Меняется даже стиль Игоря, теперь он рокерский: герой пересаживается на мотоцикл, носит рваные куртки - в общем, уходит в полный отрыв. Ставки слишком высоки, все герои доведены до крайней точки кипения, когда нужно выбирать между жизнью и смертью.

Начальница мажора Вика (Карина Разумовская) войдет в любую горящую избу - с таким удостоверением кто ж ее не пустит?Фото: Первый канал

Если мажор оказывается в затруднительном положении, то его начальница и бывшая любовь Вика - в интересном.

- Моя героиня ждет ребенка, - рассказывает Разумовская. - И размер одежды для нее стал больше, потому что для меня сделали латексный накладной живот, который весил несколько килограммов. Приходилось носить его всю смену, отчего жутко болела поясница. Зато эта накладка грела меня в особо холодные смены. На площадке мы дали моему «животу» имя. «Пойду надену Агриппину», - говорила я.

- Еще сложнее, чем между жизнью и смертью, моему герою дается выбор между двумя любимыми женщинами, - продолжает Прилучный. - Он по-прежнему мучается от невозможности этого выбора. Любит обеих, чем каждой из них причиняет боль. Мне кажется, это уже не история того мажора, которого все помнят по первым сериям. Это путь человека, прошедшего через потери и только таким образом осознавшего ответственность за судьбы близких.

Создатели «Мажора» уверяют, что третий сезон станет заключительным. И в нем 16 серий вместо обычных 12.

Первый канал. «Мажор-3». Понедельник-четверг, 21.45.